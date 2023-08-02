Tras la pandemia de COVID-19, el cliente de IBM, Camping World, un minorista líder de vehículos recreativos a nivel mundial, experimentó un aumento en el volumen del sitio web. Los clientes que inundaban el centro de atención telefónica de Camping World a menudo se encontraban con largos tiempos de espera o eran abandonados accidentalmente. Además, los visitantes del sitio web no podían comunicarse con los agentes humanos fuera del horario de atención del centro de atención telefónica, lo que dejaba las consultas de los clientes sin respuesta y perdía nuevos clientes potenciales. Con su infraestructura actual, el equipo de ventas de Camping World no tenía visibilidad sobre el número de leads calificados acumulados en las horas libres.

Con la tecnología de watsonx Assistant, Camping World empleó Arvee, un chatbot de mensajería disponible las 24 horas del día para ayudar a los equipos de ventas y atención al cliente. Tener su propia plataforma de chatbot permitió a los agentes en vivo responder a conversaciones más complejas, mejorando los tiempos de respuesta y la eficiencia de los agentes. Con menos contacto de persona a persona, los agentes en vivo pudieron proporcionar interacciones con los clientes de mayor calidad. La funcionalidad de Arvee incluye recopilar estadísticas de interacción del cliente y realizar un seguimiento de los clientes potenciales fuera del horario laboral, amplificando la visibilidad de la que antes carecía el equipo de ventas. Con características adicionales, como capacidades de SMS, el bot de mensajería atendió rápidamente las consultas de los clientes en tiempo real.

Como resultado, el número de conversaciones abandonadas disminuyó, la interacción del cliente aumentó en un 40 % y la eficiencia general aumentó en un 33 %. La implementación de watsonx Assistant estimula conversaciones valiosas que generan ingresos, lo que contribuye a su éxito a largo plazo.