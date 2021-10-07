Hay muchos procesos de ITSM que una organización puede necesitar para ayudar a prestar servicios de TI a los usuarios. Estos son algunos de los procesos más comúnmente adoptados.

Gestión de incidentes

En la ITSM, un incidente es una interrupción o corte no planeado del servicio. La gestión de incidentes es el proceso de responder a un incidente con el objetivo de restaurar el servicio con un impacto mínimo para los usuarios y los procesos comerciales.

Gestión de problemas

La gestión de problemas se lleva a cabo cuando varios incidentes están relacionados con la misma causa principal. La ITSM define la manera en que el departamento de TI investiga, analiza y elimina el problema para que no vuelva a ocurrir.



Gestión del cambio

La gestión del cambio es el establecimiento de las mejores prácticas para minimizar las interrupciones del servicio de TI, los problemas de cumplimiento y otros riesgos que pueden derivar de los cambios realizados en los sistemas críticos.

Gestión de la configuración

La gestión de la configuración es el proceso de seguimiento de los elementos de configuración de los componentes de hardware y software. Una herramienta como una base de datos de gestión de configuración puede servir como un depósito central de todos los activos de TI y las relaciones entre ellos.

Gestión de solicitudes de servicio

Las solicitudes de servicio para nuevos activos, los permisos o las licencias pueden provenir de empleados, clientes o socios. La gestión de solicitudes de servicio define el método más eficaz y preciso para conceder o denegar estas solicitudes, a menudo mediante una combinación de capacidades de automatización y autoservicio.

Catálogo de servicios

Un catálogo de servicios es un directorio que se puede integrar con la gestión de solicitudes de servicio. Se accede a él a través de un menú o portal, y enumera los servicios de TI que están disponibles para los usuarios de toda la organización.

Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento (KM) es el proceso de identificar, organizar, almacenar y difundir información dentro de una organización. Una base de conocimientos de autoservicio con capacidad de búsqueda suele ser una herramienta básica de la KM. Brinda a los usuarios de toda la organización un fácil acceso a problemas y soluciones relacionados con el servicio de TI, métricas, documentación, temas tecnológicos y otros recursos.

Gestión del nivel de servicio

La gestión del nivel de servicio es el proceso de creación, seguimiento y administración del ciclo de vida de un acuerdo de nivel de servicio (SLA). Un SLA es un contrato entre los profesionales de TI y los clientes que determina el nivel requerido o deseado de un servicio específico, así como las consecuencias de no cumplir ese objetivo.

Service desk de TI

En la ITSM, el service desk de TI es el punto central de contacto para atender y gestionar todos los incidentes, problemas y solicitudes. Más que un simple help desk, también maneja licencias de software, proveedores de servicios, precios y contratos con terceros, además mantener portales de autoservicio y bases de conocimientos.