Natural language understanding es un subconjunto del procesamiento de lenguaje natural, que utiliza el análisis sintáctico y semántico del texto y el habla para determinar el significado de una oración. La sintaxis se refiere a la estructura gramatical de una oración, mientras que la semántica alude a su significado previsto. NLU también establece una ontología relevante: una estructura de datos que especifica las relaciones entre palabras y frases. Si bien los humanos hacen esto naturalmente en una conversación, se requiere la combinación de estos análisis para que una máquina comprenda el significado previsto de diferentes textos.



Nuestra capacidad para distinguir entre homónimos y homófonos ilustra bien los matices del lenguaje. Por ejemplo, tomemos las siguientes dos oraciones:

Alice nada contra la corriente. La versión actual del informe está en la carpeta.

En la primera oración, la palabra actual es un sustantivo. El verbo que lo precede, nadar, proporciona contexto adicional al lector, lo que nos permite concluir que nos referimos al flujo de agua en el océano. La segunda oración usa la palabra actual, pero como adjetivo. El sustantivo que describe, versión, denota múltiples iteraciones de un informe, lo que nos permite determinar que nos referimos al estado más actualizado de un archivo.

Estos enfoques también se utilizan comúnmente en la minería de datos para comprender las actitudes de los consumidores. En particular, el análisis de sentimientos permite a las marcas monitorear más de cerca el feedback de sus clientes, lo que les permite poner en clústers los comentarios positivos y negativos en las redes sociales y rastrear los puntajes netos de los promotores. Al revisar los comentarios con sentimiento negativo, las empresas pueden identificar y abordar posibles áreas problemáticas dentro de sus productos o servicios con mayor rapidez.