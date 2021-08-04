La virtualización de su entorno puede aumentar la escalabilidad y, al mismo tiempo, reducir los gastos. Vea algunos de los muchos beneficios que la virtualización puede aportar a su organización:

1. Reducir significativamente sus gastos de TI

El uso de un entorno no virtualizado puede ser ineficiente porque cuando no consume la aplicación en el servidor, el cómputo está inactivo y no se puede usar para otras aplicaciones. Cuando virtualiza un entorno, ese único servidor físico se transforma en muchas máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales pueden tener diferentes sistemas operativos y ejecutar diferentes aplicaciones, sin dejar de estar alojadas en un único servidor físico.

La consolidación de las aplicaciones en entornos virtualizados es un enfoque más rentable porque podrá consumir menos clientes físicos, lo que le ayudará a gastar significativamente menos dinero en servidores y ahorrar costos a su organización.

2. Reducir el tiempo de inactividad y mejorar la resiliencia en situaciones de recuperación ante desastres

Cuando un desastre afecta a un servidor físico, alguien es responsable de reemplazarlo o arreglarlo; esto podría llevar horas o incluso días. Con un entorno virtualizado, es fácil de aprovisionar y desplegar, lo que le permite replicar o clonar la máquina virtual que se ha visto afectada.

El proceso de recuperación solo tardaría unos minutos, en lugar de las horas que se necesitarían para aprovisionar y configurar un nuevo servidor físico, lo que mejoraría significativamente la resiliencia del entorno y la continuidad de negocio.

3. Aumentar la eficiencia y la productividad

Con menos servidores, sus equipos de TI podrán dedicar menos tiempo al mantenimiento del hardware físico y la infraestructura de TI. Podrá instalar, actualizar y mantener el entorno en todas las VM del entorno virtual en el servidor en lugar de pasar por el laborioso y tedioso proceso de aplicar las actualizaciones servidor por servidor. Menos tiempo dedicado al mantenimiento del entorno aumenta la eficiencia y la productividad de su equipo.

4. Independencia del control y DevOps

Dado que el entorno virtualizado está segmentado en máquinas virtuales, sus desarrolladores pueden poner en marcha rápidamente una máquina virtual sin afectar al entorno de producción. Esto es ideal para el desarrollo y las pruebas, ya que el desarrollador puede clonar rápidamente la máquina virtual y ejecutar una prueba en el entorno.

Por ejemplo, si se ha lanzado un nuevo parche de software, alguien puede clonar la máquina virtual y aplicar la última actualización de software, probar el entorno y luego incorporarlo a su aplicación de producción. Esto aumenta la velocidad y la agilidad de una aplicación.

5. Pasar a ser más amigable con el medio ambiente (organizacional y ambiental)

Cuando logra reducir el número de servidores físicos que utiliza, se produce una disminución en el consumo de energía. Esto tiene dos beneficios ecológicos: