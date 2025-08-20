¿Qué es un servidor virtual?

Un servidor virtual es un tipo de servidor habilitado por software que se puede crear mediante la partición de un servidor físico, a menudo denominado host o servidor bare metal, en segmentos más pequeños e independientes. Un servidor virtual puede replicar las funciones de cualquier tipo de servidor, al tiempo que comparte recursos con otros tipos de servidores virtuales.
Con el aumento de la demanda de servidores, el auge de la computación en la nube y un mayor impulso hacia soluciones de recursos más ecológicas, los servidores virtuales se convirtieron en un elemento básico de los centros de datos de servidores modernos. Los servidores tradicionales requieren hardware físico dedicado para manejar cualquier carga de trabajo, lo que consume espacio, energía y recursos incluso cuando están inactivos. Sin embargo, los servidores virtuales permiten que una sola pieza de hardware aloje varios servidores, optimizando los recursos y reduciendo los gastos.
Los servidores virtuales son posibles gracias a un software de virtualización llamado hipervisor que actúa como una capa entre el hardware físico y múltiples entornos virtuales únicos. Cada uno de estos entornos virtuales puede ejecutar su propio sistema operativo (como Microsoft Windows, Linux o Ubuntu). El hipervisor permite la virtualización de servidores al aislar cada servidor y gestionar los recursos como el servidor físico, a veces funcionando como un equilibrador de carga y redistribuyendo los recursos informáticos para promover un funcionamiento eficiente.
Hay muchos casos de uso convenientes para los servidores virtuales que tienen varios beneficios sobre los servidores físicos tradicionales:
La virtualización de servidores libera a las organizaciones de los costos asociados con la inversión en un servidor independiente para cada aplicación. Esto no solo ahorra dinero en costos de hardware, sino también energía, refrigeración y mantenimiento del centro de datos.
Los servidores virtuales son una excelente solución para organizaciones como las empresas emergentes que buscan opciones flexibles que se puedan escalar con facilidad. Los servidores virtuales se pueden emplear y reutilizar para cualquier número de usos diferentes,desde simples servidores de correo hasta servidores de sitio web de alto rendimiento capaces de manejar millones de aplicaciones web.
Las operaciones que hacen uso de servidores virtuales no están restringidas a un solo servidor y, por lo tanto, pueden aprovechar una mayor capacidad de servidor. La virtualización permite a las organizaciones aumentar de manera considerable la potencia de procesamiento disponible, ya que las cargas de trabajo se pueden distribuir en pequeñas secciones de cada servidor en red.
La virtualización ofrece una alternativa más ecológica a los múltiples servidores físicos, ya que un solo servidor físico puede ejecutar varios servidores virtuales que son capaces de hacer un uso más eficiente de los recursos, lo que requiere una huella física más pequeña y menos emisiones relacionadas con la refrigeración.
Mientras que un servidor bare metal dedicado puede requerir un tiempo de configuración prolongado, dependiendo de la disponibilidad del hardware y el ensamblaje de los componentes, la implementación de servidores virtuales se puede realizar bajo demanda en cuestión de minutos, lo que reduce el tiempo de inactividad.
La virtualización facilita la copia de seguridad y la replicación de datos en varios centros, lo que permite a los especialistas en recuperación ante desastres (DR) evaluar y remediar cualquier falla crítica imprevista con mayor facilidad. La virtualización también ayuda a proteger la continuidad del negocio y a defenderse contra las amenazas cibernéticas (como ataques DDoS) con funciones como la migración en vivo, donde una carga de trabajo se puede trasladar fácilmente entre entornos virtuales sin interrumpir el servicio.
En general, las ventajas de la virtualización de servidores superan en gran medida a las desventajas. Esto no quiere decir que no haya ningún desafío que esté asociado con los servidores virtuales, siendo el más común el acaparamiento de recursos. Dado que los servidores virtuales dependen de la potencia de procesamiento de la máquina física subyacente, demasiados servidores virtuales que operan en un solo servidor bare metal, o en una red de servidores, pueden disminuir el rendimiento. Si bien la capacidad de cualquier servidor físico determina la capacidad de todos los servidores virtuales que pueda estar hospedando, la aglomeración en los servidores se puede remediar fácilmente migrando cargas de trabajo pesadas a diferentes servidores físicos o a través de servidores privados virtuales.
Un servidor privado virtual (VPS) es un tipo de servidor virtual que ofrecen los proveedores de servicios de hospedaje y garantiza que una cierta cantidad del ancho de banda de la CPU de la máquina física se dedicará a un servidor virtual determinado. Los proveedores de servicios en la nube suelen ofrecer servidores privados virtuales con varios niveles de precios como una forma de que las empresas disfruten de los beneficios de un servidor físico dedicado sin el compromiso que significa una máquina física real. La optimización completa de la virtualización permite a las organizaciones personalizar sus servidores privados virtuales con características como equilibradores de carga, certificados SSL y firewall, entre otras.
Si bien tanto los servidores virtuales como las máquinas virtuales (VM) utilizan virtualización e hipervisores para crear entornos virtuales únicos y con particiones, existen diferencias clave entre los dos.
Como se explicó, los servidores virtuales se emplean para replicar servidores físicos bare metal para aplicaciones como servidores web, servidores de nombres de dominio, servidores proxy y servidores de aplicaciones, entre otros. Por su parte, las máquinas virtuales se emplean para crear representaciones virtuales de computadoras físicas. Los proveedores de entornos en la nube suelen ofrecer escritorios virtuales para emular las funciones del hardware subyacente y, al mismo tiempo, aislar la máquina virtual de la computadora host.
Debido a que las máquinas virtuales están aisladas del host, también pueden ejecutar sus propios sistemas operativos, independientemente del sistema operativo que esté ejecutando la computadora host. Por esta razón, las máquinas virtuales son una herramienta útil para probar aplicaciones en diferentes tipos de sistemas operativos. Además, las máquinas virtuales se pueden aislar del ecosistema de red más grande, lo que proporciona un nivel de protección y seguridad ante incidentes de ciberseguridad delicados.
Los IBM Power Virtual Servers son servidores virtuales IBM Power, de múltiples inquilinos y configurables, con acceso a los servicios en la nube de IBM.
El software IBM PowerVM es un entorno de virtualización que puede ejecutar máquinas virtuales AIX, IBM i y Linux en servidores IBM Power. Empresas como la suya están recurriendo a la virtualización de servidores para consolidar múltiples cargas de trabajo en menos sistemas, aumentar el uso de los servidores y reducir costos. PowerVM proporciona un entorno de virtualización de servidores seguro y escalable para sus aplicaciones que se basa en la característica avanzada RAS y el rendimiento líder de la plataforma de sistemas IBM Power.
Cree más rápido.De forma segura.En cualquier lugar. Despliegue y ejecute aplicaciones de manera constante en entornos on premises, de computación perimetral y de nube pública de cualquier proveedor de nube.
Las soluciones de hospedaje VPS dentro de IBM Cloud consisten en hardware de hospedaje informático gestionado en la nube, integración de software y soporte a la migración de datos. Elija entre una gran variedad de productos de servidores virtuales, redes y almacenamiento para crear la solución que mejor se adapte a sus necesidades.