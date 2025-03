¿Qué es un chatbot?

Los primeros chatbots eran esencialmente programas interactivos de preguntas frecuentes, que se basaban en un conjunto limitado de preguntas comunes con respuestas escritas previamente. Al no poder interpretar el lenguaje natural, estas preguntas frecuentes generalmente requerían que los usuarios seleccionaran palabras clave y frases simples para que la conversación avanzara. Esos chatbots rudimentarios y tradicionales no son capaces de procesar preguntas complejas; tampoco pueden responder preguntas simples que no han sido previstas por los desarrolladores.

Con el tiempo, los algoritmos de los chatbots se volvieron capaces de utilizar una programación más compleja basada en reglas e incluso de procesar el lenguaje natural, lo que permitió que las consultas de los clientes se expresaran de manera conversacional. Esto dio lugar a un nuevo tipo de chatbot, contextualmente consciente y equipado con machine learning para optimizar continuamente su capacidad de procesar y predecir de forma correcta las consultas a través de la exposición cada vez mayor al lenguaje humano.

Los chatbot AI modernos ahora utilizan Natural Language Understanding (NLU) para discernir el significado de la entrada abierta del usuario, superando cualquier tipo de error, desde errores tipográficos hasta problemas de traducción. Luego, las herramientas avanzadas de IA asignan ese significado a la "intención" específica sobre la que el usuario quiere que el chatbot actúe y utilizan la IA conversacional para formular una respuesta adecuada. Estas tecnologías de IA aprovechan tanto el machine learning como el aprendizaje profundo, distintos elementos de la IA, con algunas diferencias matizadas, para desarrollar una base de conocimientos cada vez más granular de preguntas y respuestas fundadas en las interacciones del usuario. Esta sofisticación, basada en los avances recientes en los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), ha dado como resultado una mayor satisfacción del cliente y aplicaciones de chatbot más versátiles.

El tiempo necesario para crear un chatbot de IA puede variar según la pila de tecnología y las herramientas de desarrollo que se utilizan, la complejidad del chatbot, las funciones deseadas, la disponibilidad de datos y si debe integrarse con otros sistemas, bases de datos o plataformas. Con una plataforma fácil de usar, sin código o con código bajo, los chatbots de IA se pueden crear aún más rápido.