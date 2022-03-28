¿Qué es help desk?

Una mesa de ayuda mejora significativamente la experiencia del usuario (UX) para los equipos de soporte y los usuarios a los que atienden. Al ser un servicio de asistencia, aumenta la productividad del soporte de TI para mejorar las soluciones y la satisfacción del cliente.

Estos son cinco aspectos de una mesa de ayuda que benefician tanto a los agentes de soporte como a sus clientes:

Base de conocimiento

Educa a los clientes sobre sus consultas a través de la documentación relativa. Las bases de conocimiento modernas incluyen automatización que guía a los clientes hacia las soluciones que necesitan antes de tener que hablar con un agente en vivo.

Etiquetado y analítica

Crea información que ayuda a los agentes a detectar y resolver mejor las solicitudes de servicio. Esto revela información crítica acerca de las necesidades del cliente, lo que puede conducir a nuevas ofertas de productos y documentación, así como a nuevos protocolos de servicios de TI.

Soporte multicanal

Permite a los agentes unificar múltiples canales (por ejemplo, teléfono, video, e-mail, chat) en una interfaz para brindar un mejor soporte a los clientes. Esto secuencia el compromiso para evitar que los tickets de soporte "reboten" en diferentes canales o se "pierdan en la confusión" de la tecnología y los recursos de la información.

Automatización de soporte

Permite a los agentes acelerar su flujo de trabajo de respuesta y resolución mediante la automatización de tareas repetitivas (por ejemplo: etiquetado, gestión de tickets de la mesa de ayuda).

Supervisión del rendimiento

Permite a los administradores de la mesa de ayuda realizar un seguimiento e informar sobre la calidad y cantidad del compromiso del cliente. Esto les ayuda a medir el éxito del departamento y establecer métricas de referencia para el futuro.