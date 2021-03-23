Etiquetas
IT Infrastructure

¿Qué es la infraestructura de escritorio virtual (VDI)?

Vista superior de Riad, la capital de Arabia Saudita, al atardecer

Un examen de la infraestructura de escritorio virtual, cómo funciona y los beneficios que aporta.

Se están produciendo grandes cambios en el escenario laboral, ya que el trabajo desde casa y los ecosistemas de nube híbrida se están convirtiendo en algo habitual. Con la proliferación de empleados y entornos, se ha vuelto difícil administrar los requisitos de manejabilidad, seguridad e infraestructura necesarios para mantener un negocio en funcionamiento. Debido a estos retos, los responsables de TI buscan herramientas que faciliten la gestión de estos entornos de forma segura y sin arruinarse. La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es esa herramienta.

 

¿Qué es la VDI y cómo funciona?

La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es la creación y administración de entornos y aplicaciones de escritorio que permiten a los empleados trabajar y acceder a aplicaciones y servicios fuera de la oficina, en la oficina o desde una ubicación remota. Las soluciones de virtualización admiten despliegues de VDI mediante la creación de un sistema informático virtual, conocido como máquinas virtuales (VM) , que permite a las organizaciones ejecutar múltiples aplicaciones y sistemas operativos en un único servidor físico en un centro de datos. La VDI se habilita mediante el alojamiento de un sistema operativo de escritorio, como Microsoft Windows Desktop, dentro de máquinas virtuales que se ejecutan en un servidor host.

Al usar el sistema operativo de escritorio alojado en una máquina virtual (VM) en un servidor host, los administradores de TI pueden desplegar sus datos corporativos, aplicaciones y escritorios a los usuarios en un centro de datos virtual y brindarlos como un servicio a través de Internet. Esto contrasta con las computadoras tradicionales, donde un usuario utiliza un dispositivo de endpoint personal físico y portátil desde una ubicación on premises.

Al implementar una solución VDI, un broker de conexiones encuentra un escritorio virtual dentro del pool de recursos para que cada empleado se conecte al acceder al entorno VDI. Algunos ejemplos de agentes de conexión son Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Amazon Workspaces, Microsoft Azure y Nutanix.

Los usuarios pueden conectarse de forma segura a sus imágenes de escritorio, como Microsoft Windows, a través de cualquier dispositivo o ubicación. Tener la capacidad de acceder a sus aplicaciones desde cualquier lugar es útil porque significa que no necesita estar en la oficina en su escritorio físico con una máquina de endpoint, y le permite BYOD o "traer su propio dispositivo" (incluyendo PCs, tabletas o terminales de cliente delgado) desde donde le resulte más fácil.

Para obtener más información sobre las soluciones de virtualización de aplicaciones y la tecnología de virtualización, en general, vea el siguiente video y consulte el artículo “5 Benefits of Virtualization“:

Beneficios de VDI

Los siguientes son algunos de los beneficios más importantes que proporciona la infraestructura de escritorios virtuales (VDI):

  • Mayor escalabilidad: la computación en la nube ha hecho que la VDI resulte más atractiva al aprovechar una infraestructura escalable para consumir recursos cuando la VDI lo requiere. Al consolidar toda la infraestructura VDI en un servidor host, se reducen los requisitos y las compras de hardware, ya que los usuarios pueden acceder a sus entornos desde cualquier dispositivo.
  • Administración centralizada: las VDI proporcionan una estructura de administración centralizada que permite a los administradores parchear, actualizar y cambiar todos los escritorios virtualizados a la vez. Ya no existe el requisito de tener que arreglar toda la organización individualmente. Esto también permite una estrategia completa de recuperación ante desastres para equipos de escritorio, ya que todos los componentes se guardan y se respaldan en el centro de datos.
  • Seguridad: VDI ayuda a las empresas a mantener su total confidencialidad, ya que las aplicaciones residen en el servidor host del centro de datos y no en el dispositivo del cliente. Si alguna vez se roba o se daña un dispositivo, se puede interrumpir su conectividad para proteger los datos de la empresa. Es crítico, sin embargo, que las imágenes del sistema operativo se gestionen y actualicen correctamente, y que la autenticación de los trabajadores remotos sea exhaustiva.
  • Accesibilidad: VDI permite a los usuarios finales "bring your own device" (BYOD) y utilizar sus dispositivos para obtener acceso remoto a sus archivos, aplicaciones y servicios en la nube desde cualquier ubicación. Esto crea esencialmente un espacio de trabajo digital/escritorio remoto, lo que mejora la experiencia del usuario y facilita considerablemente el trabajo desde casa, ya que los empleados pueden utilizar computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes y clientes ligeros.
  • Ahorro de costos: los gastos de hardware se reducen significativamente, ya que TI no necesita seguir comprando hardware nuevo. La consolidación del procesamiento en el servidor contribuye a reducir los gastos de TI.

VDI frente a virtualización de escritorios

VDI es un tipo de virtualización de escritorio, ya que la virtualización de escritorio es un término general que abarca cualquier tecnología que separe el escritorio y el hardware. Para profundizar en la categoría de nivel superior, consulte “¿Qué es la virtualización de escritorio?” o vea el siguiente video:

Despliegues de VDI persistentes frente a despliegues de VDI no persistentes

La VDI persistente permite personalizar el escritorio, ya que el usuario se conecta al mismo escritorio. Esto permite a los usuarios personalizar sus escritorios, ya que los cambios se guardan, convirtiendo su entorno de escritorio virtual en un espacio de trabajo digital personalizable y altamente personalizado.

Por otro lado, la VDI no persistente es un escritorio genérico que tiene una conexión de un solo uso, ya que los cambios no se guardan. El enfoque VDI no persistente es ideal para organizaciones con empleados que realizan muchas tareas repetitivas, ya que suele ser más económico y fácil de administrar.

Casos de uso de VDI

  • Centros de llamadas: VDI permite a los empleados del centro de atención telefónica acceder únicamente a la información y herramientas necesarias para completar sus tareas. Esto optimiza la eficiencia y la rentabilidad.
  • Trabajo remoto: VDI permite a los miembros del equipo acceder a las mismas redes, aplicaciones y recursos de la empresa, mientras están dispersos geográficamente, ya que todos los VDI se pueden desplegar y administrar desde un punto central.
  • Cumplimiento normativo: algunas industrias muy reguladas han tenido problemas con sus empleados que almacenan información confidencial de forma inadecuada. Al centralizar la administración con VDI, se ayuda a eliminar el problema de almacenar incorrectamente datos y aplicaciones.
  • Acceso de terceros: cuando aprovechan a un contratista o asociado de negocios, estos empleados necesitan hardware propiedad de la empresa para conectarse a todo el sistema. Esto es costoso, especialmente para proyectos más cortos. Esto convierte a VDI en la solución ideal para proporcionar a los contratistas un acceso seguro a la información de la empresa sin necesidad de proporcionarles o adquirirles hardware.

Por qué VDI podría ser adecuado para usted

La infraestructura de escritorio virtual (VDI) es una parte integral de la estrategia de TI de muchas empresas porque permite a las empresas reducir sus gastos y simplificar la gestión de estos sistemas. La importancia de VDI se está acelerando exponencialmente a medida que las empresas buscan habilitar un escenario de trabajo más flexible porque proporciona la accesibilidad, seguridad, escalabilidad, automatización y facilidad de uso para implementar de manera rápida y efectiva.

Más información sobre VELA

Si desea crear su propio entorno VDI, puede hacerlo con las soluciones IaaS de IBM Cloud. IBM ofrece una plataforma en la nube completa que incluye todos los componentes necesarios para crear su propio entorno VDI, incluyendo computación, red y almacenamiento virtualizados. En este caso, usted tendría que instalar y administrar el hipervisor.

En asociación con VMware, IBM ofrece soluciones VDI administradas por el cliente y parcialmente administradas por VMware (con VMware Horizon) y una solución de escritorio como servicio (DaaS) virtual totalmente administrada, que ofrece escritorios y aplicaciones virtualizadas alojadas en la plataforma en la nube de IBM.

