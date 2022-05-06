¿Qué es la gestión de activos de TI (ITAM)?

La gestión de activos de TI (ITAM) es el seguimiento y la gestión integrales de los activos de TI para garantizar que todos ellos se utilicen, mantengan, actualicen y eliminen de manera adecuada al final de su ciclo de vida.
ITAM implica el uso de datos financieros, contractuales y de inventario para rastrear y tomar decisiones estratégicas sobre los activos de TI. El objetivo principal es garantizar que los recursos de TI se utilicen de manera eficiente y eficaz. ITAM también ayuda a optimizar los costos al reducir la cantidad total de los activos en uso y extender la vida útil de esos activos, evitando costosas actualizaciones. Una parte importante de ITAM es comprender el costo total de propiedad y encontrar formas de optimizar el uso de los activos.
Un activo de tecnologías de la información (TI) es cualquier elemento de información o datos, software o hardware que una organización utiliza en el curso de sus operaciones comerciales. Los activos de hardware incluyen equipos informáticos físicos como servidores físicos en centros de datos, computadoras de escritorio, dispositivos móviles, computadoras portátiles, teclados e impresoras. Por otro lado, los activos de software incluyen aplicaciones para las que normalmente se emiten licencias por usuario o máquina, así como sistemas de software y bases de datos creadas utilizando recursos de código abierto. Los activos de software también incluyen activos basados en la nube, como las aplicaciones de software como servicio (SaaS).
El proceso de gestión de activos de TI (ITAM) suele implicar los siguientes pasos:
Cada activo de TI tiene un ciclo de vida finito. La gestión de activos de TI (ITAM) consiste en gestionar el ciclo de vida de un activo para garantizar la máxima productividad. Aunque cada organización puede definir etapas únicas del ciclo de vida, el ciclo de vida de los activos de TI suele incluir las siguientes etapas:
La gestión eficiente de activos (ITAM) puede ayudar a una organización a tomar mejores decisiones comerciales. Algunos de los beneficios clave incluyen los siguientes:
A medida que crecen los activos de TI de una organización, gestionarlos mediante sistemas manuales, en papel o en hojas de cálculo se vuelve engorroso. El software de gestión de activos de TI (ITAM) es una aplicación centralizada utilizada para la gestión y el seguimiento del ciclo de vida de los activos.
Las soluciones de software de gestión de activos suelen incluir características que proporcionan a las organizaciones un mejor control sobre su entorno de TI y les permiten realizar un seguimiento de los activos on premises y en la nube:
Mientras que la gestión de activos de TI consiste en gestionar los activos a lo largo de sus ciclos de vida, a gestión de servicios de TI (ITSM) consiste en gestionar y prestar servicios de TI.
La gestión de servicios de TI es el proceso de gestión de servicios de TI en una organización. Incluye muchos componentes, desde la planificación e implementación de servicios de TI hasta el monitoreo y auditoría de ellos para asegurarse de que se ejecutan sin problemas y de manera eficiente. Los servicios de TI incluyen help desk y mesa de servicio (por ejemplo, guiar a un usuario para cambiar su contraseña o capacidades de autoservicio) y procedimientos de gestión de cambios, que implican un manejo eficiente de los cambios en la infraestructura de TI.
El objetivo de la gestión de servicios de TI es proporcionar servicios de TI confiables y de alta calidad que satisfagan las necesidades de la empresa y sus usuarios finales, incluidos clientes, empleados y socios comerciales. ITSM tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario y la calidad del servicio.
La biblioteca de infraestructura de TI (ITIL) se considera el mejor enfoque para ofrecer ITSM. Es una biblioteca que proporciona las mejores prácticas y la infraestructura para una ITSM eficiente. La versión más reciente de ITIL, ITIL 4, consta de cinco volúmenes, que son los siguientes: Estrategia del servicio, diseño del servicio, transición del servicio, funcionamiento del servicio y mejora continua del servicio. En ellos se detallan 34 prácticas de ITSM.
En cierto modo, ITSM abarca ITAM. La gestión de activos y configuración se encuentra entre los muchos procesos ITSM, y una CMDB (que es la herramienta dedicada a este proceso) es un depósito centralizado de los activos de TI de una organización y las relaciones entre ellos.
