"Lift and Shift," también conocido como "rehospedaje", es el proceso de migrar una copia exacta de una aplicación o carga de trabajo, junto con su almacén de datos y sistema operativo (SO), de un entorno de TI a otro, por lo general, de un entorno local a una nube pública o privada.
Debido a que este proceso no implica ningún cambio en la arquitectura de la aplicación y poco o ningún cambio en el código de la aplicación, la estrategia de Lift and Shift permite una migración más rápida, menos laboriosa e (inicialmente) menos costosa en comparación con otros procesos. También es la forma más rápida y menos costosa para que una organización empiece a transferir dinero de TI desde el gasto de capital (CapEx) al gasto operativo (OpEx) para poder iniciar una estrategia de nube híbrida y comenzar a aprovechar la potencia informática con un almacenamiento e infraestructura de redes en la nube más económicos y extensibles.
Al inicio de la historia de la computación en la nube, valía la pena considerar una migración "lift and shift" para todas las aplicaciones locales, excepto las más antiguas, complejas y más estrechamente acopladas. Pero, a medida que las arquitecturas de la nube han evolucionado y han permitido una mayor productividad de los desarrolladores y la aparición de modelos de precios para los servicios de nube cada vez más favorables, el valor a largo plazo de migrar una aplicación "tal cual" que no puede aprovechar el entorno de la nube ha disminuido drásticamente.
En la actualidad, lift and shift se considera principalmente como una opción para migrar cargas de trabajo que están listas para la nube hasta cierto punto (p. ej., cargas de trabajo de VMware, aplicaciones contenerizadas, aplicaciones creadas en la arquitectura de microservicios) o como primer paso en el proceso de reestructuración de una aplicación monolítica para la nube, en la nube.
Si lo comparamos con la ejecución de una aplicación en las instalaciones, la migración Shift and Lift puede ofrecer varios beneficios convincentes:
Insistimos en que la transferencia Lift and Shift no generará estos beneficios para todas las aplicaciones. Es posible que una aplicación que esté solo parcialmente optimizada para el entorno de nube nunca obtenga los ahorros potenciales de la nube y, en realidad, su ejecución en la nube podría ser más costosa a largo plazo. Si una aplicación se ejecuta de forma lenta o ineficiente en las instalaciones, es poco probable que se ejecute mejor en la nube sin modificaciones. Los costos de las licencias y las restricciones pueden hacer que la migración de traslados y cambios tenga un precio significativamente alto o sea legalmente imposible de conseguir.
La tecnología de virtualización de VMware es omnipresente en toda la empresa. VMware representa el 80% del mercado de la virtualización, y el 100% de las empresas Fortune 100 utilizan VMware para virtualizar sus centros de datos. No es de sorprender que la mayoría de los proveedores de nube ofrezcan infraestructura de VMware para aplicaciones de hosting, y algunos ofrecen herramientas y servicios especializados para elevar y trasladar las migraciones de VMware a sus nubes.
Para aplicar el sistema Lift and Shift de una carga de trabajo de VMware existente, el centro de datos local y el centro de datos en la nube de destino deben compartir el mismo hipervisor subyacente VMware ESXi, así como un conjunto de scripts y herramientas de administración comunes compatibles con VMware y vSphere API. El proveedor de la nube debe tener un equipo de operaciones con las habilidades y la experiencia para administrar las soluciones de software de VMware.
La tecnología clave que simplifica una migración de VMware de Lift and Shift es VMware HCX (Hybrid Cloud Extension), una herramienta que esencialmente extiende la red local a un entorno VMware en la nube para implementar rápidamente una infraestructura de nube híbrida. HCX permite la migración segura a gran escala de miles de máquinas virtuales (VM) "tal cual", desde las instalaciones hasta la nube; le permite administrar y operar cargas de trabajo locales y en la nube utilizando las mismas herramientas, scripts y habilidades; y le permite implementar la replicación y recuperación de sus cargas de trabajo locales en la nube.
Lift and Shift es una migración tipo IaaS (infraestructura como servicio): está reubicando aplicaciones tal cual desde su infraestructura local a la infraestructura en la nube, por la que paga por suscripción o por uso.
En términos generales, existen otros dos tipos de migración hacia la nube a considerar:
Migración de PaaS
Una migración de PaaS (plataforma como servicio) implica la revisión de su aplicación para aprovechar al máximo las soluciones PaaS del proveedor de la nube. Puede refactorizar la aplicación o cambiar su plataforma, realizando pequeños cambios para optimizar su rendimiento para la nube o para aprovechar las capacidades específicas de la nube, sin cambiar la experiencia del usuario. También puede rediseñar la aplicación para obtener los beneficios de los microservicios, contenedores o computación sin servidor. O puede rediseñar completamente la aplicación utilizando las herramientas de desarrollo del proveedor de la nube y las funcionalidades de la plataforma, las cuales mejoran la productividad del desarrollador.
En comparación con Lift and Shift, la migración de PaaS es más costosa, requiere mucha mano de obra y requiere más tiempo desde el principio. Sin embargo, permite que su aplicación aproveche aún más la automatización de operaciones nativas de la nube, la productividad del desarrollador, la seguridad, la resiliencia y los modelos de costo de pago por uso, que juntos pueden recuperar rápidamente su inversión inicial.
Migración de SaaS
Una migración de SaaS (software como servicio) implica reemplazar su aplicación en las instalaciones por una alternativa lista para su uso basada en la nube, que proporciona una funcionalidad similar y aprovecha mejor las ventajas de la infraestructura de su proveedor de nube.
La migración de SaaS correcta puede ofrecer el bajo costo de migración de Lift and Shift, con las ventajas de la migración de PaaS hacia la nube. Sin embargo, también puede requerir que renuncie o espere ciertas funciones o personalizaciones, y lo más probable es que deba adoptar las funciones de la aplicación SaaS para la gestión de datos, el control de acceso, la seguridad y más.
Como ya se ha mencionado, a medida que las tecnologías en la nube continúan impulsando la productividad de los desarrolladores y mejorando los modelos de precios de la nube, cada vez tiene menos sentido (y cuesta cada vez más a largo plazo) migrar una nube que no aproveche el entorno de la nube. Pero, todavía hay algunos casos en los que la elevación y el cambio pueden tener más sentido que una migración tipo PaaS:
Antes de emprender cualquier migración Lift and Shift, evalúe cuidadosamente y prepárese para los factores que pueden afectar la dificultad, el costo y el valor final de la empresa. Estos desafíos incluyen, sin limitaciones:
