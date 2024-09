Aunque el análisis de sentimiento y las tecnologías que lo sustentan están creciendo rápidamente, sigue siendo un campo relativamente nuevo. De acuerdo con “Análisis de sentimiento”, por Liu Bing (2020) el término solo se ha utilizado ampliamente desde 2003.2 Aún queda mucho por aprender y perfeccionar; he aquí algunos de los inconvenientes y retos más comunes.

Falta de contexto

El contexto es un componente crucial para comprender qué emoción se expresa en un bloque de texto y uno que suele provocar que las herramientas de análisis de sentimiento cometan errores. En una encuesta a clientes, por ejemplo, un cliente podría dar dos respuestas a la pregunta: "¿Qué te ha gustado de nuestra aplicación?" La primera respuesta puede ser "funcionalidad", y la segunda, "experiencia de usuario". Si la pregunta que se hizo era diferente, por ejemplo, "¿Qué es lo que no te ha gustado de nuestra aplicación?", cambia el significado de la respuesta del cliente sin cambiar las palabras en sí. Para corregir este problema, habría que dar al algoritmo el contexto original de la pregunta a la que respondía el cliente, una táctica que consume mucho tiempo y que se conoce como procesamiento previo o posterior.

Uso de la ironía y el sarcasmo

Independientemente del nivel o alcance de su entrenamiento, al software le resulta difícil identificar correctamente la ironía y el sarcasmo en un cuerpo de texto. Esto se debe a que, a menudo, cuando alguien es sarcástico o irónico, lo transmite a través de su tono de voz o expresión facial y no hay una diferencia discernible en las palabras que utiliza. Por ejemplo, al analizar la frase “Genial, otra multa de estacionamiento de mil dólares, justo lo que necesito”, una herramienta de análisis de sentimiento probablemente confundiría la naturaleza de la emoción que se expresa y la etiquetaría como positiva debido al uso de la palabra "genial".

Negación

La negación es cuando se utiliza una palabra negativa para transmitir una inversión de significado en una frase. Por ejemplo, considere la frase "Yo no diría que los zapatos fueran baratos". Lo que se expresa es que los zapatos probablemente eran caros, o al menos tenían un precio moderado, pero una herramienta de análisis de sentimiento probablemente pasaría por alto esta sutileza.

Lenguaje idiomático

El lenguaje idiomático, como el uso de, por ejemplo, frases comunes en inglés como "Let's not beat around the bush" (no nos vayamos por las ramas) o "Break a leg" (rómpete una pierna),” suele confundir a las herramientas de análisis de sentimiento y a los algoritmos de ML en los que se basan. Cuando se utilizan frases en lenguaje humano como las anteriores en los canales de las redes sociales o en las reseñas de productos, las herramientas de análisis de sentimiento las identificarán incorrectamente (por ejemplo, "romperse una pierna" podría identificarse erróneamente como algo doloroso o triste) o las pasarán por alto por completo.