¿Qué es la virtualización?

Hasta ahora, hemos analizado la virtualización de servidores, pero muchos otros elementos de la infraestructura de TI se pueden virtualizar para brindar ventajas significativas a los gerentes de TI (en particular) y a la empresa como un todo. En esta sección, cubriremos los siguientes tipos de virtualización:

Virtualización de desktop

Virtualización de red

Virtualización de almacenamiento

Virtualización de datos

Virtualización de aplicaciones

Virtualización del centro de datos

Virtualización de CPU

Virtualización de GPU

Virtualización de Linux

Virtualización en la nube

Virtualización de desktop

La virtualización de desktop le permite ejecutar varios sistemas operativos de desktop, cada uno en su propia máquina virtual en la misma computadora.

Hay dos tipos de virtualización de desktop:

La infraestructura de desktop virtual (VDI) ejecuta varios desktop en máquinas virtuales en un servidor central y los transmite a los usuarios que inician sesión en dispositivos de cliente ligero. De esta manera, VDI permite que una organización proporcione a sus usuarios acceso a una variedad de sistemas operativos desde cualquier dispositivo, sin instalar sistemas operativos en ningún dispositivo. Vea "¿Qué es la infraestructura de desktop virtual (VDI)?" para una explicación más detallada.

ejecuta varios desktop en máquinas virtuales en un servidor central y los transmite a los usuarios que inician sesión en dispositivos de cliente ligero. De esta manera, VDI permite que una organización proporcione a sus usuarios acceso a una variedad de sistemas operativos desde cualquier dispositivo, sin instalar sistemas operativos en ningún dispositivo. Vea "¿Qué es la infraestructura de desktop virtual (VDI)?" para una explicación más detallada. Virtualización de desktop local ejecuta un hipervisor en una computadora local, lo que permite al usuario ejecutar uno o más sistemas operativos adicionales en esa computadora y cambiar de un sistema operativo a otro según sea necesario sin cambiar nada sobre el sistema operativo principal.

Para obtener más información sobre desktops virtuales, consulte "Desktop como servicio (DaaS)".

Virtualización de red

La virtualización de redes utiliza software para crear una "vista" de la red que un administrador puede usar para administrar la red desde una única consola. Extrae elementos y funciones de hardware (por ejemplo, conexiones, conmutadores, enrutadores, etc.) y los abstrae en software que se ejecuta en un hipervisor. El administrador de la red puede modificar y controlar estos elementos sin tocar los componentes físicos subyacentes, lo que simplifica drásticamente la gestión de la red.

Los tipos de virtualización de red incluyen redes definidas por software (SDN), que virtualizan el hardware que controla el enrutamiento del tráfico de la red (llamado "plano de control"), y virtualización de funciones de red (NFV), que virtualiza uno o más dispositivos de hardware que proporcionan una función de red específica (por ejemplo, un firewall, un equilibrador de carga o un analizador de tráfico), lo que hace que esos dispositivos sean más fáciles de configurar, aprovisionar y gestionar.

Virtualización de almacenamiento

La virtualización del almacenamiento habilita todos los dispositivos de almacenamiento en la red, ya sea que estén instalados en servidores individuales o unidades de almacenamiento independientes, para acceder a ellos y administrarlos como un solo dispositivo de almacenamiento. Específicamente, la virtualización del almacenamiento agrupa todos los bloques de almacenamiento en un solo grupo compartido desde el cual se pueden asignar a cualquier VM de la red según sea necesario. La virtualización del almacenamiento facilita el aprovisionamiento de almacenamiento para las máquinas virtuales y aprovecha al máximo todo el almacenamiento disponible en la red.

Para ver más de cerca la virtualización del almacenamiento, consulte "¿Qué es el almacenamiento en la nube?"

Virtualización de datos

Las empresas modernas almacenan datos de múltiples aplicaciones, utilizando múltiples formatos de archivo, en múltiples ubicaciones, desde la nube hasta sistemas de hardware y software locales. La virtualización de datos permite que cualquier aplicación acceda a todos esos datos, independientemente de la fuente, el formato o la ubicación.

Las herramientas de virtualización de datos crean una capa de software entre las aplicaciones que acceden a los datos y los sistemas que los almacenan. La capa traduce la solicitud o consulta de datos de una aplicación según sea necesario y devuelve resultados que pueden abarcar varios sistemas. La virtualización de datos puede ayudar a romper los silos de datos cuando otros tipos de integración no son factibles, deseables o accesibles.

Virtualización de aplicaciones

La virtualización de aplicaciones ejecuta el software de la aplicación sin instalarlo directamente en el sistema operativo del usuario. Esto difiere de la virtualización de desktop completa (mencionada anteriormente) porque solo la aplicación se ejecuta en un entorno virtual. El sistema operativo del dispositivo del usuario final se ejecuta como de costumbre. Hay tres tipos de virtualización de aplicaciones:

Virtualización de aplicaciones locales: toda la aplicación se ejecuta en el dispositivo de punto final, pero se ejecuta en un entorno de tiempo de ejecución en lugar de en el hardware nativo.

toda la aplicación se ejecuta en el dispositivo de punto final, pero se ejecuta en un entorno de tiempo de ejecución en lugar de en el hardware nativo. Transmisión de aplicaciones: la aplicación vive en un servidor que envía pequeños componentes del software para que se ejecuten en el dispositivo del usuario final cuando sea necesario.

la aplicación vive en un servidor que envía pequeños componentes del software para que se ejecuten en el dispositivo del usuario final cuando sea necesario. Virtualización de aplicaciones basada en servidor: la aplicación se ejecuta completamente en un servidor que envía solo su interfaz de usuario al dispositivo cliente.

Virtualización del centro de datos

La virtualización del centro de datos abstrae la mayor parte del hardware de un centro de datos en software, lo que permite a un administrador dividir un solo centro de datos físico en varios centros de datos virtuales para diferentes clientes.

Cada cliente puede acceder a su propia infraestructura como servicio (IaaS), que se ejecutaría en el mismo hardware físico subyacente. Los centros de datos virtuales ofrecen un acceso fácil a la computación basada en la nube, lo que permite que una empresa configure rápidamente un entorno de centro de datos completo sin comprar hardware de infraestructura.

Virtualización de CPU

La virtualización de CPU (unidad central de procesamiento) es la tecnología fundamental que hace posibles los hipervisores, las máquinas virtuales y los sistemas operativos. Permite que una sola CPU se divida en varias CPU virtuales para su uso por varias máquinas virtuales.

Al principio, la virtualización de la CPU estaba completamente definida por software, pero muchos de los procesadores actuales incluyen conjuntos de instrucciones ampliados que admiten la virtualización de la CPU, lo que mejora el rendimiento de la máquina virtual.

Virtualización de GPU

Una GPU (unidad de procesamiento gráfico) es un procesador especial de múltiples núcleos que mejora el rendimiento informático general al hacerse cargo del procesamiento gráfico o matemático de alta resistencia. La virtualización de GPU permite que varias máquinas virtuales utilicen toda o parte de la potencia de procesamiento de una sola GPU para agilizar las aplicaciones de vídeo, inteligencia artificial (IA) y con un uso intensivo de gráficos o matemáticas.

Las GPU de paso permiten que toda la GPU esté disponible para un único sistema operativo invitado.

permiten que toda la GPU esté disponible para un único sistema operativo invitado. Las vGPU compartidas dividen los núcleos de GPU físicos entre varias GPU virtuales (vGPU) para su uso en las máquinas virtuales basadas en el servidor.

Virtualización de Linux

Linux incluye su propio hipervisor, llamado máquina virtual basada en kernel (KVM), que admite las extensiones de procesador de virtualización de Intel y AMD para que pueda crear máquinas virtuales basadas en x86 desde un sistema operativo host Linux.

Como sistema operativo de código abierto, Linux es altamente personalizable. Puede crear máquinas virtuales que ejecuten versiones de Linux adaptadas a cargas de trabajo específicas o versiones de seguridad reforzada para aplicaciones más sensibles.

Virtualización en la nube

Como se señaló anteriormente, el modelo de computación en la nube depende de la virtualización. Al virtualizar servidores, almacenamiento y otros recursos físicos del centro de datos, los proveedores de computación en la nube pueden ofrecer una variedad de servicios a los clientes, incluidos los siguientes:

Infraestructura como servicio (IaaS): recursos de servidor, almacenamiento y red virtualizados que puede configurar en función de sus requisitos.

recursos de servidor, almacenamiento y red virtualizados que puede configurar en función de sus requisitos. Plataforma como servicio (PaaS): herramientas de desarrollo virtualizadas, bases de datos y otros servicios basados en la nube que puede utilizar para crear sus propias aplicaciones y soluciones basadas en la nube.

herramientas de desarrollo virtualizadas, bases de datos y otros servicios basados en la nube que puede utilizar para crear sus propias aplicaciones y soluciones basadas en la nube. Software como servicio (SaaS): aplicaciones de software que utiliza en la nube. SaaS es el servicio basado en la nube que más se abstrae del hardware.

Si desea obtener más información sobre estos modelos de servicios en la nube, consulte nuestra guía: "IaaS frente a PaaS frente a SaaS."