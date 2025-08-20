¿Qué es el almacenamiento en la nube?

El almacenamiento en la nube un servicio que le permite guardar datos y archivos en una ubicación externa a la que accede vía Internet pública o una conexión de red privada dedicada. Los datos que transfiera fuera del sitio para su almacenamiento se convierten en responsabilidad de un proveedor externo en la nube.
El proveedor aloja, protege, administra y mantiene los servidores y la infraestructura asociada, y garantiza el acceso a los datos cuando los necesite.
El almacenamiento en la nube ofrece una alternativa rentable y escalable al almacenamiento de archivos en discos duros locales o redes de almacenamiento. Los discos duros informáticos solo pueden almacenar una cantidad limitada de datos. Cuando los usuarios se quedan sin almacenamiento, necesitan transferir archivos a un dispositivo de almacenamiento externo.
Tradicionalmente, las organizaciones construyeron y mantienen redes de área de almacenamiento (SAN, por sus siglas en inglés) para archivar datos y archivos. Sin embargo, las SAN son costosas de mantener, porque a medida que crecen los datos almacenados, las empresas tienen que invertir en agregar servidores e infraestructura para satisfacer la mayor demanda.
Los servicios de almacenamiento en la nube proporcionan elasticidad, lo que significa que puede escalar la capacidad a medida que aumentan los volúmenes de datos o reducir la capacidad si es necesario. Al almacenar datos en una nube, su organización ahorra al pagar por la tecnología de almacenamiento y la capacidad como servicio, en lugar de invertir en los costos de capital de construir y mantener redes de almacenamiento internas. Pague solo y exactamente por la capacidad que utiliza.Si bien sus costos pueden aumentar con el tiempo para tener en cuenta volúmenes de datos más altos, no tiene que sobreaprovisionar las redes de almacenamiento anticipándose a un mayor volumen de datos.
Al igual que las redes de almacenamiento locales, el almacenamiento en la nube utiliza servidores para guardar datos; Sin embargo, los datos se envían a servidores en una ubicación externa. La mayoría de los servidores que utiliza son máquinas virtuales alojadas en un servidor físico. A medida que aumentan sus necesidades de almacenamiento, el proveedor crea nuevos servidores virtuales para satisfacer la demanda.
Normalmente, se conecta a la nube de almacenamiento a través de Internet o de una conexión privada dedicada, mediante un portal web, un sitio web o una aplicación móvil.El servidor con el que se conecta reenvía los datos a un grupo de servidores ubicados en uno o más centros de datos, según el tamaño de la operación del proveedor de la nube.
Como parte del servicio, los proveedores suelen almacenar los mismos datos en varias máquinas para redundancia.De esta manera, si un servidor se desconecta por mantenimiento o sufre una interrupción, aún podrá acceder a sus datos.
El almacenamiento en la nube está disponible en:
En este modelo, se conecta a través de Internet a una nube de almacenamiento que es mantenida por un proveedor de nube y utilizada por otras empresas.Por lo general, los proveedores hacen que los servicios sean accesibles desde casi cualquier dispositivo, incluyendo teléfonos inteligentes y computadoras de escritorio, y le permiten escalar hacia arriba y hacia abajo según sea necesario.
Las configuraciones de almacenamiento en nube privada suelen replicar el modelo de nube, pero residen dentro de su red, aprovechando un servidor físico para crear instancias de servidores virtuales para aumentar la capacidad. Puede optar por tomar el control total de una nube privada local o contratar a un proveedor de almacenamiento en nube para crear una nube privada dedicada a la que pueda acceder con una conexión privada. Entre las organizaciones que podrían preferir el almacenamiento en nube privada se encuentran los bancos o las empresas minoristas debido a la naturaleza privada de los datos que procesan y almacenan.
Este modelo combina elementos de nubes privadas y públicas, lo que brinda a las organizaciones la opción de qué datos almacenar en qué nube. Por ejemplo, los datos altamente regulados sujetos a estrictos requisitos de archivado y replicación suelen ser más adecuados para un entorno de nube privada, mientras que los datos menos confidenciales (como el correo electrónico que no contiene secretos comerciales) se pueden almacenar en la nube pública. Algunas organizaciones utilizan nubes híbridas para complementar sus redes de almacenamiento interno con almacenamiento en la nube pública.
Como con cualquier otra tecnología basada en la nube, el almacenamiento en la nube ofrece algunas ventajas distintas. Pero también plantea algunas preocupaciones para las empresas, principalmente sobre la seguridad y el control administrativo.
Su proveedor de nube asume la responsabilidad de mantener y proteger los datos almacenados. Esto libera a su personal de las tareas asociadas con el almacenamiento, como compras, instalación, administración y mantenimiento. Como tal, su personal puede enfocarse en otras prioridades.
El uso de un servicio en la nube acelera el proceso de configuración y adición a sus capacidades de almacenamiento. Con el almacenamiento en la nube, puede aprovisionar el servicio y comenzar a usarlo en cuestión de horas o días, dependiendo de cuánta capacidad se involucre.
Como se mencionó, usted paga por la capacidad que utiliza. Esto permite a su organización tratar los costos de almacenamiento en la nube como un gasto operativo continuo en lugar de un gasto de capital con las inversiones iniciales asociadas y las implicaciones fiscales.
Las restricciones de crecimiento son una de las limitaciones más severas del almacenamiento local. Con el almacenamiento en la nube, puede escalar tanto como necesite. La capacidad es prácticamente ilimitada.
El almacenamiento de datos fuera del sitio respalda la continuidad del negocio en caso de que un desastre natural o un ataque terrorista corten el acceso a sus instalaciones.
Las preocupaciones de seguridad son comunes con los servicios basados en la nube. Los proveedores de almacenamiento en la nube intentan proteger su infraestructura con tecnologías y prácticas actualizadas, pero se han producido violaciones ocasionales, creando incomodidad con los usuarios.
Ser capaz de ver sus datos, acceder a ellos y moverlos a voluntad es otra preocupación común con los recursos de la nube. La descarga de mantenimiento y administración a terceros ofrece ventajas pero también puede limitar su control sobre los datos.
Los retrasos en la transmisión de datos hacia y desde la nube pueden ocurrir como resultado de la congestión del tráfico, especialmente cuando se utilizan conexiones públicas de Internet compartidas. Sin embargo, las empresas pueden minimizar la latencia aumentando el ancho de banda de la conexión.
Ciertas industrias, como la salud y las finanzas, deben cumplir con estrictas regulaciones de privacidad de datos y archivo, lo que puede evitar que las empresas utilicen el almacenamiento en la nube para ciertos tipos de archivos, como registros médicos y de inversión. Si puede, elija un proveedor de almacenamiento en la nube que admita el cumplimiento de cualquier normativa del sector que afecte a su empresa.
Hay tres tipos principales de almacenamiento en la nube:
Cada uno ofrece sus propias ventajas:
El almacenamiento de archivos guarda los datos en la estructura jerárquica de archivos y carpetas con la que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. Los datos conservan su formato, ya sea que residan en el sistema de almacenamiento o en el cliente donde se originan, y la jerarquía hace que sea más fácil e intuitivo buscar y recuperar archivos cuando sea necesario. El almacenamiento de archivos se usa comúnmente para plataformas de desarrollo, directorios de inicio y repositorios de video, audio y otros archivos.
Más información sobre el almacenamiento de archivos
Tradicionalmente empleado en SAN, el almacenamiento en bloque también es común en entornos de almacenamiento en la nube. En este modelo de almacenamiento, los datos se organizan en grandes volúmenes llamados "bloques". Cada bloque representa un disco duro separado. Los proveedores de almacenamiento en la nube utilizan bloques para dividir grandes cantidades de datos entre varios nodos de almacenamiento. Los recursos de almacenamiento en bloque proporcionan un mejor rendimiento a través de una red gracias a la baja latencia de E/S (el tiempo que se tarda en completar una conexión entre el sistema y el cliente) y son especialmente adecuados para grandes bases de datos y aplicaciones.
Utilizado en la nube, el almacenamiento en bloque se escala fácilmente para soportar el crecimiento de las bases de datos y aplicaciones de su organización. El almacenamiento en bloque sería útil si su sitio web captura grandes cantidades de datos de visitantes que deben almacenarse.
Más información sobre el almacenamiento en bloques
Object Storage se diferencia del almacenamiento de archivos y bloques en que gestiona los datos como objetos. Cada objeto incluye los datos de un archivo, sus metadatos asociados y un identificador. Los objetos almacenan datos en el formato en el que llegan y permiten personalizar los metadatos de manera que los datos sean más fáciles de acceder y analizar. En lugar de organizarse en jerarquías de archivos o carpetas, los objetos se guardan en repositorios que ofrecen una escalabilidad prácticamente ilimitada. Dado que no existe una jerarquía de archivo y los metadatos son personalizables, el almacenamiento de objetos le permite optimizar los recursos de almacenamiento de una manera rentable.
Existe una gran variedad de servicios de almacenamiento en la nube para casi todo tipo de empresas, desde un único propietario hasta grandes empresas.
Si dirige una pequeña empresa, el almacenamiento en la nube podría tener sentido, especialmente si no tiene los recursos o las habilidades para administrar el almacenamiento usted mismo. El almacenamiento en la nube también puede ayudar con la planificación presupuestaria al hacer que los costos de almacenamiento sean predecibles y le brinda la capacidad de escalar a medida que crece el negocio.
Si trabaja en una empresa más grande (por ejemplo, una empresa de fabricación, servicios financieros o una cadena minorista con docenas de ubicaciones), es posible que necesite transferir cientos de gigabytes de datos para su almacenamiento de forma regular. En estos casos, debe trabajar con un proveedor de almacenamiento en la nube establecido que pueda manejar sus volúmenes. En algunos casos, puede negociar acuerdos personalizados con proveedores para obtener el mejor valor.
Seguridad
La seguridad del almacenamiento en la nube es una preocupación seria, especialmente si su organización maneja datos confidenciales como información de tarjetas de crédito y registros médicos. Quiere tener garantías de que sus datos estén protegidos contra amenazas cibernéticas con los métodos más actualizados disponibles. Necesitará soluciones de seguridad en capas que incluyan protección de puntos finales, filtrado de contenidos y correo electrónico y análisis de amenazas, así como buenas prácticas que incluyan actualizaciones y parches periódicos. Y necesita políticas de acceso y autenticación bien definidas.
La mayoría de los proveedores de almacenamiento en la nube ofrecen medidas de seguridad básicas que incluyen control de acceso, autenticación de usuarios y cifrado de datos. Garantizar que estas medidas estén implementadas es especialmente importante cuando los datos en cuestión involucran archivos comerciales confidenciales, registros de personal y propiedad intelectual. Los datos sujetos al cumplimiento regulatorio pueden requerir protección adicional, por lo que debe verificar que el proveedor de su elección cumpla con todas las regulaciones aplicables.
Cada vez que los datos viajan, son vulnerables a los riesgos de seguridad. Comparte la responsabilidad de proteger los datos dirigidos a una nube de almacenamiento. Las empresas pueden minimizar los riesgos cifrando los datos en movimiento y utilizando conexiones privadas dedicadas (en lugar de Internet pública) para conectarse con el proveedor de almacenamiento en la nube.
Respaldo
El respaldo de datos es tan importante como la seguridad. Las empresas necesitan hacer respaldos de sus datos para poder acceder a copias de archivos y aplicaciones, y evitar interrupciones en el negocio, si los datos se pierden debido a un ciberataque, un desastre natural o un error humano.
Los servicios de respaldo y recuperación de datos basados en la nube han sido populares desde los primeros días de soluciones basadas en la nube. Al igual que el almacenamiento en la nube, se accede al servicio a través de Internet público o una conexión privada. Los servicios de respaldo y recuperación en la nube liberan a las organizaciones de las tareas involucradas en la replicación regular de datos críticos del negocio para que estén disponibles si alguna vez los necesita a raíz de la pérdida de datos causada por un desastre natural, un ataque cibernético o un error involuntaria del usuario.
El respaldo en la nube ofrece a las empresas las mismas ventajas que el almacenamiento: rentabilidad, escalabilidad y fácil acceso. Una de las características más atractivas del respaldo en la nube es la automatización. Pedir a los usuarios que respalden continuamente sus propios datos produce resultados mixtos ya que algunos usuarios siempre lo desponen u olvidan hacerlo. Esto crea una situación en la que la pérdida de datos es inevitable. Con los respaldos automatizados, puede decidir con qué frecuencia realizar respaldos de sus datos, ya sea diariamente, cada hora o cuando se introduzcan nuevos datos en su red.
Hacer respaldos de datos fuera de las instalaciones en una nube ofrece una ventaja adicional: la distancia. Un edificio golpeado por un desastre natural, un ataque terrorista o alguna otra calamidad podría perder sus sistemas de respaldo en las instalaciones, lo que imposibilitaría recuperar los datos perdidos. El respaldo externo proporciona un seguro contra tal evento.
Servidores
Los servidores de almacenamiento en la nube son servidores virtuales: servidores definidos por software que emulan servidores físicos. Un servidor físico puede alojar varios servidores virtuales, lo que facilita proporcionar soluciones de almacenamiento basadas en la nube a varios clientes. El uso de servidores virtuales aumenta la eficiencia porque, de lo contrario, los servidores físicos normalmente funcionan por debajo de su capacidad, lo que significa que parte de su potencia de procesamiento se desperdicia.
Este enfoque es lo que permite a los proveedores de almacenamiento en la nube ofrecer almacenamiento en la nube de pago por uso y cobrar solo por la capacidad de almacenamiento que consume. Cuando sus servidores de almacenamiento en la nube están a punto de alcanzar su capacidad, el proveedor de la nube activa otro servidor para agregar capacidad, o le permite activar una máquina virtual adicional por su cuenta.
Si tiene la experiencia para crear sus propios servidores de nube virtual, una de las opciones disponibles es el almacenamiento en la nube de código abierto. Código abierto significa que el software utilizado en el servicio está disponible para que los usuarios y desarrolladores lo estudien, inspeccionen, cambien y distribuyan.
El almacenamiento en la nube de código abierto generalmente se asocia con Linux y otras plataformas de código abierto que brindan la opción de construir su propio servidor de almacenamiento. Las ventajas de este enfoque incluyen el control sobre las tareas administrativas y la seguridad.
La rentabilidad es otra ventaja. Si bien los proveedores de almacenamiento basados en la nube le ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada, esto tiene un precio. Cuanta más capacidad de almacenamiento utilice, mayor será el precio. Con el código abierto, puede seguir ampliando la capacidad siempre que tenga la experiencia en codificación e ingeniería para desarrollar y mantener una nube de almacenamiento.
Los diferentes proveedores de almacenamiento en la nube de código abierto ofrecen diferentes niveles de funcionalidad, por lo que debe comparar las características antes de decidir qué servicio usar. Algunas de las funciones disponibles de los servicios de almacenamiento en la nube de código abierto incluyen las siguientes:
Como se mencionó, el almacenamiento en la nube ayuda a las empresas a reducir los costos eliminando la infraestructura de almacenamiento interna. Pero los modelos de precios de almacenamiento en la nube varían. Algunos proveedores de almacenamiento en la nube cobran mensualmente el costo por gigabyte, mientras que otros cobran tarifas según la capacidad almacenada. Las comisiones varían ampliamente; puedes pagar 1.99 USD o 10 USD por 100 GB de almacenamiento mensualmente, según el proveedor que elijas. Las tarifas adicionales por transferir datos de tu red a las tarifas basadas en la nube de almacenamiento generalmente se incluyen en el precio general del servicio.
Los proveedores pueden cobrar tarifas adicionales además del costo básico del almacenamiento y la transferencia de datos. Por ejemplo, puede incurrir en un cargo adicional cada vez que acceda a los datos en la nube para realizar cambios o eliminaciones, o para mover datos de un lugar a otro. Cuanto más acciones realices mensualmente, más altos serán tus costos. Incluso si el proveedor incluye algún nivel base de actividad en el precio general, incurrirás en cargos adicionales si excedes el límite permitido.
Los proveedores también pueden considerar la cantidad de usuarios que acceden a los datos, la frecuencia con la que los usuarios acceden a los datos y la distancia con la que los datos deben viajar a sus cargos. Pueden cobrar de manera diferente según los tipos de datos almacenados y si los datos requieren niveles adicionales de seguridad para fines de privacidad y cumplimiento normativo.
Ejemplos
Los servicios de almacenamiento en la nube están disponibles en docenas de proveedores para satisfacer todas las necesidades, desde las de usuarios individuales hasta organizaciones multinacionales con miles de ubicaciones. Por ejemplo, puedes almacenar correos electrónicos y contraseñas en la nube, así como archivos como hojas de cálculo y documentos de Word para compartir y colaborar con otros usuarios. Esta capacidad facilita a los usuarios trabajar juntos en un proyecto, lo que explica que la transferencia y el uso compartido de archivos se encuentran entre los usos más comunes de los servicios de almacenamiento en la nube.
Algunos servicios proporcionan administración y sincronización de archivos, lo que garantiza que las versiones de los mismos archivos en varias ubicaciones se actualicen cada vez que alguien los cambia. También puede obtener la capacidad de administración de archivos a través de servicios de almacenamiento en la nube. Con él, puede organizar documentos, hojas de cálculo y otros archivos como mejor le parezca y hacerlos accesibles a otros usuarios. Los servicios de almacenamiento en la nube también pueden manejar archivos multimedia, como video y audio, así como grandes volúmenes de registros de bases de datos que de otro modo ocuparían demasiado espacio dentro de su red.
Sean cuales sean sus necesidades de almacenamiento, no debería tener problemas para encontrar un servicio de almacenamiento en la nube que le brinde la capacidad y funcionalidad que necesita.
