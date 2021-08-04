Etiquetas
Cinco beneficios de la virtualización

Un camino que atraviesa un bosque de montaña

La virtualización es la base de la computación en la nube. ¿Cuáles son algunos de los beneficios clave que puede aportar a su organización?

Muchas organizaciones de TI despliegan servidores que solo funcionan a una fracción de su capacidad, a menudo porque dedican su servidor físico a una aplicación específica. Este suele ser un mecanismo ineficiente porque hay un exceso de capacidad que no se consume, lo que conduce a mayores costos operativos y de TI.

En un esfuerzo por impulsar una mayor utilización de la capacidad y reducir los costos, se creó la virtualización. Este artículo proporciona una descripción general de la virtualización y sus componentes clave y explica cinco de los (muchos) beneficios que su organización podría disfrutar a través de la virtualización:

  1. Reduzca significativamente sus gastos en TI.
  2. Reduzca el tiempo de inactividad y mejore la resiliencia en situaciones de recuperación ante desastres.
  3. Aumento de eficiencia y productividad
  4. Independencia del control y DevOps.
  5. Tomar medidas para ser más ecológicos (tanto a nivel organizativo como medioambiental).

¿Qué es la virtualización?

La virtualización emplea software para crear una capa de abstracción sobre el hardware físico. Al hacerlo, crea un sistema informático virtual, conocido como máquinas virtuales (VM). Esto permite a las organizaciones ejecutar múltiples computadoras virtuales, sistemas operativos y aplicaciones en un único servidor físico, esencialmente dividiéndolo en múltiples virtual servers.

En pocas palabras, una de las principales ventajas de la virtualización es que es un uso más eficiente del hardware físico de la computadora; esto, a su vez, proporciona un mayor retorno de la inversión de una empresa.

Vea el video para una inmersión en la tecnología de virtualización:

¿Qué es una virtual machine (VM)?

En los términos más simples posibles, una máquina virtual (VM) es una representación virtual de una computadora física. Como se mencionó anteriormente, la virtualización permite a una organización crear varias máquinas virtuales, cada una con su propio sistema operativo (SO) y aplicaciones, en una sola máquina física. 

Sin embargo, una máquina virtual no puede interactuar directamente con una computadora física. En su lugar, necesita una capa de software ligera denominada hipervisor para coordinarse con el hardware físico sobre el que se ejecuta.

¿Qué es un hipervisor?

El hipervisor es esencial para la virtualización: es una capa de software delgada que permite que varios sistemas operativos se ejecuten juntos y compartan los mismos recursos informáticos físicos. Estos sistemas operativos se presentan como las mencionadas máquinas virtuales (VM), representaciones virtuales de una computadora física, y el hipervisor asigna a cada VM su propia parte de la potencia, memoria y almacenamiento subyacentes de la computación. Esto evita que las máquinas virtuales interfieran entre sí.

Cinco beneficios de la virtualización

La virtualización de su entorno puede aumentar la escalabilidad y, al mismo tiempo, reducir los gastos. Vea algunos de los muchos beneficios que la virtualización puede aportar a su organización:

1. Reducir significativamente sus gastos de TI

El uso de un entorno no virtualizado puede ser ineficiente porque cuando no consume la aplicación en el servidor, el cómputo está inactivo y no se puede usar para otras aplicaciones. Cuando virtualiza un entorno, ese único servidor físico se transforma en muchas máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales pueden tener diferentes sistemas operativos y ejecutar diferentes aplicaciones, sin dejar de estar alojadas en un único servidor físico.

La consolidación de las aplicaciones en entornos virtualizados es un enfoque más rentable porque podrá consumir menos clientes físicos, lo que le ayudará a gastar significativamente menos dinero en servidores y ahorrar costos a su organización.

2. Reducir el tiempo de inactividad y mejorar la resiliencia en situaciones de recuperación ante desastres

Cuando un desastre afecta a un servidor físico, alguien es responsable de reemplazarlo o arreglarlo; esto podría llevar horas o incluso días. Con un entorno virtualizado, es fácil de aprovisionar y desplegar, lo que le permite replicar o clonar la máquina virtual que se ha visto afectada.

El proceso de recuperación solo tardaría unos minutos, en lugar de las horas que se necesitarían para aprovisionar y configurar un nuevo servidor físico, lo que mejoraría significativamente la resiliencia del entorno y la continuidad de negocio.

3. Aumentar la eficiencia y la productividad

Con menos servidores, sus equipos de TI podrán dedicar menos tiempo al mantenimiento del hardware físico y la infraestructura de TI. Podrá instalar, actualizar y mantener el entorno en todas las VM del entorno virtual en el servidor en lugar de pasar por el laborioso y tedioso proceso de aplicar las actualizaciones servidor por servidor. Menos tiempo dedicado al mantenimiento del entorno aumenta la eficiencia y la productividad de su equipo.

4. Independencia del control y DevOps

Dado que el entorno virtualizado está segmentado en máquinas virtuales, sus desarrolladores pueden poner en marcha rápidamente una máquina virtual sin afectar al entorno de producción. Esto es ideal para el desarrollo y las pruebas, ya que el desarrollador puede clonar rápidamente la máquina virtual y ejecutar una prueba en el entorno.

Por ejemplo, si se ha lanzado un nuevo parche de software, alguien puede clonar la máquina virtual y aplicar la última actualización de software, probar el entorno y luego incorporarlo a su aplicación de producción. Esto aumenta la velocidad y la agilidad de una aplicación.

5. Pasar a ser más amigable con el medio ambiente (organizacional y ambiental)

Cuando logra reducir el número de servidores físicos que utiliza, se produce una disminución en el consumo de energía. Esto tiene dos beneficios ecológicos:

  • Reduce los gastos para el negocio y ese dinero puede reinvertirse en otros lugares.
  • Reduce la huella de carbono del centro de datos.

