¿Cómo se define a un héroe de TI? En el mundo de la TI, los héroes anónimos son los técnicos de help desk que están capacitados en varios departamentos o aplicaciones. Encuentran rápidamente respuestas para ayudar a resolver el problema de un usuario. Pero, ¿cómo encuentran las organizaciones a estos guerreros tecnológicos? A menudo recurren a la experiencia de un proveedor de servicios gestionados (MSP) para aumentar sus capacidades de help desk.

Los proveedores de servicios gestionados (MSP) y sus equipos altamente capacitados fortalecen los servicios de help desk para las organizaciones. Sin embargo, a menudo se enfrentan a desafíos importantes debido a la creciente complejidad de los entornos de TI y a las elevadas expectativas de los clientes. En las últimas dos décadas, los proveedores de servicios gestionados (MSP) han ayudado a las empresas a centrarse en las competencias básicas mientras gestionan su infraestructura de TI, con técnicos de help desk que a menudo solucionan problemas de diversas aplicaciones para varios clientes simultáneamente. A pesar de sus esfuerzos, aproximadamente el 50 % de los clientes aún perciben que sus problemas no se abordaron adecuadamente al cerrar el ticket.

CrushBank, un galardonado diseñador de aplicaciones de IA y proveedor de servicios de TI en el área metropolitana de Nueva York, entendió estos desafíos de primera mano después de gestionar el soporte para varias empresas, desde pequeñas firmas de abogados hasta grandes consultorios médicos. Los ingenieros del help desk, que se esperaba que dominaran múltiples aplicaciones de TI y configuraciones de clientes, tenían dificultades para satisfacer las demandas de los clientes de resoluciones inmediatas.

Brian Mullaney, director y gerente de ingresos de CrushBank, destacó las ineficiencias del modelo de help desk existente. “En muchas organizaciones, los ingenieros dedican aproximadamente el 50 % de su tiempo a buscar información en un océano de datos, muchos de los cuales no están estructurados y no son fácilmente recuperables. Esto no solo disminuye la productividad, sino que también infla los costos, financiando más la recuperación de datos en lugar de la resolución de problemas”.

Estos desafíos afectan directamente la experiencia y la satisfacción del cliente, lo que puede generar pérdidas comerciales. Debido a la sobrecarga de datos, las empresas y sus help desks se ven desbordados, lidiando con retrasos en la toma de decisiones y ralentizaciones operativas.

CrushBank buscó una solución que utilizara tecnología avanzada de IA para filtrar de manera eficiente los datos estructurados y no estructurados. Se asociaron con IBM y desplegaron IBM® watsonx.ai, un estudio de IA de nivel empresarial, para revolucionar la forma en que los proveedores de servicios gestionados (MSP) y las corporaciones interactúan con sus datos y los utilizan, mejorando la eficiencia, reduciendo los costos y mejorando la satisfacción del cliente.