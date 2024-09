Antes del proyecto de HiRo, la primera pregunta que Jon tenía sobre IBM watsonx Orchestrate era qué lo hace diferente de un chatbot o un robot RPA. Uno de los últimos éxitos de su equipo con la nueva tecnología fue crear la IA conversacional AskHR de IBM, que automatiza más de 80 procesos habituales de RR. HH. AskHR tiene altas tasas de adopción y les ahorra a los departamentos de RR. HH., empleados y gerentes de IBM grandes cantidades de tiempo dedicado a completar o dar soporte a los procesos de recursos humanos.

"La IA conversacional y la RPA también son útiles y valiosos para automatizar tareas manuales y objetivas", dice Jon. Pero hay cosas que no pueden hacer que IBM Watsonx Orchestrate sí puede. "AskHR hace sus tareas muy bien, pero solo puede hacer una a la vez. No puede vincular transacciones en múltiples procesos o sistemas. Y un chatbot carece de memoria a largo plazo. En el momento en que lo apagas, se olvida de que existes. No tiene memoria de lo que hiciste antes".

Cuando el equipo comenzó a trabajar con IBM Watsonx Orchestrate, rápidamente notó las capacidades que lo diferenciaban. Jon explica: "Puede interactuar con varias personas, de diferentes roles, al mismo tiempo. Recuerda lo que le dijiste ayer y puede aplicar esa información a las acciones actuales, cuando corresponde. Una vez que los humanos establecen las reglas, HiRo las aplica uniformemente. Y te permite desarrollar sus habilidades: puedes capacitarlo para realizar ciertas tareas dentro de un proceso, y luego puedes aplicarlas fácilmente a otros procesos. Así que puedes crear un caso de uso tras otro. Deja a los chatbots fuera de juego. Realmente está cambiando nuestra comprensión del futuro del trabajo".