En lugar de trabajar en regulaciones independientes y adaptadas para cada región, Tan y Chong consideraron un panorama más amplio. Antes de desarrollar cualquier automatización, trabajaron colectivamente con los propietarios de procesos para reevaluar los procesos existentes y diseñar un flujo óptimo que pudiera aplicarse a nivel global. Como dice Springman, "la automatización se convirtió en una fuerza de estandarización".



Por supuesto, las conversaciones con los equipos locales no siempre fueron fáciles. "Si intentas introducir o eliminar un proceso, tendrás tropiezos", dice Chong. “Pero tratamos de entender bien el fundamento antes de sugerir concretamente la modificación del proceso. Ese es el paso cero”.



“La automatización es siempre el último paso”, añade Tan. "No sirve de nada automatizar algo que no tiene sentido".



El equipo reconoció oportunidades para automatizar mucho más que las tareas que habían automatizado inicialmente en la ASEAN. Al asociarse con el CoE, obtuvieron acceso de autoservicio al software IBM® Robotic Process Automation (RPA) a través de una plataforma centralizada en IBM Cloud®. Eso permitió asegurar que las soluciones RPA tuvieran los recursos informáticos que necesitarían. "El CoE proporciona la plataforma de automatización para que los equipos puedan prosperar", dice Ana Gerin, líder del CoE. "Nos preocupamos por la capacitación, las certificaciones y el mantenimiento de la plataforma, para que puedan concentrarse en encontrar oportunidades para automatizar".



Una vez implementada la plataforma, el equipo llevó a cabo sus planes de automatización. En lugar de contratar nuevos desarrolladores, continuaron con lo que había funcionado tan bien en la ASEAN: dejar que el experto en procesos hiciera la automatización. “La automatización no tiene mucha ciencia”, afirma Chong. “Puedes empezar a diseñar un bot con dos o tres meses de aprendizaje. Si los expertos en procesos aprenden RPA, contarán con el conocimiento sobre procesos y las habilidades de automatización que les permitirán dirigirse directamente al área problemática para trabajar en ella”.



Las primeras automatizaciones de precios que se globalizaron fueron la copia de números de puntos de la oferta en el archivo de verificación de puntos, el cálculo de precios y la lista de descuentos potenciales. "RPA hace todas estas comprobaciones por nosotros y genera un PDF", dice Atencio. “Entonces podremos aprobarlo o recomendar cambios. Eso ha sido fundamental para nosotros. Por cada oferta se recuperan siete minutos.Si sumamos esos minutos durante el día, se recuperará entre media hora y una hora. Completamos la oferta más rápido y nos ponemos a trabajar en otras ofertas. Esto ayuda con el trabajo de precios y a nuestros representantes de ventas, así como a nuestros clientes a obtener esa cotización con mayor rapidez”.