¿Qué es la nube híbrida?

Arquitectura de nube híbrida tradicional

Inicialmente, arquitectura de nube híbrida que se centra en la mecánica de transformación de partes del centro de datos local de una empresa en una infraestructura de nube privada. Y, a continuación, conectar esa infraestructura a entornos de nube pública alojados fuera de las instalaciones por un proveedor de servicios en la nube pública (por ejemplo, AWS, Google Cloud Services, IBM Cloud, Microsoft Azure). Esto se logró utilizando una solución de nube híbrida preempaquetada como Red Hat OpenStack (enlace externo a ibm.com) o O mediante el uso de middleware empresarial sofisticado para integrar recursos de nube en todos los entornos. Y herramientas de gestión unificadas para monitorear, asignar y gestionar esos recursos desde una consola central o "panel único".

Arquitectura moderna de nube híbrida

Hoy en día, la arquitectura de nube híbrida se centra menos en la conectividad física y más en el soporte de la portabilidad de las cargas de trabajo en todos los entornos de nube. Y en la automatización del despliegue de esas cargas de trabajo en el mejor entorno de nube para un propósito empresarial determinado. Varias tendencias están impulsando este cambio.Varias tendencias están impulsando este cambio.

Como parte del siguiente paso crítico en sus transformaciones digitales, las organizaciones están creando nuevas aplicaciones y modernizando las aplicaciones heredadas para emplear tecnologías nativas de la nube . Tecnologías que permiten un desarrollo, un despliegue, una gestión y un rendimiento coherentes y fiables en todos los entornos de nube y en todos los proveedores de nube.

Específicamente, están construyendo o transformando aplicaciones para usar la arquitectura de microservicios , que divide las aplicaciones en componentes más pequeños, menos acoplados, y reutilizables, enfocados en funciones de negocio específicas. También están desplegando esas aplicaciones en contenedores:unidades ejecutables ejecutables livianas que contienen sólo el código de la aplicación y las dependencias del sistema operativo virtualizado necesarias para ejecutarla.

A un nivel superior, la nube pública y privada ya no son "ubicaciones" físicas para conectarse. Por ejemplo, muchos proveedores de nube ahora ofrecen servicios de nube pública que se ejecutan en los centros de datos locales de sus clientes. Las nubes privadas, que antes se ejecutaban exclusivamente on premises, ahora suelen alojar en centros de datos externos, en redes privadas virtuales (VPN) o nubes privadas virtuales (VPC). O en infraestructura dedicada que se alquila a proveedores externos (que a veces son proveedores de nube pública).

Además, la virtualización de la infraestructura, también llamada infraestructura como código,permite a los desarrolladores crear estos entornos bajo demanda utilizando cualquier recurso de computación o recursos en la nube ubicados detrás o más allá del firewall. Esto adquiere una importancia adicional con la llegada de la computación edge, que ofrece oportunidades para mejorar el rendimiento global de las aplicaciones al mover las cargas de trabajo y los datos más cerca de donde se realiza la computación real.

Como resultado de estos y otros factores, la infraestructura moderna de nube híbrida está comenzando a fusionarse en torno a una plataforma multinube híbrida unificada que incluye:

Soporte para el desarrollo y el despliegue de aplicaciones nativas de la nube en todos los tipos de nube (pública y privada) y proveedores de nube.





Un único sistema operativo en todos los entornos.





Una plataforma de orquestación de contenedores, por lo general Kubernetes,que automatiza el despliegue de aplicaciones en entornos de nube.

El desarrollo nativo de la nube permite a los desarrolladores transformar aplicaciones monolíticas en unidades de funcionalidad centradas en el negocio que pueden ejecutarse en cualquier lugar y reutilizarse en varias aplicaciones. Un sistema operativo estándar permite a los desarrolladores crear cualquier dependencia de hardware en cualquier contenedor. Y la orquestación y automatización de Kubernetes ofrece a los desarrolladores un control granular, de tipo "configúrelo y olvídese", sobre la configuración y el despliegue de contenedores (incluyendo la seguridad, el equilibrio de carga, la escalabilidad y mucho más) en varios entornos de nube.