¿Qué es la experiencia del cliente (CX)?

Orientación al cliente

El primer paso esencial para que una compañía cambie a un enfoque en la experiencia del cliente es colocar las percepciones y sentimientos del cliente en el asiento del conductor de la relación. Esto incluye basar la promesa de marca de la compañía en la comprensión de las necesidades y emociones de sus clientes. Llegar allí significa adquirir una comprensión lo más profunda posible de lo que busca cada cliente potencial y existente en cada etapa, o incluso en cada interacción, de la relación.

Para muchas compañías, esta es una transición significativa. Por lo general, requiere el apoyo de la sala de juntas y los ejecutivos hasta los empleados. Puede ser un ajuste difícil para los ejecutivos y gerentes cuyas carreras no estuvieron centradas en el cliente o que históricamente encontraron el éxito centrar primero en métricas transaccionales o KPI financieros. Y, como se señaló anteriormente, implica una inversión sustancial en nuevas tecnologías, desde aplicaciones móviles hasta procesamiento de pagos, analytics avanzados e inteligencia artificial (IA).

Una mala experiencia del cliente, una entrega tardía, un malentendido con el servicio de atención al cliente o el centro de contacto, o cualquier otro problema, puede hacer que los clientes se sientan, aunque sea de manera irracional, como si hubieran sido seleccionados intencionalmente para recibir un mal trato.

Por el contrario, una experiencia de cliente positiva puede hacer que los clientes sientan que la compañía existe sólo para ellos y, lo que es más importante, puede hacer que se sientan generosos. Según PwC, el 65 % de los consumidores considera que una experiencia positiva con una marca es más importante que una buena publicidad. La misma encuesta reveló que los clientes pagarían hasta un 16 % por una gran experiencia (enlace externo a ibm.com).5

Mapeo del recorrido del cliente

Los compradores son el punto de partida de un programa de gestión de la experiencia del cliente. El siguiente paso en el mapeo del recorrido del cliente consiste en definir y luego optimizar las interacciones a lo largo de todo el recorrido del cliente. Las empresas necesitan observar los puntos de contacto que cada persona tiene a lo largo del ciclo de vida del cliente. Esto comienza con el aprendizaje del cliente de la empresa, pasa por el proceso de tomar una decisión de compra inicial, entra en su uso continuo del producto o servicio e incluye la decisión de realizar más compras y o abandonar la empresa.

Las suposiciones detrás del mapeo del recorrido del cliente son que los clientes potenciales o clientes tienen un propósito en cada punto de contacto: intentan resolver un problema, responder una pregunta, comparar opciones o tachar algo de una lista de tareas pendientes. Esto significa que la compañía puede mantener a estas personas en su camino para convertir en clientes leales ayudándolas a lograr esos propósitos de la manera más rápida, sencilla y satisfactoria posible. Las compañías a menudo crean equipos de éxito del cliente para guiar a sus clientes más importantes a través de este proceso.

El objetivo del mapeo del recorrido del cliente es ofrecer insights procesables para desarrollar una estrategia de experiencia del cliente. En lugar de completar un mapa de extremo a extremo de cada punto de contacto con el cliente para cada persona, el objetivo inicial podría ser centrar en los puntos de contacto donde una compañía tiene un rendimiento más bajo o en las personas que ofrecen los mayores beneficios.

Perfiles de clientes

Un cliente potencial, también llamado buyer persona, es un personaje ficticio o semificticio que representa un segmento significativo de los clientes o clientes potenciales de una compañía. Por ejemplo, una compañía que fabrica equipos de esquí y snowboard podría crear personajes que representen a un esquiador novato, un snowboarder de nivel intermedio o un esquiador experto o al padre de un niño que empieza a practicar esquí o snowboard.

Las personas se crean basar en datos de diversas fuentes. Factores como los comportamientos de compra, los analytics web, las encuestas, las calificaciones y comentarios, las publicaciones en las redes sociales y las interacciones con los equipos de atención al cliente y soporte pueden influir en las personas. El objetivo de crear personas es ayudar a la compañía a visualizar los deseos y necesidades de las personas en cada segmento de clientes en las distintas etapas del ciclo de vida del cliente.

Gestión de las relaciones con los clientes

Es la práctica de recopilar, rastrear, analizar y actuar sobre los datos resultantes de las interacciones del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. La administración de relaciones con el cliente (CRM) también se refiere a una categoría de sistemas de software que se utilizan para simplificar y automatizar esta práctica.

Los primeros sistemas de CRM, que existían antes de la llegada de Internet, podrían considerar los primeros sistemas de gestión de la experiencia del cliente: fueron empleados por los equipos de ventas y atención al cliente para optimizar y personalizar las interacciones directas con los clientes (cara a cara o por teléfono, email o correo directo). Hoy en día, los sistemas CRM sirven como una fuente de datos esencial para todos los elementos de la estrategia de experiencia del cliente de una organización. Muchos sistemas de CRM también incluyen tecnología avanzada para crear y ofrecer experiencias basadas en los datos de los clientes.