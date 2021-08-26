¿Qué es la gestión del capital humano (HCM)?





Las organizaciones que dependen de los empleados para lograr sus objetivos asignan recursos para desarrollar las habilidades básicas que su personal necesita para ofrecer resultados. La gestión del capital humano ayuda a identificar brechas en las capacidades de los empleados y a enfocar los esfuerzos de reclutamiento para satisfacer esas necesidades.

El uso de prácticas de HCM puede ayudar a crear una cultura organizacional sólida que promueva el desarrollo y el compromiso de los empleados con los objetivos de la empresa. Los empleados tienen más control sobre sus carreras, y se les incentiva a dedicar sus habilidades y talento al empleador a largo plazo.