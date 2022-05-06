¿Qué es la gestión de activos de TI (ITAM)?

Mientras que la gestión de activos de TI consiste en gestionar los activos a lo largo de sus ciclos de vida, a gestión de servicios de TI (ITSM) consiste en gestionar y prestar servicios de TI.

La gestión de servicios de TI es el proceso de gestión de servicios de TI en una organización. Incluye muchos componentes, desde la planificación e implementación de servicios de TI hasta el monitoreo y auditoría de ellos para asegurarse de que se ejecutan sin problemas y de manera eficiente. Los servicios de TI incluyen help desk y mesa de servicio (por ejemplo, guiar a un usuario para cambiar su contraseña o capacidades de autoservicio) y procedimientos de gestión de cambios, que implican un manejo eficiente de los cambios en la infraestructura de TI.

El objetivo de la gestión de servicios de TI es proporcionar servicios de TI confiables y de alta calidad que satisfagan las necesidades de la empresa y sus usuarios finales, incluidos clientes, empleados y socios comerciales. ITSM tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario y la calidad del servicio.

La biblioteca de infraestructura de TI (ITIL) se considera el mejor enfoque para ofrecer ITSM. Es una biblioteca que proporciona las mejores prácticas y la infraestructura para una ITSM eficiente. La versión más reciente de ITIL, ITIL 4, consta de cinco volúmenes, que son los siguientes: Estrategia del servicio, diseño del servicio, transición del servicio, funcionamiento del servicio y mejora continua del servicio. En ellos se detallan 34 prácticas de ITSM.

En cierto modo, ITSM abarca ITAM. La gestión de activos y configuración se encuentra entre los muchos procesos ITSM, y una CMDB (que es la herramienta dedicada a este proceso) es un depósito centralizado de los activos de TI de una organización y las relaciones entre ellos.