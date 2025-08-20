¿Qué es un servidor virtual?

Si bien tanto los servidores virtuales como las máquinas virtuales (VM) utilizan virtualización e hipervisores para crear entornos virtuales únicos y con particiones, existen diferencias clave entre los dos.

Como se explicó, los servidores virtuales se emplean para replicar servidores físicos bare metal para aplicaciones como servidores web, servidores de nombres de dominio, servidores proxy y servidores de aplicaciones, entre otros. Por su parte, las máquinas virtuales se emplean para crear representaciones virtuales de computadoras físicas. Los proveedores de entornos en la nube suelen ofrecer escritorios virtuales para emular las funciones del hardware subyacente y, al mismo tiempo, aislar la máquina virtual de la computadora host.

Debido a que las máquinas virtuales están aisladas del host, también pueden ejecutar sus propios sistemas operativos, independientemente del sistema operativo que esté ejecutando la computadora host. Por esta razón, las máquinas virtuales son una herramienta útil para probar aplicaciones en diferentes tipos de sistemas operativos. Además, las máquinas virtuales se pueden aislar del ecosistema de red más grande, lo que proporciona un nivel de protección y seguridad ante incidentes de ciberseguridad delicados.