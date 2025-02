La mayoría de los hipervisores admiten VM que ejecutan el SO Windows como invitado. El hipervisor Hyper-V de Microsoft viene como parte del SO Windows. Cuando se instala, crea una partición principal que se contiene a sí misma y al SO Windows principal, cada uno de los cuales obtiene acceso privilegiado al hardware. Otros SO, incluidos los invitados de Windows, se ejecutan en particiones secundarias y se comunican con el hardware a través de la partición principal.