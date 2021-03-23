¿Qué es la infraestructura de escritorio virtual (VDI)?

La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es la creación y administración de entornos y aplicaciones de escritorio que permiten a los empleados trabajar y acceder a aplicaciones y servicios fuera de la oficina, en la oficina o desde una ubicación remota. Las soluciones de virtualización admiten despliegues de VDI mediante la creación de un sistema informático virtual, conocido como máquinas virtuales (VM) , que permite a las organizaciones ejecutar múltiples aplicaciones y sistemas operativos en un único servidor físico en un centro de datos. La VDI se habilita mediante el alojamiento de un sistema operativo de escritorio, como Microsoft Windows Desktop, dentro de máquinas virtuales que se ejecutan en un servidor host.

Al usar el sistema operativo de escritorio alojado en una máquina virtual (VM) en un servidor host, los administradores de TI pueden desplegar sus datos corporativos, aplicaciones y escritorios a los usuarios en un centro de datos virtual y brindarlos como un servicio a través de Internet. Esto contrasta con las computadoras tradicionales, donde un usuario utiliza un dispositivo de endpoint personal físico y portátil desde una ubicación on premises.

Al implementar una solución VDI, un broker de conexiones encuentra un escritorio virtual dentro del pool de recursos para que cada empleado se conecte al acceder al entorno VDI. Algunos ejemplos de agentes de conexión son Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure y Nutanix.

Los usuarios pueden conectarse de forma segura a sus imágenes de escritorio, como Microsoft Windows, a través de cualquier dispositivo o ubicación. Tener la capacidad de acceder a sus aplicaciones desde cualquier lugar es útil porque significa que no necesita estar en la oficina en su escritorio físico con una máquina de endpoint, y le permite BYOD o "traer su propio dispositivo" (incluyendo PCs, tabletas o terminales de cliente delgado) desde donde le resulte más fácil.

Para obtener más información sobre las soluciones de virtualización de aplicaciones y la tecnología de virtualización, en general, vea el siguiente video y consulte el artículo “5 Benefits of Virtualization“: