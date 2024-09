¿Qué es una red neuronal?

El aprendizaje profundo y las redes neuronales tienden a usarse indistintamente en la conversación, lo que puede resultar confuso. Como resultado, vale la pena señalar que lo "profundo" en el aprendizaje profundo simplemente se refiere a la profundidad de las capas en una red neuronal. Una red neuronal que consta de más de tres capas (que incluirían las entradas y la salida) puede considerarse un algoritmo de aprendizaje profundo. Una red neuronal que solo tiene dos o tres capas es solo una red neuronal básica.

Para obtener más información sobre las diferencias entre redes neuronales y otras formas de inteligencia artificial, como el aprendizaje automático, lea la publicación del blog "AI vs. Machine Learning vs. Deep Learning vs. Neural Networks: What’s the Difference?" (IA vs. Aprendizaje automático vs. Aprendizaje profundo vs. Redes neuronales: ¿Cuál es la diferencia?)