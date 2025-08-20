¿Qué es la virtualización de escritorio?

La virtualización de escritorio crea una versión basada en software (o virtual) del entorno de desktop y el sistema operativo (SO) de un usuario final, desacoplada del dispositivo o cliente del usuario final. Esto permite al usuario acceder a su desktop desde cualquier dispositivo informático.
Infraestructura de desktop virtual (VDI)
En el modelo de implementación de VDI, el sistema operativo se ejecuta en una máquina virtual (VM) alojada en un servidor en un centro de datos. La imagen del desktop viaja a través de la red hasta el dispositivo del usuario final, donde este podrá interactuar con el desktop (y las aplicaciones subyacentes y el sistema operativo) como si fueran locales.
VDI le da a cada usuario su propia VM dedicada, que ejecuta su propio sistema operativo. Los recursos del sistema operativo (controladores, CPU, memoria, etc.) operan desde una capa de software llamada hipervisor, que imita su salida, gestiona la asignación de recursos a múltiples VM y les permite funcionar en paralelo en el mismo servidor.
Un beneficio clave de VDI es que puede entregar el desktop y el sistema operativo Windows 10 a los dispositivos del usuario final. Sin embargo, debido a que VDI solo admite un usuario por instancia de Windows 10, este requiere una máquina virtual independiente para cada usuario de Windows 10.
Servicios de desktop remoto (RDS)
En RDS, también conocido como host de sesión de desktop remoto (RDSH), los usuarios acceden de forma remota a desktops y aplicaciones de Windows por medio del sistema operativo Microsoft Windows Server. Las aplicaciones y las imágenes de desktop se sirven a través del Protocolo de desktop remoto de Microsoft (RDP). Anteriormente conocido como Microsoft Terminal Server, este producto se ha mantenido prácticamente sin cambios desde su lanzamiento inicial.
Desde la perspectiva del usuario final, el RDS y el VDI son idénticos. Sin embargo, debido a que una instancia de Windows Server puede admitir todos los usuarios simultáneos que el hardware del servidor pueda manejar, el RDS puede ser una opción de virtualización de escritorio más rentable. También vale la pena señalar que las aplicaciones probadas o certificadas para ejecutarse en Windows 10 pueden no estar probadas o certificadas para ejecutarse en el sistema operativo Windows Server.
Desktop como servicio (DaaS)
En DaaS, las máquinas virtuales están alojadas en un backend basado en la nube de un proveedor externo. Los DaaS son fácilmente escalables, pueden ser más flexibles que las soluciones locales y, por lo general, se implementan más rápido que muchas otras opciones de virtualización de escritorio.
Al igual que otros tipos de virtualización de escritorio en la nube, los DaaS comparten muchos de los beneficios de la computación en la nube, como el soporte para cargas de trabajo fluctuantes y demandas de almacenamiento cambiantes, pagos por uso y la capacidad de hacer que las aplicaciones y los datos sean accesibles desde casi cualquier dispositivo conectado a Internet. El principal inconveniente de los DaaS es que las funciones y configuraciones no siempre son tan personalizables como se requiere.
VDI es una opción popular porque ofrece una versión virtualizada de un modelo informático familiar: las computadoras de desktop físicas. Pero la implementación de VDI requiere que usted mismo gestione todos los aspectos de la infraestructura, incluido el hardware, los sistemas operativos y las aplicaciones, el hipervisor y el software asociado. Esto puede ser complicado si su experiencia y conocimientos de VDI son limitados. La compra de todos los componentes de la infraestructura puede requerir una mayor inversión inicial.
RDS/RDSH puede ser una buena opción si es compatible con las aplicaciones específicas que necesita ejecutar y si sus usuarios finales solo necesitan acceso a esas aplicaciones y no a desktops completos de Windows. RDS ofrece una mayor densidad de usuarios finales por servidor que VDI, y los sistemas suelen ser más económicos y escalables que los entornos VDI completos. Sin embargo, su personal necesita del conjunto de habilidades y la experiencia necesarios para administrar y gestionar la tecnología RDS/RDSH.
Los DaaS están ganando popularidad en la actualidad a medida que los equipos de TI se sienten más cómodos con aplicaciones y desktops compartidos. En general, tiende a ser la opción más rentable y fácil de administrar, ya que requiere poca experiencia interna en la gestión de infraestructura o VDI. Es fácilmente escalable e implica gastos operativos en lugar de gastos de capital, una estructura de costos más accesible para muchas empresas.
La virtualización de escritorios ofrece muchos beneficios potenciales que pueden variar según el modelo de implementación que elija.
Gestión más sencilla. La virtualización de escritorios puede facilitar a los equipos de TI la gestión de las necesidades informáticas de los empleados. Su empresa puede utilizar un formato único de máquina virtual para empleados con roles o funciones similares en lugar de mantener computadoras individuales que deben reconfigurarse, actualizarse o parcharse cada vez que es necesario realizar cambios en el software. Esto ahorra tiempo y recursos de TI.
Ahorro de costos. Muchas soluciones de desktop virtual le permiten cambiar una mayor parte de su presupuesto de TI de los gastos de capital a los gastos operativos. Debido a que las aplicaciones de procesamiento intensivo requieren menos potencia de procesamiento cuando se utilizan a través de máquinas virtuales alojadas en un servidor de centro de datos, la virtualización de escritorio puede extender la vida útil de los dispositivos de usuario final más antiguos o menos potentes. Las soluciones de desktop virtual en las instalaciones pueden requerir una gran inversión inicial en hardware de servidor, software de hipervisor y otra infraestructura, lo que hace que DaaS basado en la nube (donde solo paga tarifas normales basadas en el uso) sea una opción más atractiva.
Mayor productividad. La virtualización de escritorio facilita a los empleados el acceso a los recursos informáticos de la empresa. Pueden trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo compatible con conexión a Internet.
Compatibilidad con una amplia variedad de tipos de dispositivos. Los desktops virtuales pueden admitir el acceso a desktops remotos desde una amplia variedad de dispositivos, como equipos portátiles y de desktop, clientes ligeros, clientes cero, tablets e incluso algunos teléfonos celulares. Puede utilizar desktops virtuales para ofrecer experiencias similares a las de una estación de trabajo y acceder al desktop completo en cualquier lugar y en cualquier momento, independientemente del sistema operativo nativo del dispositivo del usuario final.
Mayor seguridad. En la virtualización de escritorio, la imagen del desktop se abstrae y se separa del hardware físico que se usa para acceder a ella, y la máquina virtual que se usa para entregar la imagen del desktop puede ser un entorno estrictamente controlado gestionado por el departamento de TI de la empresa.
Agilidad y escalabilidad. Implementar nuevas máquinas virtuales o servir nuevas aplicaciones cuando sea necesario resulta rápido y sencillo, y es igual de fácil suprimirlas cuando ya no se necesitan.
Mejores experiencias para el usuario final. Cuando implemente la virtualización de escritorio, sus usuarios finales disfrutarán de una experiencia con muchísimas funciones, sin sacrificar la funcionalidad en la que confían, como la impresión o el acceso a los puertos USB.
El software necesario para ejecutar los desktops virtuales depende del método de virtualización que elija.
Con la infraestructura de desktop virtual (VDI), el sistema operativo del desktop (más comúnmente Microsoft Windows) se ejecuta y se gestiona en el centro de datos. El software del hipervisor se ejecuta en el servidor host, lo que brinda acceso a una máquina virtual a cada usuario final a través de la red. Se requiere el software de agente de conexión para autenticar a los usuarios, conectar cada uno a una máquina virtual, supervisar los niveles de actividad y reasignar la VM cuando se termina la conexión. Los agentes de conexión se pueden agrupar con el hipervisor o comprarlos por separado.
Los servicios de desktop remoto (RDS/RDSH) se pueden implementar mediante servicios que se incluyen con el sistema operativo Microsoft Windows Server.
Si elige una solución de desktop como servicio (DaaS), el proveedor de servicios alojado en la nube de DaaS se encargará de toda la instalación, configuración y mantenimiento del software. Esto incluye aplicaciones, sistemas operativos, archivos y preferencias del usuario.
