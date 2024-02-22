¿Qué es la gestión de incidentes?

Los incidentes pueden causar un serial de problemas para las organizaciones, desde tiempo de inactividad temporal hasta pérdida de datos. Cuando se hace bien, la gestión de incidentes puede proporcionar una forma eficiente y eficaz de arreglar todo tipo de incidentes con pocas interrupciones y dejar a las organizaciones más preparadas para futuros incidentes.

Con raíces en el service desk de TI, la gestión de incidentes sirvió durante mucho tiempo como la interfaz principal entre las operaciones de TI (ITOps) y el usuario final. A medida que la tecnología avanzó y se hizo más compleja, también lo hizo la forma en que las organizaciones ven la identificación de incidentes y la respuesta a los mismos. Esta práctica fue mucho más allá de ayudar a los usuarios a arreglar problemas y se convirtió en un proceso para mantener un tiempo de actividad constante de las aplicaciones y acelerar los esfuerzos de mejora continua.