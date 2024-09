La automatización de procesos plantea una serie de desafíos para las empresas, pero Primanti Bros. cumplió con este desafío. Trabajando con IBM e IBM Business Partner Salient Process, Inc., una empresa de automatización de procesos de servicio completo, Primanti Bros. trazó un plan de modernización digital que utilizaría IA para su departamento de finanzas. Mediante el análisis de varias tecnologías de software, el equipo de Planificación y Análisis Financieros encontró IBM Robotic Process Automation (RPA) para brindar el mayor retorno de la inversión (ROI) para casos de uso de automatización.

Jimmy Hewitt, asesor sénior de automatización en Salient Process, dice: "Me gustan realmente dos cosas sobre esta tecnología de automatización específica. Primero es que, gracias a que al bot no le toma tiempo hacer un trabajo que le tomó a los humanos 2,000 horas al año, literalmente te da el don del tiempo. Dicen que no puedes comprar tiempo. Yo digo, ¡sí se puede! En segundo lugar, qué tan baja es la barrera de entrada para esta capacidad”.

RPA proporciona una interfaz de usuario intuitiva, lo que permite a casi cualquier persona crear un bot para realizar tareas automatizadas simples. El bot IBM RPA es increíblemente flexible. Puede funcionar en múltiples plataformas y sistemas para recopilar información dispersa utilizando IA. Primanti Bros. confía en la tecnología de IBM RPA para convertir los informes diarios de ventas y mano de obra en una tarea manos libres con menos margen de error.

En dos semanas, se implementó la nueva solución. Tres meses después, Primanti Bros. informó que ya se había pagado. En lugar de sentarse detrás de un escritorio, los gerentes regionales de Primante ahora pueden dedicar más tiempo a brindar la mejor experiencia a sus "fans" (sus clientes). Con acceso a números y datos en tiempo real, el equipo de gestión puede comparar rápidamente las tendencias y comenzar a planificar el día.

“Uno de nuestros gerentes regionales dijo que es un alivio no sólo tener estos informes ya elaborados, sino también saber que son precisos. Nadie más entró e introdujo por error el número equivocado”, añade Stritmatter. “Como persona que maneja datos, eso me tranquiliza. Está libre de errores y sé que están buscando lo correcto”.