Mientras que la arquitectura representa el marco teórico de una red, la topología es la aplicación práctica del marco arquitectónico. La topología de red describe la disposición física y lógica de los nodos y enlaces en una red, incluido todo el hardware (enrutadores, conmutadores y cables), software (aplicaciones y sistemas operativos) y medios de transmisión (conexiones por cable o inalámbricas).

Las topologías de red comunes incluyen bus, anillo, estrella y malla.

En una topología de red de bus, cada nodo de la red está conectado directamente a un cable principal. En una topología de anillo, los nodos están conectados en un bucle, por lo que cada dispositivo tiene exactamente dos vecinos. Los pares adyacentes están conectados directamente y los pares no adyacentes se conectan indirectamente a través de nodos intermedios. Las topologías de redes en estrella cuentan con un único centro a través del cual todos los nodos están conectados indirectamente.

Las topologías de malla son un poco más complejas, definidas por conexiones superpuestas entre nodos. Hay dos tipos de redes de malla: malla completa y malla parcial. En una topología de malla completa, cada nodo de la red se conecta a otro nodo, lo que proporciona el nivel más alto de resistencia a fallas de la red. En una topología de malla parcial, solo se conectan algunos nodos de la red, normalmente aquellos que intercambian datos con mayor frecuencia.

Las topologías de malla completa pueden ser costosas y requerir mucho tiempo de ejecución, por lo que a menudo se reservan para redes que requieren alta redundancia. La malla parcial, por otro lado, proporciona menos redundancia pero es más rentable y más sencilla de ejecutar.

Independientemente del subtipo, las redes en malla tienen capacidades de autoconfiguración y autoorganización; automatizan el proceso de enrutamiento, por lo que la red siempre encuentra la ruta de datos más rápida y confiable.