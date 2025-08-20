¿Qué es un escritorio como servicio (DaaS)?

Desktop-as-a-Service (DaaS) es una forma de ofrecer entornos completos de escritorios virtuales a los usuarios, incluidos sistemas operativos, aplicaciones, archivos y preferencias de usuario desde la nube. Los escritorios se ejecutan en Virtual Machines alojadas en una infraestructura de computación, almacenamiento y red administrada por el proveedor de la nube. Los usuarios pueden acceder a su entorno de escritorio desde una amplia variedad de dispositivos, incluidos PC, computadoras portátiles, tabletas y algunos smartphones.

Muchas organizaciones buscan una alternativa al modelo tradicional de despliegue de escritorio, en el que los administradores de TI instalan un sistema operativo y aplicaciones en cada dispositivo de los empleados. Con ese modelo, los administradores suelen gastar demasiado tiempo y dinero instalando software, administrando actualizaciones e intentando proteger los dispositivos.

El modelo tradicional de despliegue de equipos de escritorio también es una mala opción para una fuerza laboral cada vez más móvil y remota. Hoy en día, los empleados suelen trabajar de forma remota y mientras viajan, por lo que utilizan una amplia variedad de dispositivos, incluidos equipos de escritorio, computadoras portátiles y dispositivos móviles. Para maximizar la productividad remota y móvil, las organizaciones deben proporcionar una experiencia de usuario sólida y consecuente en todos esos dispositivos, lo que permite a los trabajadores acceder fácilmente a las mismas aplicaciones y datos, independientemente del dispositivo que utilicen.

A medida que las organizaciones eligen nuevos enfoques para la entrega de aplicaciones y datos, la seguridad debe ser una prioridad absoluta. Las organizaciones deben asegurarse de que los datos no caigan en las manos equivocadas, incluso si un dispositivo se pierde o es robado.

Un modelo DaaS podría ser la solución. Con la oferta de DaaS adecuada, su organización puede ofrecer a los usuarios un acceso cómodo y coherente a las aplicaciones y los datos en todos los dispositivos, proteger la información confidencial, agilizar la administración y reducir los gastos.