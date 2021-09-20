Actualizado: 1 de julio de 2024
La conexión en red, o interconexión informática, es el proceso de conectar dos o más dispositivos informáticos, como computadoras de escritorio, dispositivos móviles, routers o aplicaciones, para permitir la transmisión y el intercambio de información y recursos.
Los dispositivos en red se basan en protocolos de comunicaciones (reglas que describen cómo transmitir o intercambiar datos a través de una red) para compartir información mediante conexiones físicas o inalámbricas.
Antes de las prácticas de redes contemporáneas, los ingenieros tenían que mover físicamente las computadoras para compartir datos entre dispositivos, lo cual era una tarea desagradable en un momento en que las computadoras eran grandes y difíciles de manejar. Para simplificar el proceso (especialmente para los trabajadores del gobierno), el Departamento de Defensa financió la creación de la primera red informática en funcionamiento (que finalmente se llamó ARPANET) a fines de la década de 1960.
Desde entonces, las prácticas de trabajo en red (y los sistemas informáticos que las impulsan) han evolucionado en gran medida. Las redes informáticas actuales facilitan la comunicación a gran escala entre dispositivos para todos los fines empresariales, de entretenimiento y de investigación. Internet, las búsquedas en línea, el correo electrónico, el intercambio de audio y video, el comercio en línea, las retransmisiones en directo y las redes sociales existen gracias a los avances de las redes informáticas.
Antes de profundizar en temas de redes más complejos, es importante comprender los componentes fundamentales de las redes, que incluyen:
Conmutadores: Un conmutador es un dispositivo que conecta dispositivos de red y gestiona la comunicación de nodo a nodo a través de una red, garantizando que los paquetes de datos lleguen a su destino previsto. A diferencia de los enrutadores, que envían información entre redes, los conmutadores envían información entre nodos dentro de una red.
En consecuencia, la "conmutación" se refiere a la manera en que se transfieren los datos entre dispositivos en una red. Las redes se basan en tres tipos principales de conmutación:
La conmutación de circuitos establece una ruta de comunicación de datos dedicada entre los nodos de una red, por lo que ningún otro tráfico puede atravesar la misma ruta. La conmutación de circuitos se encarga de que el ancho de banda completo esté disponible durante cada transmisión.
La conmutación de mensajes envía mensajes completos desde el nodo de origen al nodo de destino, y el mensaje viaja de un conmutador a otro hasta que llega al destino.
La conmutación de paquetes implica descomponer los datos en componentes independientes para que la transmisión de datos sea menos exigente para los recursos de red. Con la conmutación de paquetes, los paquetes (en lugar de flujos de datos completos) viajan a través de la red hasta su destino final.
Normalmente, las redes informáticas se definen por zonas geográficas. Una red de área local (LAN) conecta computadoras en un espacio físico definido, mientras que una red de área amplia (WAN) puede conectar computadoras de todos los continentes. Sin embargo, las redes también se definen por los protocolos que emplean para comunicar, la disposición física de sus componentes, la forma en que gestionan el tráfico de red y el propósito que cumplen en sus respectivos entornos.
Aquí, discutiremos los tipos de redes informáticas más comunes y ampliamente utilizados en tres amplias categories.
Los tipos de red en esta categoría se distinguen por el área geográfica que cubre la red.
Una LAN conecta computadoras a una distancia relativamente corta, como las que se encuentran dentro de un edificio de oficinas, una escuela o un hospital. Las LAN suelen ser de propiedad y gestión privadas.
Como su nombre lo indica, una WAN conecta computadoras a través de grandes áreas geográficas, como regiones y continentes. Las WAN suelen tener modelos de propiedad colectiva o distribuida para fines de gestión de red . Las redes en la nube sirven como un ejemplo, ya que están alojadas y distribuidas por infraestructuras de nube públicas y privadas en todo el mundo.
Una red de área amplia definida por software (SD-WAN) es una arquitectura WAN virtualizada que emplea principios de SDN para centralizar la gestión de redes WAN desconectadas y optimizar el rendimiento de la red.
Las MAN son más grandes que las LAN pero más pequeñas que las WAN. Las ciudades y las entidades de gobierno suelen ser propietarios y gestionar las MAN.
Una PAN atiende a una persona. Si un usuario tiene varios dispositivos del mismo fabricante (un iPhone y una MacBook, por ejemplo), es probable que configuró una PAN que comparte y sincroniza contenido (mensajes de texto, correos electrónicos, fotos y más) entre dispositivos.
Los nodos de red pueden enviar y recibir mensajes mediante enlaces (conexiones) cableados o inalámbricos.
Los dispositivos de red cableados se conectan mediante hilos y cables físicos, incluidos hilos de cobre y cables Ethernet, de par trenzado, coaxiales o de fibra óptica. Los requisitos de tamaño y velocidad de la red suelen dictar la elección del cable, la disposición de los elementos de red y la distancia física entre dispositivos.
Las redes inalámbricas renuncian a los cables para la transmisión de ondas infrarrojas, de radio o electromagnéticas a través de dispositivos inalámbricos con antenas y sensores integrados.
Las redes informáticas pueden transmitir datos a través de una gama de dinámicas de transmisión, que incluyen:
En una red de múltiples puntos, varios dispositivos comparten capacidad de canal y enlaces de red.
Los dispositivos de red establecen un enlace directo de nodo a nodo para transmitir datos.
En las redes de transmisión, varias “partes” (dispositivos) interesadas pueden recibir transmisiones unidireccionales desde un único dispositivo de envío. Las estaciones de televisión son un gran ejemplo de redes de transmisión.
Una VPN es una conexión segura punto a punto entre dos endpoints de red. Establece un canal cifrado que mantiene la identidad y las credenciales de acceso de un usuario, así como cualquier dato transferido, inaccesible para los hackers.
La arquitectura de redes de computadoras establece el marco teórico de una red informática, incluyendo principios de diseño y protocolos de comunicación.
Tipos principales de arquitectura de red
Mientras que la arquitectura representa el marco teórico de una red, la topología es la aplicación práctica del marco arquitectónico. La topología de red describe la disposición física y lógica de los nodos y enlaces en una red, incluido todo el hardware (enrutadores, conmutadores y cables), software (aplicaciones y sistemas operativos) y medios de transmisión (conexiones por cable o inalámbricas).
Las topologías de red comunes incluyen bus, anillo, estrella y malla.
En una topología de red de bus, cada nodo de la red está conectado directamente a un cable principal. En una topología de anillo, los nodos están conectados en un bucle, por lo que cada dispositivo tiene exactamente dos vecinos. Los pares adyacentes están conectados directamente y los pares no adyacentes se conectan indirectamente a través de nodos intermedios. Las topologías de redes en estrella cuentan con un único centro a través del cual todos los nodos están conectados indirectamente.
Las topologías de malla son un poco más complejas, definidas por conexiones superpuestas entre nodos. Hay dos tipos de redes de malla: malla completa y malla parcial. En una topología de malla completa, cada nodo de la red se conecta a otro nodo, lo que proporciona el nivel más alto de resistencia a fallas de la red. En una topología de malla parcial, solo se conectan algunos nodos de la red, normalmente aquellos que intercambian datos con mayor frecuencia.
Las topologías de malla completa pueden ser costosas y requerir mucho tiempo de ejecución, por lo que a menudo se reservan para redes que requieren alta redundancia. La malla parcial, por otro lado, proporciona menos redundancia pero es más rentable y más sencilla de ejecutar.
Independientemente del subtipo, las redes en malla tienen capacidades de autoconfiguración y autoorganización; automatizan el proceso de enrutamiento, por lo que la red siempre encuentra la ruta de datos más rápida y confiable.
Ya sea la suite de internet protocol, Ethernet, LAN inalámbrica (WLAN) o estándares de comunicación celular, todas las redes informáticas siguen protocolos de comunicación, conjuntos de reglas que cada nodo de la red debe seguir para compartir y recibir datos. Los protocolos también dependen de puertas de enlace para permitir que dispositivos incompatibles se comuniquen (una computadora con Windows que intenta acceder a servidores Linux, por ejemplo)
Muchas redes modernas se ejecutan en modelos TCP/IP, que incluyen cuatro capas de red.
Capa de aplicación. La capa de aplicación de TCP/IP emplea HTTP, FTP, Post Office Protocol 3 (POP3), SMTP, sistema de nombres de dominio (DNS) y protocolos SSH para proporcionar servicios de red directamente a las aplicaciones. También gestiona todos los protocolos que admiten las aplicaciones de usuario.
Aunque TCP/IP se aplica más directamente a las redes, el modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI),a veces llamado modelo de referencia OSI, también tuvo un impacto sustancial en las redes informáticas y la informática, en términos generales.
OSI es un modelo conceptual que divide la comunicación de red en siete capas abstractas (en lugar de cuatro), proporcionando una base teórica que ayuda a los ingenieros y desarrolladores a comprender las complejidades de la comunicación de red. El valor principal del modelo OSI radica en su utilidad educativa y su función como marco conceptual para diseñar nuevos protocolos, cerciorarse de que puedan operar con los sistemas y tecnologías existentes.
Sin embargo, el enfoque práctico del modelo TCP/IP y su aplicabilidad en el mundo real lo convirtieron en la columna vertebral de las redes modernas. Su diseño robusto y escalable y su enfoque de capas horizontales impulsaron el crecimiento explosivo de Internet, dando cabida a miles de millones de dispositivos y cantidades masivas de tráfico de datos.
Por medio de un correo electrónico como ejemplo, veamos cómo los datos se mueven a través de una red.
Si un usuario desea enviar un correo electrónico, primero lo escribe y luego presiona el botón “enviar”. Cuando el usuario presiona “enviar”, un protocolo SMTP o POP3 emplea el wifi del remitente para dirigir el mensaje desde el nodo remitente y a través de los conmutadores de red, donde se comprime y se divide en segmentos cada vez más pequeños (y finalmente en bits, o cadenas de 1 y 0).
Las entradas de red dirigen el flujo de bits a la red del destinatario, convirtiendo los datos y los protocolos de comunicación según sea necesario. Cuando el flujo de bits llega a la computadora del destinatario, los mismos protocolos dirigen los datos del correo electrónico a través de los conmutadores de red en la red del receptor. En el proceso, la red reconstruye el mensaje original hasta que el correo electrónico llega, en forma legible para los humanos, a la bandeja de entrada del destinatario (nodo receptor).
Las redes informáticas son ineludibles y están presentes en muchos aspectos de la vida moderna. En los negocios, confiar en las redes informáticas no es una opción: son fundamentales para el funcionamiento de las compañías modernas.
Las redes informáticas proporcionan numerosos beneficios, entre ellos:
Las redes permiten todas las formas de comunicación digital, incluidos el correo electrónico, la mensajería, el intercambio de archivos, las videollamadas y la transmisión. Las redes conectan todos los servidores, interfaces y medios de transmisión que hacen posible la comunicación empresarial.
Sin redes, las organizaciones tendrían que almacenar datos en repositorios de datos individuales, lo cual es insostenible en la era del big data. Las redes informáticas ayudan a los equipos a mantener almacenes de datos centralizados que sirven a toda la red, liberando una valiosa capacidad de almacenamiento para otras tareas.
Los usuarios, los administradores de red y los desarrolladores se beneficiarán de cómo las redes simplifican el intercambio de recursos y conocimientos. Los datos en red son más fáciles de aplicar y recuperar, por lo que los usuarios y clientes obtienen respuestas más rápidas de los dispositivos de red. Y para aquellos que están en el lado empresarial, los datos en red facilitan que los equipos colaboren y compartan información a medida que evolucionan las tecnologías y las compañías.
Las soluciones de redes bien construidas no solo son más resilientes, sino que también ofrecen a las compañías más opciones de ciberseguridad y seguridad de la red. La mayoría de los proveedores de red ofrecen protocolos de cifrado integrados y controles de acceso (como autenticación multifactor) para proteger datos confidenciales y mantener a los agentes maliciosos fuera de la red.
