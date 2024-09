¿Qué es la virtualización?

La virtualización ofrece algunos beneficios de seguridad. Por ejemplo, las máquinas virtuales infectadas con malware se pueden revertir a un punto en el tiempo (llamado instantánea) cuando la máquina virtual no estaba infectada y era estable; también se pueden borrar y volver a crear más fácilmente. No siempre puede desinfectar un sistema operativo no virtualizado, porque el malware a menudo está profundamente integrado en los componentes centrales del sistema operativo y persiste más allá de las reversiones del sistema.

La virtualización también presenta algunos desafíos de seguridad. Si un atacante pone en peligro un hipervisor, es posible que posea todas las máquinas virtuales y los sistemas operativos invitados. Debido a que los hipervisores también pueden permitir que las máquinas virtuales se comuniquen entre sí sin tocar la red física, puede ser difícil ver su tráfico y, por lo tanto, detectar actividad sospechosa.

Un hipervisor de tipo 2 en un sistema operativo host también es susceptible a brechas del sistema operativo host.

El mercado ofrece una gama de productos de seguridad de virtualización que pueden escanear y parchear máquinas virtuales en busca de malware, cifrar discos virtuales completos de máquinas virtuales y controlar y auditar el acceso a las máquinas virtuales.