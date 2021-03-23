¿Qué es la infraestructura de escritorio virtual (VDI)?

Se están produciendo grandes cambios en el escenario laboral, ya que el trabajo desde casa y los ecosistemas de nube híbrida se están convirtiendo en algo habitual. Con la proliferación de empleados y entornos, se ha vuelto difícil administrar los requisitos de manejabilidad, seguridad e infraestructura necesarios para mantener un negocio en funcionamiento. Debido a estos retos, los responsables de TI buscan herramientas que faciliten la gestión de estos entornos de forma segura y sin arruinarse. La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es esa herramienta.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es la creación y administración de entornos y aplicaciones de escritorio que permiten a los empleados trabajar y acceder a aplicaciones y servicios fuera de la oficina, en la oficina o desde una ubicación remota. Las soluciones de virtualización admiten despliegues de VDI mediante la creación de un sistema informático virtual, conocido como máquinas virtuales (VM) , que permite a las organizaciones ejecutar múltiples aplicaciones y sistemas operativos en un único servidor físico en un centro de datos. La VDI se habilita mediante el alojamiento de un sistema operativo de escritorio, como Microsoft Windows Desktop, dentro de máquinas virtuales que se ejecutan en un servidor host.
Al usar el sistema operativo de escritorio alojado en una máquina virtual (VM) en un servidor host, los administradores de TI pueden desplegar sus datos corporativos, aplicaciones y escritorios a los usuarios en un centro de datos virtual y brindarlos como un servicio a través de Internet. Esto contrasta con las computadoras tradicionales, donde un usuario utiliza un dispositivo de endpoint personal físico y portátil desde una ubicación on premises.
Al implementar una solución VDI, un broker de conexiones encuentra un escritorio virtual dentro del pool de recursos para que cada empleado se conecte al acceder al entorno VDI. Algunos ejemplos de agentes de conexión son Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure y Nutanix.
Los usuarios pueden conectarse de forma segura a sus imágenes de escritorio, como Microsoft Windows, a través de cualquier dispositivo o ubicación. Tener la capacidad de acceder a sus aplicaciones desde cualquier lugar es útil porque significa que no necesita estar en la oficina en su escritorio físico con una máquina de endpoint, y le permite BYOD o "traer su propio dispositivo" (incluyendo PCs, tabletas o terminales de cliente delgado) desde donde le resulte más fácil.
Para obtener más información sobre las soluciones de virtualización de aplicaciones y la tecnología de virtualización, en general, vea el siguiente video y consulte el artículo “5 Benefits of Virtualization“:
Los siguientes son algunos de los beneficios más importantes que proporciona la infraestructura de escritorios virtuales (VDI):
VDI es un tipo de virtualización de escritorio, ya que la virtualización de escritorio es un término general que abarca cualquier tecnología que separe el escritorio y el hardware. Para profundizar en la categoría de nivel superior, consulte “¿Qué es la virtualización de escritorio?” o vea el siguiente video:
La VDI persistente permite personalizar el escritorio, ya que el usuario se conecta al mismo escritorio. Esto permite a los usuarios personalizar sus escritorios, ya que los cambios se guardan, convirtiendo su entorno de escritorio virtual en un espacio de trabajo digital personalizable y altamente personalizado.
Por otro lado, la VDI no persistente es un escritorio genérico que tiene una conexión de un solo uso, ya que los cambios no se guardan. El enfoque VDI no persistente es ideal para organizaciones con empleados que realizan muchas tareas repetitivas, ya que suele ser más económico y fácil de administrar.
La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es una parte integral de la estrategia de TI de muchas empresas porque permite a las empresas reducir sus gastos y simplificar la gestión de estos sistemas. La importancia de VDI se está acelerando exponencialmente a medida que las empresas buscan habilitar un escenario de trabajo más flexible porque proporciona la accesibilidad, seguridad, escalabilidad, automatización y facilidad de uso para implementar de manera rápida y efectiva.
Si desea crear su propio entorno VDI, puede hacerlo con las soluciones IaaS de IBM Cloud. IBM ofrece una plataforma en la nube completa que incluye todos los componentes necesarios para crear su propio entorno VDI, incluyendo computación, red y almacenamiento virtualizados. En este caso, usted tendría que instalar y administrar el hipervisor.
En asociación con VMware, IBM ofrece soluciones VDI administradas por el cliente y parcialmente administradas por VMware (con VMware Horizon) y una solución de escritorio como servicio (DaaS) virtual totalmente administrada, que ofrece escritorios y aplicaciones virtualizadas alojadas en la plataforma en la nube de IBM.
Descubra los beneficios de las virtual machines (VM), que permiten a las empresas ejecutar de manera eficiente múltiples sistemas operativos en un servidor físico, optimizando los recursos y reduciendo los costos.
Acelere la transformación del negocio con soluciones en la nube diseñadas para la innovación y el crecimiento. Explore herramientas e insights de vanguardia para mantenerse a la vanguardia de la competencia.
El 84 % de las transformaciones digitales fracasan, así que es hora de un reinicio. Explore cómo la IA generativa y nube híbrida están dando forma al futuro de la innovación empresarial. Obtenga información sobre las infraestructuras de diseño híbrido que permiten a las empresas aprovechar todo el potencial de la IA.
Explore cómo los hipervisores son esenciales para la virtualización al permitir que varios sistemas operativos se ejecuten en una sola unidad de hardware. Conozca los tipos clave, las características y las soluciones populares para gestionar de manera eficiente los recursos de TI e impulsar la transformación digital.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud es una plataforma de contenedores OpenShift (OCP) totalmente gestionada.
Virtualización de almacenamiento segura, confiable y eficiente para entornos VMware con IBM Spectrum Virtualize.
Encuentre una solución de infraestructura en la nube que sea adecuada para las necesidades de su negocio y escale los recursos bajo demanda.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud es una plataforma de contenedores OpenShift (OCP) totalmente gestionada.