Los ataques cibernéticos y los incidentes de seguridad pueden cobrarse un precio enorme medido en pérdidas de negocio, reputación dañada, multas reglamentarias y, en algunos casos, extorsión y robo de activos.

Por ejemplo, el informe Costo de una filtración de datos 2023 de IBM estudió más de 550 empresas que sufrieron una filtración de datos entre marzo de 2022 y marzo de 2023. El costo promedio de una filtración de datos para esas empresas fue de 4,45 millones de dólares, un 2.3 % más que los hallazgos de un estudio similar realizado un año antes, y un 15.3 % más que en un estudio de 2020. Los factores que contribuyen al costo incluyen todo, desde notificar a clientes, ejecutivos y entes reguladores hasta multas normativas, ingresos perdidos durante el tiempo de inactividad y clientes perdidos permanentemente.

Algunos incidentes de seguridad son más costosos que otros. Los ataques de ransomware cifran los datos de una organización, inutilizan los sistemas y exigen un costoso pago de rescate por una clave de descifrado para desbloquear los datos. Cada vez más, los delincuentes cibernéticos exigen un segundo rescate para evitar compartir datos confidenciales con el público u otros delincuentes cibernéticos. Según la IBM Security Definitive Guide to Ransomware 2023, las demandas de rescate han aumentado a cantidades de 7 y 8 cifras, y en casos extremos han sido tan altas como 80 millones de dólares.

Como era de esperar, las inversiones en seguridad informática siguen aumentando. El analista del sector Gartner® predijo que en 2023 las organizaciones gastarían 188.300 millones de dólares en recursos y servicios de seguridad de la información y gestión de riesgos. La previsión también prevé que el mercado siga disparar en los próximos años, superando los 260.000 millones de dólares en 2026 (el enlace reside fuera de ibm.com), siguiendo su tasa de crecimiento anual compuesto del 11% desde 2021.