¿Qué es la planificación de recursos empresariales (ERP)?

Hay tres tipos de sistemas de software ERP:

1. Sistemas in situ

2. Sistemas basados en la nube

3. Sistemas híbridos



Todos difieren entre sí y tienen sus ventajas y desventajas, según las necesidades comerciales y el enfoque de ERP. Cualquiera de estos sistemas de software de planificación de recursos empresariales puede ayudar a una empresa en la toma de decisiones y la rentabilidad.

ERP in situ

Este software, también denominado ERP on premises, se despliega in situ y está controlado en su mayor parte internamente, o por la empresa. Un negocio elegiría esta opción si quisiera tener el control total del software ERP y de la seguridad. Si elige esta opción de software ERP, necesitará un recurso de TI dedicado on premises para encargarse del mantenimiento técnico y de la aplicación.

ERP basado en la nube. El sistema ERP basado en la nube, a menudo denominado software como servicio o SaaS, significa que un tercero gestiona el software ERP en la nube. Mediante tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning, este sistema de opciones flexibles puede proporcionar una mayor eficiencia de automatización y permitir a los empleados buscar datos de la organización en cualquier dispositivo a través de Internet. IBM, Infor, Microsoft, Oracle y SAP ofrecen nuevas soluciones ERP.

Este es un modelo popular para el software ERP debido a su escalabilidad, agilidad y menor costo. La principal desventaja es el riesgo de seguridad que asume al confiar en un proveedor de ERP. Los datos de su empresa son confidenciales y requieren un manejo cuidadoso.

ERP híbrido

Este sistema es para empresas que buscan características tanto de un modelo in situ como de SaaS para cumplir con sus requisitos de negocio. En este modelo, algunas de las aplicaciones y datos de ERP se alojarán en la nube y otras en las instalaciones. En ocasiones, esto puede denominarse ERP de dos niveles.