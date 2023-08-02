En esta era digital y de IA, las expectativas de los clientes han evolucionado. Los clientes esperan cada vez más una gratificación instantánea: respuestas personalizadas y precisas, más rápidas y sencillas que nunca. No quieren completar un formulario para solicitar una cotización, enviar un correo electrónico para obtener información sobre precios o esperar para obtener respuestas simples; quieren respuestas y acciones en tiempo real. Si bien los agentes en vivo tradicionalmente han manejado las experiencias del cliente, los especialistas en marketing digital se están adaptando a las expectativas actuales de las personas mientras enfrentan presupuestos de marketing reducidos. Los equipos de marketing están adoptando la tecnología de IA para impulsar campañas de marketing más potentes.
La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para desarrollar estrategias excepcionales de marketing conversacional. Los chatbots de IA están disponibles para ofrecer atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y pueden descubrir insights sobre los intereses y patrones de compra de sus clientes para impulsar conversaciones más atractivas, así como ofrecer experiencias digitales más constantes y personalizadas en todos sus canales de mensajería. Ahora, impulsadas por modelos de lenguaje grandes (LLM) y nuevas capacidades de IA generativa, las soluciones de marketing de chatbot tienen el potencial de revolucionar las experiencias digitales de los usuarios, impulsar nuevos niveles de eficiencia del marketing digital e involucrar a más prospectos, lo que genera más oportunidades de ventas.
IBM watsonx Assistant es una plataforma empresarial de IA conversacional diseñada para crear chatbots inteligentes o agentes virtuales que pueden automatizar los procesos de compra, promover la generación de clientes potenciales e impulsar el comercio electrónico con soporte personalizado de autoservicio al cliente. Impulsado por capacidades de LLM y machine learning, watsonx Assistant entiende el lenguaje natural y proporciona a los clientes respuestas y acciones rápidas y precisas a las consultas.
Con IBM watsonx Assistant, los clientes pueden:
Tras la pandemia de COVID-19, el cliente de IBM, Camping World, un minorista líder de vehículos recreativos a nivel mundial, experimentó un aumento en el volumen del sitio web. Los clientes que inundaban el centro de atención telefónica de Camping World a menudo se encontraban con largos tiempos de espera o eran abandonados accidentalmente. Además, los visitantes del sitio web no podían comunicarse con los agentes humanos fuera del horario de atención del centro de atención telefónica, lo que dejaba las consultas de los clientes sin respuesta y perdía nuevos clientes potenciales. Con su infraestructura actual, el equipo de ventas de Camping World no tenía visibilidad sobre el número de leads calificados acumulados en las horas libres.
Con la tecnología de watsonx Assistant, Camping World empleó Arvee, un chatbot de mensajería disponible las 24 horas del día para ayudar a los equipos de ventas y atención al cliente. Tener su propia plataforma de chatbot permitió a los agentes en vivo responder a conversaciones más complejas, mejorando los tiempos de respuesta y la eficiencia de los agentes. Con menos contacto de persona a persona, los agentes en vivo pudieron proporcionar interacciones con los clientes de mayor calidad. La funcionalidad de Arvee incluye recopilar estadísticas de interacción del cliente y realizar un seguimiento de los clientes potenciales fuera del horario laboral, amplificando la visibilidad de la que antes carecía el equipo de ventas. Con características adicionales, como capacidades de SMS, el bot de mensajería atendió rápidamente las consultas de los clientes en tiempo real.
Como resultado, el número de conversaciones abandonadas disminuyó, la interacción del cliente aumentó en un 40 % y la eficiencia general aumentó en un 33 %. La implementación de watsonx Assistant estimula conversaciones valiosas que generan ingresos, lo que contribuye a su éxito a largo plazo.
Deltic Group, el mayor operador de bares y clubes nocturnos del Reino Unido, confiaba en los canales de redes sociales para comunicarse con su base de clientes. Al recibir 350 000 mensajes en Facebook Messenger cada año, solo el 10 por ciento se responde adecuadamente. Como la mayoría de las notificaciones llegan más tarde en la noche, el equipo de atención al cliente está demasiado ocupado para responder cuando las personas están decidiendo a dónde ir. Otra oportunidad valiosa es convertir las consultas en reservas para fiestas privadas o cabinas, donde los invitados están más dispuestos a asistir si ya pagaron y tienden a gastar más. Esa respuesta inmediata marca la diferencia entre atraer clientes o perderlos frente a la competencia.
Deltic Group reconoció que cada mensaje representa a un cliente potencial, por lo que complementó a los agentes humanos con tecnología de chatbot para agilizar el recorrido del cliente. A partir de la página de Facebook del club, el asistente virtual, que se ejecuta en watsonx Assistant, personaliza las respuestas en función de la ubicación del cliente y el lugar elegido. Después de que los chatbots ayudan con las preguntas de los clientes, siguen con instrucciones sobre reservas, fiestas y cabinas, dirigiendo a los clientes a un agente humano o a un sitio de reservas en línea si deciden comprar. Esta estrategia de marketing de chatbot maximiza la tasa de respuesta en las aplicaciones de mensajería y las tasas de conversión generales.
Cada interacción única entre un cliente y una empresa es esencial para la experiencia del cliente. La introducción de la IA conversacional como punto de contacto inicial con los clientes permite responder rápidamente a las preguntas y que los agentes humanos prioricen las conversaciones significativas. Sin tener que escribir una sola línea de código, los equipos de marketing utilizan watsonx Assistant para optimizar su estrategia de marketing digital y lograr una mayor satisfacción del cliente de principio a fin.
