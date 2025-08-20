¿Qué es un escritorio como servicio (DaaS)?

Desktop-as-a-Service (DaaS) es una forma de ofrecer entornos completos de escritorios virtuales a los usuarios, incluidos sistemas operativos, aplicaciones, archivos y preferencias de usuario desde la nube. Los escritorios se ejecutan en Virtual Machines alojadas en una infraestructura de computación, almacenamiento y red administrada por el proveedor de la nube. Los usuarios pueden acceder a su entorno de escritorio desde una amplia variedad de dispositivos, incluidos PC, computadoras portátiles, tabletas y algunos smartphones.
Muchas organizaciones buscan una alternativa al modelo tradicional de despliegue de escritorio, en el que los administradores de TI instalan un sistema operativo y aplicaciones en cada dispositivo de los empleados. Con ese modelo, los administradores suelen gastar demasiado tiempo y dinero instalando software, administrando actualizaciones e intentando proteger los dispositivos.
El modelo tradicional de despliegue de equipos de escritorio también es una mala opción para una fuerza laboral cada vez más móvil y remota. Hoy en día, los empleados suelen trabajar de forma remota y mientras viajan, por lo que utilizan una amplia variedad de dispositivos, incluidos equipos de escritorio, computadoras portátiles y dispositivos móviles. Para maximizar la productividad remota y móvil, las organizaciones deben proporcionar una experiencia de usuario sólida y consecuente en todos esos dispositivos, lo que permite a los trabajadores acceder fácilmente a las mismas aplicaciones y datos, independientemente del dispositivo que utilicen.
A medida que las organizaciones eligen nuevos enfoques para la entrega de aplicaciones y datos, la seguridad debe ser una prioridad absoluta. Las organizaciones deben asegurarse de que los datos no caigan en las manos equivocadas, incluso si un dispositivo se pierde o es robado.
Un modelo DaaS podría ser la solución. Con la oferta de DaaS adecuada, su organización puede ofrecer a los usuarios un acceso cómodo y coherente a las aplicaciones y los datos en todos los dispositivos, proteger la información confidencial, agilizar la administración y reducir los gastos.
Al igual que las ofertas de DaaS, las soluciones de infraestructura de escritorio virtual (VDI) ofrecen escritorios a dispositivos desde un centro de datos centralizado. Pero la infraestructura subyacente de la solución VDI a menudo se encuentra on premises y suele ser administrada por el grupo de TI de la organización.
Con el modelo DaaS, la infraestructura de cómputo, almacenamiento y red son gestionadas por un proveedor de la nube. La organización que proporciona escritorios a sus empleados puede administrar el sistema operativo de escritorio, las aplicaciones, el software antivirus y cualquier otra tarea relacionada con el escritorio, o trabajar con un proveedor de servicios de escritorio administrado por terceros.
DaaS ofrece todos los beneficios de un servicio administrado basado en la nube. Por ejemplo, con DaaS, se eliminan los grandes costos iniciales de construir la VDI on premises. Las ofertas de DaaS suelen utilizar un modelo de suscripción que no requiere inversión inicial. También se descargará todo el trabajo administrativo necesario para dar soporte, mantener, parchear y actualizar la VDI.
Para obtener más información sobre VDI, consulte "¿Qué es la infraestructura de escritorio virtual (VDI)?"
El modelo DaaS ha demostrado tener éxito en numerosas situaciones:
Centro de atención telefónica, medio tiempo y trabajo por turnos: Las organizaciones tienen la capacidad para grandes centros de atención telefónica u otros entornos de trabajo por turnos donde cada estación de trabajo admite varios empleados en el transcurso de un día. Con un enfoque DaaS, cada empleado tiene un inicio de sesión único para acceder a su escritorio.
Desarrolladores de software: en lugar de cambiar entre varios equipos o mantener varios sistemas operativos en una sola computadora, los desarrolladores pueden acceder fácilmente a varios escritorios virtuales distintos. Puede ayudar a acelerar las pruebas y mejorar la garantía de calidad comprando menos dispositivos.
Proveedores de atención médica: los médicos y enfermeros pueden acceder a solicitudes, notas y archivos de pacientes sin importar qué sala de exámenes o computadora del pasillo utilicen. Almacenar todos los datos y las aplicaciones en una nube certificada conforme a la HIPAA protege la información del paciente. Una computadora portátil robada podría ser un inconveniente leve en lugar de una filtración de datos catastrófica.
Laboratorios universitarios: Los estudiantes y profesores pueden conectarse a su trabajo desde cualquier computadora en un laboratorio de computación, sala de personal, biblioteca o dormitorio al vincularse a su escritorio virtual. Las universidades pueden poner a disposición de muchos estudiantes aplicaciones costosas y de licencia limitada al permitirles compartir un solo escritorio remoto.
Trabajo estacional o por contrato: cuando un empleado abandona la empresa, no es necesario borrar ni reconfigurar la computadora. Se puede proporcionar un nuevo escritorio virtual y retirar el antiguo en cuestión de minutos. Puede incorporar o dar de baja usuarios rápidamente, lo cual es vital para trabajos con alta rotación.
Trabajadores remotos y móviles: puede mejorar la productividad remota y móvil al tiempo que refuerza la seguridad de los datos. Con DaaS, sus empleados no están atados a una computadora física en una ubicación fija. En cambio, pueden acceder de forma segura a sus archivos desde cualquier computadora o dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo.
Fusiones y adquisiciones: con un modelo DaaS, puede agregar muchos empleados nuevos a la red de su organización sin tener que desplegar nuevos equipos locales. El personal recién adquirido puede seguir utilizando su equipo existente mientras se conecta a las aplicaciones y archivos de su nuevo empleador.
¿Está considerando el modelo DaaS? Tenga en cuenta que un enfoque DaaS aún requiere que maneje las licencias y la administración de su sistema operativo y aplicaciones preferidos. Asegúrese de tener en cuenta los costos de software y los costos de administración de TI antes de comenzar la implementación de DaaS.
DaaS suele ser la mejor opción para organizaciones que tienen una gran cantidad de empleados que utilizan el mismo entorno de escritorio. La gestión de múltiples entornos únicos puede requerir mucho tiempo y trabajo.
Antes de implementar el modelo DaaS, debe evaluar sus necesidades específicas para evitar gastos excesivos o compras insuficientes.
Comience por comprender sus necesidades de desempeño. ¿Necesita vCPU de alta potencia para generar animaciones 3D complejas? ¿Qué sucede con los sistemas optimizados que se utilizan principalmente para las aplicaciones de productividad? Una vez que conozca las necesidades de su aplicación, puede desplegar la combinación adecuada de escritorios virtuales de alta y baja potencia para minimizar los costos y, al mismo tiempo, proporcionar las herramientas que su fuerza laboral necesita para tener éxito.
Aunque descargue la gestión de la infraestructura en su proveedor de la nube, es posible que su equipo de TI necesite reforzar la infraestructura de red de su organización. Un buen proveedor de DaaS puede minimizar la latencia estableciendo un huésped dedicado para cada inquilino, pero la velocidad y capacidad de respuesta de sus escritorios virtuales dependen del ancho de banda de su sitio. Se necesitan conexiones rápidas, fiables y potentes para garantizar una experiencia de usuario fluida, y las redes potentes requieren un mantenimiento cualificado. Asegúrese de contar con personal para respaldar esta infraestructura.
DaaS es excelente para la expansión on-demand, por lo que hay muy poco beneficio en el exceso de compras de licencias. Si tiene trabajadores por turnos o personal de tiempo parcial que quizás no necesite acceso simultáneo, considere limitar los costos al compartir licencias. La misma licencia puede acceder a varios escritorios virtuales, pero solo a uno a la vez.
Dizzion Managed DaaS en IBM Cloud es una solución de escritorio como servicio que se basa en VMware en IBM Cloud.
Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud puede ayudar a las empresas a crear un entorno de trabajo remoto ágil y a largo plazo, con escritorios en la nube para optimizar el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento del usuario final. La solución puede admitir una variedad de casos de uso desafiantes, incluida la transmisión de voz y video, dispositivos personales compatibles y cargas de trabajo con uso intensivo de medios.