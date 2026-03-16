IBM ha sido reconocida como líder en el Gartner Magic Quadrant 2025 para plataformas de ciencia de datos y machine learning. Creemos que esto es un reconocimiento a nuestro compromiso de ofrecer soluciones flexibles y centradas en IA que capacitan a científicos de datos e ingenieros de machine learning para construir, desplegar y gobernar aplicaciones de IA impactantes en sus empresas.
Lo que creemos que obtendrá en el informe:
Una visión general de los desafíos que enfrentan los equipos de ciencia de datos y machine learning en la actualidad, incluidas las barreras para la IA responsable, la optimización de costos y la automatización a escala
Insights sobre la cartera watsonx de IBM, que ofrece flexibilidad con marcos, modelos y opciones de despliegue de código abierto y propietarios
Cómo IBM simplifica la gestión de datos preparados para la IA con watsonx.data y otras tecnologías
Detalles sobre las herramientas innovadoras de IBM, como los modelos fundacionales Granite, la plataforma sin código BeeAI y AutoAI para la automatización de pipelines de RAG
Ya sea que esté creando estrategias de IA o escalando soluciones empresariales, este informe proporciona los insights necesarios para elegir un líder en plataformas de ciencia de datos y machine learning.
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Gartner Magic Quadrant para plataformas de ciencia de datos y machine learning, 28 de mayo de 2025, Afraz Jaffri.
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