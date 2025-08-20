¿Qué es el almacenamiento en la nube?

Existe una gran variedad de servicios de almacenamiento en la nube para casi todo tipo de empresas, desde un único propietario hasta grandes empresas.

Si dirige una pequeña empresa, el almacenamiento en la nube podría tener sentido, especialmente si no tiene los recursos o las habilidades para administrar el almacenamiento usted mismo. El almacenamiento en la nube también puede ayudar con la planificación presupuestaria al hacer que los costos de almacenamiento sean predecibles y le brinda la capacidad de escalar a medida que crece el negocio.

Si trabaja en una empresa más grande (por ejemplo, una empresa de fabricación, servicios financieros o una cadena minorista con docenas de ubicaciones), es posible que necesite transferir cientos de gigabytes de datos para su almacenamiento de forma regular. En estos casos, debe trabajar con un proveedor de almacenamiento en la nube establecido que pueda manejar sus volúmenes. En algunos casos, puede negociar acuerdos personalizados con proveedores para obtener el mejor valor.

Seguridad

La seguridad del almacenamiento en la nube es una preocupación seria, especialmente si su organización maneja datos confidenciales como información de tarjetas de crédito y registros médicos. Quiere tener garantías de que sus datos estén protegidos contra amenazas cibernéticas con los métodos más actualizados disponibles. Necesitará soluciones de seguridad en capas que incluyan protección de puntos finales, filtrado de contenidos y correo electrónico y análisis de amenazas, así como buenas prácticas que incluyan actualizaciones y parches periódicos. Y necesita políticas de acceso y autenticación bien definidas.

La mayoría de los proveedores de almacenamiento en la nube ofrecen medidas de seguridad básicas que incluyen control de acceso, autenticación de usuarios y cifrado de datos. Garantizar que estas medidas estén implementadas es especialmente importante cuando los datos en cuestión involucran archivos comerciales confidenciales, registros de personal y propiedad intelectual. Los datos sujetos al cumplimiento regulatorio pueden requerir protección adicional, por lo que debe verificar que el proveedor de su elección cumpla con todas las regulaciones aplicables.

Cada vez que los datos viajan, son vulnerables a los riesgos de seguridad. Comparte la responsabilidad de proteger los datos dirigidos a una nube de almacenamiento. Las empresas pueden minimizar los riesgos cifrando los datos en movimiento y utilizando conexiones privadas dedicadas (en lugar de Internet pública) para conectarse con el proveedor de almacenamiento en la nube.

Respaldo

El respaldo de datos es tan importante como la seguridad. Las empresas necesitan hacer respaldos de sus datos para poder acceder a copias de archivos y aplicaciones, y evitar interrupciones en el negocio, si los datos se pierden debido a un ciberataque, un desastre natural o un error humano.

Los servicios de respaldo y recuperación de datos basados en la nube han sido populares desde los primeros días de soluciones basadas en la nube. Al igual que el almacenamiento en la nube, se accede al servicio a través de Internet público o una conexión privada. Los servicios de respaldo y recuperación en la nube liberan a las organizaciones de las tareas involucradas en la replicación regular de datos críticos del negocio para que estén disponibles si alguna vez los necesita a raíz de la pérdida de datos causada por un desastre natural, un ataque cibernético o un error involuntaria del usuario.

El respaldo en la nube ofrece a las empresas las mismas ventajas que el almacenamiento: rentabilidad, escalabilidad y fácil acceso. Una de las características más atractivas del respaldo en la nube es la automatización. Pedir a los usuarios que respalden continuamente sus propios datos produce resultados mixtos ya que algunos usuarios siempre lo desponen u olvidan hacerlo. Esto crea una situación en la que la pérdida de datos es inevitable. Con los respaldos automatizados, puede decidir con qué frecuencia realizar respaldos de sus datos, ya sea diariamente, cada hora o cuando se introduzcan nuevos datos en su red.

Hacer respaldos de datos fuera de las instalaciones en una nube ofrece una ventaja adicional: la distancia. Un edificio golpeado por un desastre natural, un ataque terrorista o alguna otra calamidad podría perder sus sistemas de respaldo en las instalaciones, lo que imposibilitaría recuperar los datos perdidos. El respaldo externo proporciona un seguro contra tal evento.

Servidores



Los servidores de almacenamiento en la nube son servidores virtuales: servidores definidos por software que emulan servidores físicos. Un servidor físico puede alojar varios servidores virtuales, lo que facilita proporcionar soluciones de almacenamiento basadas en la nube a varios clientes. El uso de servidores virtuales aumenta la eficiencia porque, de lo contrario, los servidores físicos normalmente funcionan por debajo de su capacidad, lo que significa que parte de su potencia de procesamiento se desperdicia.

Este enfoque es lo que permite a los proveedores de almacenamiento en la nube ofrecer almacenamiento en la nube de pago por uso y cobrar solo por la capacidad de almacenamiento que consume. Cuando sus servidores de almacenamiento en la nube están a punto de alcanzar su capacidad, el proveedor de la nube activa otro servidor para agregar capacidad, o le permite activar una máquina virtual adicional por su cuenta.