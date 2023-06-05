¿Qué es la nube híbrida?

La nube híbrida es una infraestructura de TI que puede conectar una nube pública, una nube privada, un infraestructura on premises, y proporciona orquestación, gestión y portabilidad de aplicaciones entre ellas para crear un entorno de nube único, flexible y óptimo para ejecutar las cargas de trabajo informáticas de una empresa.

 Casos de uso de nube híbrida

Una infraestructura de TI unificada que utiliza la nube híbrida es adecuada para varios casos de uso:

  • Seguridad y cumplimiento normativo: reserve recursos de nube privada detrás del firewall para datos confidenciales y cargas de trabajo altamente reguladas y utilice recursos de nube pública más económicos para cargas de trabajo y datos menos confidenciales.

  • Escalabilidad y resiliencia: utilice los recursos de computación en la nube pública y de almacenamiento en la nube para escalar de manera rápida, automática y económica en respuesta a picos de tráfico no planificados en el tráfico sin afectar las cargas de trabajo de la nube privada (a esto se le denomina "ráfaga de nubes").

  • Adopción rápida de nuevas tecnologías: adopte la última solución de software como servicio (SaaS) o cambie a ella, e incluso integre esas soluciones en las aplicaciones existentes, sin necesidad de aprovisionar una nueva infraestructura on premises.

  • Mejore las aplicaciones heredadas: utilice servicios de nube pública para mejorar la experiencia del usuario con las aplicaciones existentes o para extenderlas a nuevos dispositivos

  • Migración de VMware: "rehospede" las cargas de trabajo on premises a una infraestructura de nube pública virtualizada, para reducir la huella del centro de datos local y escalar según sea necesario sin inversión adicional de capital para equipos.

  • Optimización de recursos y ahorro de costos: ejecute cargas de trabajo con capacidad predecible en la nube privada y migre más cargas de trabajo variables a la nube pública; use la infraestructura de nube pública para “impulsar” rápidamente el desarrollo y hacer pruebas a los recursos según sea necesario.
¿Cómo funciona la nube híbrida?

Arquitectura de nube híbrida tradicional

Inicialmente, arquitectura de nube híbrida que se centra en la mecánica de transformación de partes del centro de datos local de una empresa en una infraestructura de nube privada. Y, a continuación, conectar esa infraestructura a entornos de nube pública alojados fuera de las instalaciones por un proveedor de servicios en la nube pública (por ejemplo, AWS, Google Cloud Services, IBM Cloud, Microsoft Azure). Esto se logró utilizando una solución de nube híbrida preempaquetada como Red Hat OpenStack (enlace externo a ibm.com) o O mediante el uso de middleware empresarial sofisticado para integrar recursos de nube en todos los entornos. Y herramientas de gestión unificadas para monitorear, asignar y gestionar esos recursos desde una consola central o "panel único".

Arquitectura moderna de nube híbrida

Hoy en día, la arquitectura de nube híbrida se centra menos en la conectividad física y más en el soporte de la portabilidad de las cargas de trabajo en todos los entornos de nube. Y en la automatización del despliegue de esas cargas de trabajo en el mejor entorno de nube para un propósito empresarial determinado. Varias tendencias están impulsando este cambio.Varias tendencias están impulsando este cambio.

Como parte del siguiente paso crítico en sus transformaciones digitales, las organizaciones están creando nuevas aplicaciones y modernizando las aplicaciones heredadas para emplear tecnologías nativas de la nube . Tecnologías que permiten un desarrollo, un despliegue, una gestión y un rendimiento coherentes y fiables en todos los entornos de nube y en todos los proveedores de nube.

Específicamente, están construyendo o transformando aplicaciones para usar la arquitectura de microservicios , que divide las aplicaciones en componentes más pequeños, menos acoplados, y reutilizables, enfocados en funciones de negocio específicas. También están desplegando esas aplicaciones en contenedores:unidades ejecutables ejecutables livianas que contienen sólo el código de la aplicación y las dependencias del sistema operativo virtualizado necesarias para ejecutarla.

A un nivel superior, la nube pública y privada ya no son "ubicaciones" físicas para conectarse. Por ejemplo, muchos proveedores de nube ahora ofrecen servicios de nube pública que se ejecutan en los centros de datos locales de sus clientes. Las nubes privadas, que antes se ejecutaban exclusivamente on premises, ahora suelen alojar en centros de datos externos, en redes privadas virtuales (VPN) o nubes privadas virtuales (VPC). O en infraestructura dedicada que se alquila a proveedores externos (que a veces son proveedores de nube pública).

Además, la virtualización de la infraestructura, también llamada infraestructura como código,permite a los desarrolladores crear estos entornos bajo demanda utilizando cualquier recurso de computación o recursos en la nube ubicados detrás o más allá del firewall. Esto adquiere una importancia adicional con la llegada de la computación edge, que ofrece oportunidades para mejorar el rendimiento global de las aplicaciones al mover las cargas de trabajo y los datos más cerca de donde se realiza la computación real. 

Como resultado de estos y otros factores, la infraestructura moderna de nube híbrida está comenzando a fusionarse en torno a una plataforma multinube híbrida unificada que incluye:

  • Soporte para el desarrollo y el despliegue de aplicaciones nativas de la nube en todos los tipos de nube (pública y privada) y proveedores de nube.

  • Un único sistema operativo en todos los entornos.

  • Una plataforma de orquestación de contenedores, por lo general Kubernetes,que automatiza el despliegue de aplicaciones en entornos de nube.

El desarrollo nativo de la nube permite a los desarrolladores transformar aplicaciones monolíticas en unidades de funcionalidad centradas en el negocio que pueden ejecutarse en cualquier lugar y reutilizarse en varias aplicaciones. Un sistema operativo estándar permite a los desarrolladores crear cualquier dependencia de hardware en cualquier contenedor. Y la orquestación y automatización de Kubernetes ofrece a los desarrolladores un control granular, de tipo "configúrelo y olvídese", sobre la configuración y el despliegue de contenedores (incluyendo la seguridad, el equilibrio de carga, la escalabilidad y mucho más) en varios entornos de nube.

Beneficios de una plataforma de nube híbrida unificada

La estrategia unificada de nube híbrida aún está en su fase de "adopción temprana"; en una encuesta reciente el 13 % de las organizaciones informaron que estaban utilizando activamente una plataforma de gestión multinube. Pero estas organizaciones ya están obteniendo beneficios significativos, que incluyen:

  • Mejora de la productividad de los desarrolladores: una plataforma de nube híbrida unificada puede ayudar a ampliar la adopción de metodologías Agile y DevOps, y permitir que los equipos de desarrollo creen una sola vez y desplieguen en todas las nubes.

  • Mayor eficiencia de la infraestructura: con un control más minucioso de los recursos, los equipos de desarrollo y operaciones de TI pueden optimizar el gasto en servicios de nube pública, nubes privadas y proveedores de nube. La nube híbrida también ayuda a las empresas a modernizar las aplicaciones más rápido y a conectar los servicios en la nube a los datos en la nube o la infraestructura local de manera que se ofrezca un nuevo valor.

  • Mejora del cumplimiento regulatorio y la seguridad: Una plataforma unificada permite a una organización aprovechar las mejores tecnologías de seguridad en la nube y cumplimiento regulatorio, así como implementar la seguridad y el cumplimiento en todos los entornos de manera sistemática.

  • Aceleración empresarial general: esto incluye ciclos de desarrollo de productos más cortos; aceleración de la innovación y de los plazos de comercialización; respuesta más rápida a la retroalimentación de los clientes; entrega más rápida de aplicaciones más cercanas al cliente (por ejemplo, comercio electrónico de edge). Y una integración y combinación más rápidas con socios o terceros para ofrecer nuevos productos y servicios.
Soluciones de nube híbrida

IBM le proporciona el enfoque más completo y coherente para el desarrollo, la seguridad y las operaciones en entornos híbridos. Nuestro enfoque de nube híbrida ofrece hasta 2.5 veces más valor que un enfoque de solo nube pública.

Red Hat OpenShift on IBM® Cloud

Despliegue clústeres Kubernetes altamente disponibles y totalmente administrados para sus aplicaciones en contenedores con un solo clic.

IBM Turbonomic

Consiga una reducción del 33 % en el gasto en la nube con las funciones de optimización de costos de la nube híbrida de Turbonomic.

IBM Cloud Satellite

Despliegue y gestione aplicaciones en contenedores de forma uniforme en entornos locales, de computación edge y de nube pública de cualquier proveedor.

IBM Hybrid Cloud Mesh

IBM Hybrid Cloud Mesh ofrece una conectividad centrada en las aplicaciones sencilla, segura y predecible.

Automatice el despliegue, la gestión y el escalado de aplicaciones en contenedores utilizando esta plataforma de orquestación de contenedores de código abierto.
Considere la conectividad multinube híbrida centrada en aplicaciones y compatible con DevOps.
IBM Turbonomic le permite ejecutar aplicaciones de manera fluida, continua y rentable para ayudar a lograr un rendimiento eficiente de las aplicaciones y reducir los costos.

