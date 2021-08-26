¿Qué es la gestión del capital humano (HCM)?

La gestión del capital humano (HCM) es un conjunto de prácticas y herramientas utilizadas para atraer, reclutar, capacitar, desarrollar, gestionar y retener a los empleados para lograr los objetivos comerciales.
Las organizaciones que dependen de los empleados para lograr sus objetivos asignan recursos para desarrollar las habilidades básicas que su personal necesita para ofrecer resultados. La gestión del capital humano ayuda a identificar brechas en las capacidades de los empleados y a enfocar los esfuerzos de reclutamiento para satisfacer esas necesidades.
El uso de prácticas de HCM puede ayudar a crear una cultura organizacional sólida que promueva el desarrollo y el compromiso de los empleados con los objetivos de la empresa. Los empleados tienen más control sobre sus carreras, y se les incentiva a dedicar sus habilidades y talento al empleador a largo plazo.
Esta guía de AI Academy cubre cómo las fuerzas laborales mejoradas con IA permiten a los empleados humanos concentrar en trabajos de mayor valor y crear oportunidades para ofrecer valor comercial y nuevas eficiencias.
La gestión del capital humano se centra en agregar valor a los empleados de una organización para que puedan ofrecer los mejores resultados. Comprende funciones de recursos humanos, compensación y otras áreas principales vitales para la visión y misión de una empresa. La HCM proporciona un proceso para optimizar el rendimiento y la eficiencia del personal de una empresa, ofreciendo una estrategia general para guiar la atracción de talentos, el reclutamiento, la incorporación y la capacitación, la administración de beneficios y los informes.
La gestión de talentos apoya a los empleados para que desarrollen nuevas habilidades y mejoren su rendimiento laboral. Comienza cuando un candidato interactúa por primera vez con una empresa y nunca termina realmente.
Uno de los aspectos más importantes de la gestión del capital humano es atraer y contratar talento que ayude a la organización a alcanzar sus objetivos. Proporciona las herramientas que el departamento de recursos humanos necesita para posicionar a la organización como un lugar de trabajo ideal para los empleados y agilizar el proceso de contratación.
La gestión del capital humano requiere la incorporación efectiva de nuevos empleados. Les presenta la cultura de la empresa, los requisitos y las expectativas del puesto, y crea un entorno que les ayuda a adecuarse a sus funciones. Otra función de HCM es capacitar a los empleados para que ofrezcan su mejor rendimiento en la organización.
HCM puede ayudarle a simplificar la compleja tarea de administrar los beneficios de su fuerza laboral, y facilitar la planificación y la toma de decisiones para sus empleados. Configure sus planes de beneficios una vez, impulsando la inscripción y las deducciones en todo el sistema.
La gestión de horarios, horas trabajadas y tiempo libre es fundamental para la precisión y el cumplimiento de la nómina. El proceso HCM adecuado puede facilitar el seguimiento y la gestión de las horas de trabajo, las solicitudes de permisos y los requisitos de seguridad, así como la automatización de las nóminas.
HCM puede ofrecer aplicaciones de autoservicio y sistemas de seguimiento para tiempo y asistencia, prestación de servicios que incluyen help desks de recursos humanos, portales de intranet, autoservicio para empleados y autoservicio para gerentes.
La gestión del capital humano ofrece una base de datos de insights procesables para ayudar a las organizaciones a agregar valor a sus empleados. Los datos de las revisiones de desempeño, las reclamaciones de beneficios de los empleados, las habilidades, la tasa de rotación y otras estadísticas pueden ayudarles a ajustar sus prácticas para mejorar el entorno laboral y alcanzar los objetivos.
El mayor beneficio de la gestión del capital humano es que permite a las organizaciones obtener el máximo valor de sus empleados. La HCM simplifica las tareas de recursos humanos y ofrece otros diversos beneficios, entre ellos, emparejar al empleado adecuado con el trabajo correcto, aumentar la productividad de la fuerza laboral, reducir los costos, aumentar el retorno de la inversión y estimular el desarrollo de los empleados.
Las organizaciones pueden asignar a los empleados puestos en los que puedan utilizar sus habilidades y talentos. HCM proporciona procesos que pueden identificar las fortalezas y competencias individuales de los empleados y relacionarlas con el mejor rol.
Al invertir en capacitación que desarrolla capacidades específicas, la organización necesita lograr sus objetivos. La gestión del capital humano ayuda a aumentar la productividad. También mejora la eficiencia porque el sistema coloca a los empleados en roles en los que pueden rendir al máximo.
HCM puede acelerar los procesos de recursos humanos mediante la consolidación de sistemas de recursos humanos dispares, el uso de analytics para tomar decisiones más inteligentes sobre la fuerza laboral y la automatización de procesos manuales a nivel global y local.
Un sistema eficiente de gestión del capital humano puede mejorar la gestión del desempeño para simplificar los procesos, reducir costos, aumentar los ingresos y aumentar el retorno de la inversión (ROI).
Otra función de la gestión del capital humano es brindar una capacitación adecuada para ayudar a los empleados a desempeñarse al máximo y planificar su futuro. Identifica brechas de capacidades a través de capacitación, encuestas, revisiones de desempeño y otras fuentes de retroalimentación.
El software HCM (de gestión del capital humano), a veces llamado HRIS (sistema de información de recursos humanos) o HRMS (sistema de gestión de recursos humanos), es una aplicación de tecnología que puede ayudar a los empleadores a gestionar y estimular a sus empleados. El software puede reunir la planificación, la gestión y el análisis del talento en un solo sistema.
El software de HCM se ocupa de los procesos de RR. HH. de toda la empresa, con el objetivo de aumentar el retorno de la inversión en capital humano. Un HRIS se enfoca en datos y procesos de miembros individuales del personal en lugar de en una fuerza laboral entera, mientras que un HRMS puede proporcionar un paquete completo de funciones de software de recursos humanos. Este paquete puede incluir un HRIS completo junto con capacidades de HCM, gestión del tiempo y nómina, con la opción de integrar todos los procesos de HH. RR. y HCM en el HRMS.
El software HCM proporciona potentes capacidades organizativas y otras herramientas que mejoran la eficiencia de la organización. La implementación de una solución sólida HCM puede ayudarlo a optimizar las tareas de recursos humanos, acceder a datos en tiempo real, evitar sanciones de conformidad, mejorar la seguridad y mejorar los informes.
El software adecuado permite a una empresa optimizar las tareas, mejorar la eficiencia general, proporcionar acceso bajo demanda a información relacionada con recursos humanos, aumentar los beneficios de los empleados y reducir los errores humanos en el mantenimiento de registros críticos.
El software HCM puede integrarse entre funciones y proporcionar acceso en tiempo real a los datos. Utiliza la nube para ofrecer eficiencia y movilidad, lo que le permite acceder al análisis de datos adecuado para su uso en la toma de decisiones.
Es importante cumplir con las regulaciones para evitar sanciones y multas cuantiosas. El software de cumplimiento HCM automatiza los flujos de trabajo, las listas de verificación, los informes, los archivos y la documentación necesarios para ayudar a su empresa a cumplir con las normas.
Las soluciones HCM pueden mejorar la seguridad de su empresa al reducir la cantidad de papeleo y los riesgos de seguridad relacionados. Estos sistemas pueden incluir estrictos protocolos de seguridad con derechos de acceso que se personalizan cuidadosamente según las necesidades de su organización.
Con una solución integrada, puede realizar un seguimiento de la información de los empleados y crear informes que proporcionen información procesable para la toma de decisiones. Los informes a menudo se pueden exportar en múltiples opciones de tipo de archivo.
