"Lift and Shift," también conocido como "rehospedaje", es el proceso de migrar una copia exacta de una aplicación o carga de trabajo, junto con su almacén de datos y sistema operativo (SO), de un entorno de TI a otro, por lo general, de un entorno local a una nube pública o privada.



Debido a que este proceso no implica ningún cambio en la arquitectura de la aplicación y poco o ningún cambio en el código de la aplicación, la estrategia de Lift and Shift permite una migración más rápida, menos laboriosa e (inicialmente) menos costosa en comparación con otros procesos. También es la forma más rápida y menos costosa para que una organización empiece a transferir dinero de TI desde el gasto de capital (CapEx) al gasto operativo (OpEx) para poder iniciar una estrategia de nube híbrida y comenzar a aprovechar la potencia informática con un almacenamiento e infraestructura de redes en la nube más económicos y extensibles.

Al inicio de la historia de la computación en la nube, valía la pena considerar una migración "lift and shift" para todas las aplicaciones locales, excepto las más antiguas, complejas y más estrechamente acopladas. Pero, a medida que las arquitecturas de la nube han evolucionado y han permitido una mayor productividad de los desarrolladores y la aparición de modelos de precios para los servicios de nube cada vez más favorables, el valor a largo plazo de migrar una aplicación "tal cual" que no puede aprovechar el entorno de la nube ha disminuido drásticamente.

En la actualidad, lift and shift se considera principalmente como una opción para migrar cargas de trabajo que están listas para la nube hasta cierto punto (p. ej., cargas de trabajo de VMware, aplicaciones contenerizadas, aplicaciones creadas en la arquitectura de microservicios) o como primer paso en el proceso de reestructuración de una aplicación monolítica para la nube, en la nube.