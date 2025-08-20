¿Qué es la virtualización de escritorio?

Infraestructura de desktop virtual (VDI)



En el modelo de implementación de VDI, el sistema operativo se ejecuta en una máquina virtual (VM) alojada en un servidor en un centro de datos. La imagen del desktop viaja a través de la red hasta el dispositivo del usuario final, donde este podrá interactuar con el desktop (y las aplicaciones subyacentes y el sistema operativo) como si fueran locales.

VDI le da a cada usuario su propia VM dedicada, que ejecuta su propio sistema operativo. Los recursos del sistema operativo (controladores, CPU, memoria, etc.) operan desde una capa de software llamada hipervisor, que imita su salida, gestiona la asignación de recursos a múltiples VM y les permite funcionar en paralelo en el mismo servidor.

Un beneficio clave de VDI es que puede entregar el desktop y el sistema operativo Windows 10 a los dispositivos del usuario final. Sin embargo, debido a que VDI solo admite un usuario por instancia de Windows 10, este requiere una máquina virtual independiente para cada usuario de Windows 10.

Servicios de desktop remoto (RDS)

En RDS, también conocido como host de sesión de desktop remoto (RDSH), los usuarios acceden de forma remota a desktops y aplicaciones de Windows por medio del sistema operativo Microsoft Windows Server. Las aplicaciones y las imágenes de desktop se sirven a través del Protocolo de desktop remoto de Microsoft (RDP). Anteriormente conocido como Microsoft Terminal Server, este producto se ha mantenido prácticamente sin cambios desde su lanzamiento inicial.

Desde la perspectiva del usuario final, el RDS y el VDI son idénticos. Sin embargo, debido a que una instancia de Windows Server puede admitir todos los usuarios simultáneos que el hardware del servidor pueda manejar, el RDS puede ser una opción de virtualización de escritorio más rentable. También vale la pena señalar que las aplicaciones probadas o certificadas para ejecutarse en Windows 10 pueden no estar probadas o certificadas para ejecutarse en el sistema operativo Windows Server.

Desktop como servicio (DaaS)

En DaaS, las máquinas virtuales están alojadas en un backend basado en la nube de un proveedor externo. Los DaaS son fácilmente escalables, pueden ser más flexibles que las soluciones locales y, por lo general, se implementan más rápido que muchas otras opciones de virtualización de escritorio.

Al igual que otros tipos de virtualización de escritorio en la nube, los DaaS comparten muchos de los beneficios de la computación en la nube, como el soporte para cargas de trabajo fluctuantes y demandas de almacenamiento cambiantes, pagos por uso y la capacidad de hacer que las aplicaciones y los datos sean accesibles desde casi cualquier dispositivo conectado a Internet. El principal inconveniente de los DaaS es que las funciones y configuraciones no siempre son tan personalizables como se requiere.