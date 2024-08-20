¿Qué es la respuesta a incidentes?

El objetivo de la respuesta a incidentes es prevenir los ataques cibernéticos antes de que ocurran y minimizar el costo y la interrupción del negocio resultantes de cualquier ataque cibernético que ocurra. La respuesta a incidentes es la parte técnica de la gestión de incidentes, que también incluye la gestión ejecutiva, de RR. HH. y legal de un incidente grave.

Idealmente, una organización define los procesos y tecnologías de respuesta a incidentes en un plan formal de respuesta a incidentes (IRP) que especifica cómo deben identificarse, contenerse y resolverse los diferentes tipos de ataques cibernéticos.

Un plan eficaz de respuesta a incidentes puede ayudar a los equipos de respuesta a incidentes cibernéticos a detectar y contener amenazas cibernéticas, restaurar los sistemas afectados y reducir la pérdida de ingresos, las multas regulatorias y otros costos.

El Informe del costo de una filtración de datos de IBM encontró que tener un equipo de respuesta a incidentes y planes formales de respuesta a incidentes permite a las organizaciones reducir el costo de una filtración en casi medio millón de dólares estadounidenses (USD 473,706) en promedio.