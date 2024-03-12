¿Qué es la atención al cliente?

Escucha activa

La mitad de la batalla de proporcionar una buena atención al cliente es, a menudo, la rapidez con la que una organización puede responder a las solicitudes. A medida que los clientes resuelven cada vez más sus problemas en línea a través de las redes sociales, salas de chat o tableros de mensajes, esperan respuestas casi en tiempo real.

Las organizaciones pueden usar herramientas potentes para identificar esos problemas y comunicarse rápidamente. Los representantes de atención al cliente que responden no necesariamente necesitan resolver el problema de inmediato; necesitan reconocer que se ha recibido.

Divulgación proactiva

La mayoría de las organizaciones consideran que la atención al cliente es un componente importante de la función general de la experiencia del cliente.

Una forma en que la atención al cliente puede beneficiarse de la experiencia del cliente es hacer que la organización emplee el correo electrónico u otros métodos de comunicación para contactarse rápidamente después de que un nuevo cliente compró un producto o servicio para evaluar la satisfacción.

Usar las herramientas adecuadas

Las empresas deben invertir en herramientas sólidas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para rastrear las compras de los clientes, las interacciones con el equipo de atención al cliente y los problemas generales que informaron.

Los flujos de trabajo de CRM ayudan a las organizaciones a conocer mejor quiénes son sus principales clientes y les permiten realizar un seguimiento de las compras generales.

Aprender de las malas experiencias

Un cliente que informa un nuevo problema puede brindarle a una organización retroalimentación proactiva valiosa que puede ahorrarle mayores inconvenientes en el futuro.

Las organizaciones inteligentes dan prioridad a la retroalimentación de los clientes inmediatamente luego del lanzamiento de un producto, ya que podrían presagiar un posible defecto o una mala experiencia del cliente. Es posible que deban retirarse esos productos o solucionarse el problema desde el principio, para que los futuros clientes no tengan la misma experiencia negativa.

Invertir en el centro de atención telefónica y en su capacitación

Las organizaciones deben invertir en mejorar las habilidades de atención al cliente de sus representantes, ya que interactúan directamente con los clientes. Hay una gran cantidad de temas que estos representantes deben aprender para mantenerse al día con los comportamientos cambiantes de los clientes. Por ejemplo: cómo usar los canales de redes sociales para comunicarse con los clientes y cómo usar otras tecnologías, como IA generativa.

Los representantes también pueden aprender mucho a través de la capacitación en sensibilidad, antisesgo y empatía, para que estén preparados para manejar problemas específicos. También deben aprender a manejar a los clientes difíciles que están molestos por un incidente o producto en particular.

Empoderar a los trabajadores de atención al cliente

Es comprensible que las organizaciones quieran centralizar las respuestas de atención al cliente a los problemas recurrentes. De esa manera, pueden proporcionar una experiencia coherente a cada cliente y evitar fricciones innecesarias al resolver los problemas de los clientes. Sin embargo, a veces eso puede resultar contraproducente si la plantilla de respuesta no se ajusta al problema específico del cliente o si existen circunstancias atenuantes.

Las organizaciones que se destacan en la atención al cliente saben cómo combinar la estandarización con el empoderamiento de los empleados para tomar decisiones. McKinsey proporcionó un ejemplo de representantes de atención al cliente en DBS3 (enlace externo a ibm.com) que están facultados para resolver cualquier problema del cliente donde el costo sea inferior a 200 USD.