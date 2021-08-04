Muchas organizaciones de TI despliegan servidores que solo funcionan a una fracción de su capacidad, a menudo porque dedican su servidor físico a una aplicación específica. Este suele ser un mecanismo ineficiente porque hay un exceso de capacidad que no se consume, lo que conduce a mayores costos operativos y de TI.
En un esfuerzo por impulsar una mayor utilización de la capacidad y reducir los costos, se creó la virtualización. Este artículo proporciona una descripción general de la virtualización y sus componentes clave y explica cinco de los (muchos) beneficios que su organización podría disfrutar a través de la virtualización:
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La virtualización emplea software para crear una capa de abstracción sobre el hardware físico. Al hacerlo, crea un sistema informático virtual, conocido como máquinas virtuales (VM). Esto permite a las organizaciones ejecutar múltiples computadoras virtuales, sistemas operativos y aplicaciones en un único servidor físico, esencialmente dividiéndolo en múltiples virtual servers.
En pocas palabras, una de las principales ventajas de la virtualización es que es un uso más eficiente del hardware físico de la computadora; esto, a su vez, proporciona un mayor retorno de la inversión de una empresa.
Vea el video para una inmersión en la tecnología de virtualización:
En los términos más simples posibles, una máquina virtual (VM) es una representación virtual de una computadora física. Como se mencionó anteriormente, la virtualización permite a una organización crear varias máquinas virtuales, cada una con su propio sistema operativo (SO) y aplicaciones, en una sola máquina física.
Sin embargo, una máquina virtual no puede interactuar directamente con una computadora física. En su lugar, necesita una capa de software ligera denominada hipervisor para coordinarse con el hardware físico sobre el que se ejecuta.
El hipervisor es esencial para la virtualización: es una capa de software delgada que permite que varios sistemas operativos se ejecuten juntos y compartan los mismos recursos informáticos físicos. Estos sistemas operativos se presentan como las mencionadas máquinas virtuales (VM), representaciones virtuales de una computadora física, y el hipervisor asigna a cada VM su propia parte de la potencia, memoria y almacenamiento subyacentes de la computación. Esto evita que las máquinas virtuales interfieran entre sí.
La virtualización de su entorno puede aumentar la escalabilidad y, al mismo tiempo, reducir los gastos. Vea algunos de los muchos beneficios que la virtualización puede aportar a su organización:
El uso de un entorno no virtualizado puede ser ineficiente porque cuando no consume la aplicación en el servidor, el cómputo está inactivo y no se puede usar para otras aplicaciones. Cuando virtualiza un entorno, ese único servidor físico se transforma en muchas máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales pueden tener diferentes sistemas operativos y ejecutar diferentes aplicaciones, sin dejar de estar alojadas en un único servidor físico.
La consolidación de las aplicaciones en entornos virtualizados es un enfoque más rentable porque podrá consumir menos clientes físicos, lo que le ayudará a gastar significativamente menos dinero en servidores y ahorrar costos a su organización.
Cuando un desastre afecta a un servidor físico, alguien es responsable de reemplazarlo o arreglarlo; esto podría llevar horas o incluso días. Con un entorno virtualizado, es fácil de aprovisionar y desplegar, lo que le permite replicar o clonar la máquina virtual que se ha visto afectada.
El proceso de recuperación solo tardaría unos minutos, en lugar de las horas que se necesitarían para aprovisionar y configurar un nuevo servidor físico, lo que mejoraría significativamente la resiliencia del entorno y la continuidad de negocio.
Con menos servidores, sus equipos de TI podrán dedicar menos tiempo al mantenimiento del hardware físico y la infraestructura de TI. Podrá instalar, actualizar y mantener el entorno en todas las VM del entorno virtual en el servidor en lugar de pasar por el laborioso y tedioso proceso de aplicar las actualizaciones servidor por servidor. Menos tiempo dedicado al mantenimiento del entorno aumenta la eficiencia y la productividad de su equipo.
Dado que el entorno virtualizado está segmentado en máquinas virtuales, sus desarrolladores pueden poner en marcha rápidamente una máquina virtual sin afectar al entorno de producción. Esto es ideal para el desarrollo y las pruebas, ya que el desarrollador puede clonar rápidamente la máquina virtual y ejecutar una prueba en el entorno.
Por ejemplo, si se ha lanzado un nuevo parche de software, alguien puede clonar la máquina virtual y aplicar la última actualización de software, probar el entorno y luego incorporarlo a su aplicación de producción. Esto aumenta la velocidad y la agilidad de una aplicación.
Cuando logra reducir el número de servidores físicos que utiliza, se produce una disminución en el consumo de energía. Esto tiene dos beneficios ecológicos:
Descubra los beneficios de las virtual machines (VM), que permiten a las empresas ejecutar de manera eficiente múltiples sistemas operativos en un servidor físico, optimizando los recursos y reduciendo los costos.
Acelere la transformación del negocio con soluciones en la nube diseñadas para la innovación y el crecimiento. Explore herramientas e insights de vanguardia para mantenerse a la vanguardia de la competencia.
El 84 % de las transformaciones digitales fracasan, así que es hora de un reinicio. Explore cómo la IA generativa y nube híbrida están dando forma al futuro de la innovación empresarial. Obtenga información sobre las infraestructuras de diseño híbrido que permiten a las empresas aprovechar todo el potencial de la IA.
Explore cómo los hipervisores son esenciales para la virtualización al permitir que varios sistemas operativos se ejecuten en una sola unidad de hardware. Conozca los tipos clave, las características y las soluciones populares para gestionar de manera eficiente los recursos de TI e impulsar la transformación digital.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud es una plataforma de contenedores OpenShift (OCP) totalmente gestionada.
Virtualización de almacenamiento segura, confiable y eficiente para entornos VMware con IBM Spectrum Virtualize.
Encuentre una solución de infraestructura en la nube que sea adecuada para las necesidades de su negocio y escale los recursos bajo demanda.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud es una plataforma de contenedores OpenShift (OCP) totalmente gestionada.