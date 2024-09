¿Qué es una red de distribución de contenido (CDN)?

Una red de distribución de contenido se compone de una serie de servidores geográficamente dispersa, lo que permite un rendimiento web más rápido al ubicar copias de contenido web más cerca de los usuarios o facilitar la entrega de contenido dinámico (por ejemplo, transmisiones de video en vivo).



Cada servidor CDN está ubicado en lo que se llama el "borde de la red", más cerca de los usuarios que el servidor host, donde se origina el sitio web. Por esta razón, los servidores CDN a menudo se denominan "servidores de borde". Cada servidor almacena o guarda en caché copias de un subconjunto del contenido web (archivos HTML, imágenes, audio, video, aplicaciones) del servidor host. Al reducir la distancia entre este contenido y los usuarios, la red de distribución ayuda al editor del sitio web a dar un mejor rendimiento, reducir el tiempo de carga para sus usuarios y controlar su propio consumo y costos de ancho de banda.

Las organizaciones generalmente compran servicios CDN de proveedores CDN, que mantienen sus propias redes de servidores.

En el video What is a Content Delivery Network?, el arquitecto en jefe de IBM, Ryan Sumner analiza un escenario en el que una CDN ayuda a que el tiempo de carga de la página y el sitio web sea más rápido para los usuarios distribuidos a nivel mundial:

