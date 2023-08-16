El uso directo de ChatGPT en una compañía presenta riesgos y desafíos. Estos incluyen seguridad y fuga de datos, preocupaciones de confidencialidad y responsabilidad, complejidades de propiedad intelectual, cumplimiento de licencias de código abierto, limitaciones en el desarrollo de IA y privacidad incierta y cumplimiento de leyes internacionales. Aquí, exploro estos riesgos y comparto ejemplos que ilustran cómo estos riesgos podrían manifestarse en sus actividades empresariales diarias.

Comenzaré examinando soluciones alternativas que tienen como objetivo mitigar los riesgos relacionados con el uso directo de ChatGPT, incluido IBM watsonx, que recomiendo para uso empresarial, porque aborda la dirección de los datos y las preocupaciones de privacidad a través de una curaduría y gobernanza rigurosas. Concluiré esta conversación volviendo a la historia del batido, lo prometo, pero cuando mencione “sus datos” a continuación, siéntase libre de sustituir la frase por “su manzana”.

Antes de explorar soluciones alternativas, es crucial que las empresas sean conscientes de los riesgos y desafíos potenciales que conlleva el uso directo de ChatGPT. Como recordatorio de sentido común, la historia de Internet ha mostrado la aparición y evolución de nuevos servicios (por ejemplo, búsqueda de Google, plataformas de redes sociales, etc.), lo que subraya la importancia de la privacidad de datos en la empresa. Teniendo esto en cuenta, estos son los factores clave que deben tenerse en cuenta:

Seguridad y fuga de datos

Si se ingresa información confidencial de terceros o interna de la empresa en ChatGPT, se convierte en parte del modelo de datos del chatbot y puede compartirse con otras personas que hagan preguntas relevantes. Esto podría dar lugar a filtraciones de datos y violar las políticas de seguridad de una organización.

Ejemplo: Los planes para un nuevo producto que su equipo está ayudando a lanzar a un cliente, incluidas las especificaciones confidenciales y las estrategias de marketing, no deben compartirse con ChatGPT para evitar el riesgo de filtración de datos y posibles violaciones de seguridad.

Confidencialidad y privacidad

De manera similar al punto anterior, compartir información confidencial de clientes o socios puede violar acuerdos contractuales y requisitos legales para proteger dicha información. Si la seguridad de ChatGPT se ve comprometida, el contenido confidencial puede filtrarse, lo que podría afectar la reputación de la organización y exponerla a responsabilidades.

Ejemplo: supongamos que una organización de atención médica utiliza ChatGPT para ayudar a responder a las consultas de los pacientes. Si la información confidencial del paciente, como registros médicos o detalles de salud personal, se comparte con ChatGPT, podría violar las obligaciones legales y los derechos de privacidad del paciente protegidos por leyes como HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico) (enlace externo a ibm.com) en los Estados Unidos.

Preocupaciones sobre la propiedad intelectual

La propiedad del código o texto generado por ChatGPT puede ser compleja. Los términos de servicio establecen que la salida pertenece al proveedor de la entrada, pero pueden surgir problemas cuando la salida incluye datos protegidos legalmente procedentes de otras entradas. Preocupaciones sobre los derechos de autor También puede surgir si se emplea ChatGPT para generar material escrito basado en propiedad protegida por derechos de autor.

Ejemplo: Generar material escrito con fines de marketing y el resultado incluye contenido protegido por derechos de autor de fuentes externas sin la atribución o el permiso adecuados, podría infringir los derechos de propiedad intelectual de los creadores del contenido original. Esto puede conllevar consecuencias legales y daños reputacionales para la compañía.

Cumplimiento de licencias de código abierto

Si ChatGPT emplea bibliotecas de código abierto e incorpora ese código en productos, podría potencialmente violar las licencias de software de código abierto (OSS) (por ejemplo, GPL), lo que genera complicaciones legales para la organización.

Ejemplo: Si una empresa utiliza ChatGPT para generar código para un producto de software y el origen de los datos de entrenamiento utilizados para entrenar GPT no está claro, existe el riesgo de violar potencialmente los términos de las licencias de código abierto asociadas con ese código. Esto puede conllevar complicaciones legales, incluyendo reclamaciones de infracción de licencia y posibles acciones legales por parte de la comunidad de código abierto.

Limitaciones en el desarrollo de IA

Los términos de servicio de ChatGPT especifican que no se puede utilizar en el desarrollo de otros sistemas de IA. El uso de ChatGPT de esta manera puede obstaculizar los planes futuros de desarrollo de IA si la empresa opera en ese espacio.

Ejemplo: Una empresa especializada en tecnología de reconocimiento de voz planea mejorar su sistema existente integrando las capacidades de procesamiento de lenguaje natural de ChatGPT. Sin embargo, los términos de servicio de ChatGPT establecen explícitamente que no se puede utilizar en el desarrollo de otros sistemas de IA.