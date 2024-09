¿Qué es la automatización robótica de procesos (RPA)?

Hay varias industrias que aprovechan la tecnología RPA para optimizar sus operaciones comerciales. Las implementaciones de RPA se pueden encontrar en las siguientes industrias:

Servicios bancarios y financieros

El informe de Forrester "The RPA Services Market Will Grow To Reach USD 12 Billion By 2023" (El mercado de servicios de RPA crecerá hasta alcanzar los USD 12 mil millones en 2023) señala que el 36 % de todos los casos de uso se encuentran en el ámbito de las finanzas y la contabilidad.

En la actualidad, más de 1 de cada 3 bots se encuentran en la industria financiera, lo que no sorprende, dada la adopción temprana de la automatización por parte de la banca. En la actualidad, muchos bancos importantes utilizan soluciones de automatización RPA para automatizar tareas, como la investigación de clientes, la apertura de cuentas, el procesamiento de consultas y la lucha contra el blanqueo de capitales.

Un banco implementa miles de bots para automatizar la entrada manual de datos de gran volumen. Estos procesos implican un sinfín de tareas tediosas basadas en reglas que la automatización agiliza.

Seguros

Los seguros están llenos de procesos repetitivos en los que sería muy conveniente la automatización. Por ejemplo, puede aplicar la RPA a operaciones de tramitación de reclamaciones, conformidad normativa, gestión de políticas y tareas de suscripción.

Venta minorista

El auge del comercio electrónico ha convertido a la RPA en un componente integral de la industria minorista moderna que ha mejorado las operaciones de back office y la experiencia del cliente. Las aplicaciones conocidas incluyen la gestión de relaciones con los clientes, la gestión de órdenes y almacenes, el procesamiento de comentarios de los clientes y la detección de fraudes.

Cuidado de la salud

La precisión y la conformidad son primordiales en la industria del cuidado de la salud. Algunos de los hospitales más grandes del mundo utilizan software de automatización de procesos robóticos para optimizar la gestión de la información, la gestión de recetas, la tramitación de reclamaciones de seguros y ciclos de pago, entre otros procesos.

Explore nuestra prueba para comenzar su proceso de automatización hoy.