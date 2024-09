El procesamiento del lenguaje natural es la fuerza impulsora detrás de la inteligencia artificial en muchas aplicaciones modernas del mundo real. Estos son algunos ejemplos:



– Detección de spam

– Traducción automática

– Agentes virtuales y chatbots

– Análisis de sentimiento en las redes sociales

– Resumen de textos

Detección de spam

Es posible que no piense en la detección de spam como una solución de PLN, pero las mejores tecnologías de detección de spam utilizan las capacidades de clasificación de texto de PLN para escanear correos electrónicos en busca de lenguaje que a menudo indica spam o phishing.



Estos indicadores pueden incluir el uso excesivo de términos financieros, gramática deficiente característica, lenguaje amenazante, urgencia inapropiada, nombres de empresas mal escritos, entre otros. La detección de spam es uno de los pocos problemas de PLN que los expertos consideran "prácticamente resueltos" (aunque puede argumentar que esto no coincide con su experiencia de correo electrónico).

Traducción automática

Google Translate es un ejemplo de tecnología de PLN ampliamente disponible en el trabajo. La traducción automática verdaderamente útil implica más que reemplazar palabras en un idioma con palabras de otro. La traducción eficaz tiene que capturar con precisión el significado y el tono del idioma de entrada y traducirlo a texto con el mismo significado e impacto deseado en el idioma de salida.

Las herramientas de traducción automática están haciendo un buen progreso en términos de precisión. Una excelente manera de probar cualquier herramienta de traducción automática es traducir el texto a un idioma y luego volver al original. Un ejemplo clásico citado con frecuencia: no hace mucho tiempo, al traducir “The spirit is willing but the flesh is weak” del inglés al ruso y viceversa, se produjo “The vodka is good but the meat is rotten”. Hoy en día, el resultado es “El espíritu desea, pero la carne es débil”, que no es perfecto, pero inspira mucha más confianza en la traducción del inglés al ruso.

Agentes virtuales y chatbots

Los agentes virtuales, como Siri de Apple y Alexa de Amazon, utilizan el reconocimiento de voz para reconocer patrones en los comandos de voz y la generación de lenguaje natural para responder con la acción adecuada o comentarios útiles. Los chatbots realizan la misma magia en respuesta a las entradas de texto escritas.

Los mejores también aprenden a reconocer pistas contextuales sobre solicitudes humanas y las utilizan para proporcionar respuestas u opciones aún mejores a lo largo del tiempo. La siguiente mejora para estas aplicaciones es la respuesta a preguntas, la capacidad de responder a nuestras preguntas, anticipadas o no, con respuestas relevantes y útiles en sus propias palabras.

Análisis de sentimiento en las redes sociales

El PLN se ha convertido en una herramienta comercial esencial para descubrir insights de datos ocultos de los canales de redes sociales.

El análisis de sentimientos puede analizar el lenguaje utilizado en las publicaciones en redes sociales, respuestas, reseñas y más para extraer actitudes y emociones en respuesta a productos, promociones y eventos: información que las empresas pueden usar en diseños de productos, campañas publicitarias y más.

Resumen de textos

El resumen de textos utiliza técnicas de PLN para digerir enormes volúmenes de texto digital y crear resúmenes y sinopsis para índices, bases de datos de investigación o lectores ocupados que no tienen tiempo de leer el texto completo. Las mejores aplicaciones de resumen de textos utilizan el razonamiento semántico y la generación de lenguaje natural (GLN) para añadir contexto y conclusiones útiles a los resúmenes.