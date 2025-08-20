¿Qué es Lift and Shift?

"Lift and Shift" es una forma relativamente rápida y económica de migrar aplicaciones desde las instalaciones a la nube.
Fondo negro y azul
¿Qué es Lift and Shift?

"Lift and Shift," también conocido como "rehospedaje", es el proceso de migrar una copia exacta de una aplicación o carga de trabajo, junto con su almacén de datos y sistema operativo (SO), de un entorno de TI a otro, por lo general, de un entorno local a una nube pública o privada.

Debido a que este proceso no implica ningún cambio en la arquitectura de la aplicación y poco o ningún cambio en el código de la aplicación, la estrategia de Lift and Shift permite una migración más rápida, menos laboriosa e (inicialmente) menos costosa en comparación con otros procesos. También es la forma más rápida y menos costosa para que una organización empiece a transferir dinero de TI desde el gasto de capital (CapEx) al gasto operativo (OpEx) para poder iniciar una estrategia de nube híbrida y comenzar a aprovechar la potencia informática con un almacenamiento e infraestructura de redes en la nube más económicos y extensibles.

Al inicio de la historia de la computación en la nube, valía la pena considerar una migración "lift and shift" para todas las aplicaciones locales, excepto las más antiguas, complejas y más estrechamente acopladas. Pero, a medida que las arquitecturas de la nube han evolucionado y han permitido una mayor productividad de los desarrolladores y la aparición de modelos de precios para los servicios de nube cada vez más favorables, el valor a largo plazo de migrar una aplicación "tal cual" que no puede aprovechar el entorno de la nube ha disminuido drásticamente.

En la actualidad, lift and shift se considera principalmente como una opción para migrar cargas de trabajo que están listas para la nube hasta cierto punto (p. ej., cargas de trabajo de VMware, aplicaciones contenerizadas, aplicaciones creadas en la arquitectura de microservicios) o como primer paso en el proceso de reestructuración de una aplicación monolítica para la nube, en la nube.
Beneficios de Lift and Shift

Si lo comparamos con la ejecución de una aplicación en las instalaciones, la migración Shift and Lift puede ofrecer varios beneficios convincentes:

  • Una migración rápida, rentable y mínimamente disruptiva: Lift and shift le permite migrar rápidamente, sin dedicar un gran equipo a la tarea. La aplicación local puede permanecer en su lugar durante la migración para que no haya interrupción del servicio y la experiencia de la aplicación sea idéntica para los usuarios.

  • Potencial para mejorar el rendimiento: Lift and shift ofrece la oportunidad de ejecutar aplicaciones en hardware actualizado y con un mejor rendimiento, sin que usted tenga que comprar el hardware.

  • Capacidad ampliada mientras se consolida en las instalaciones: agregue capacidad de computación, almacenamiento y ancho de banda de red adicional desde la nube en un sistema de pago por uso y, al mismo tiempo, consolide la infraestructura y los costos de su centro de datos en las instalaciones.

  • Escalabilidad bajo demanda: Lift and shift puede permitir que su organización escale una aplicación sin comprar e instalar físicamente una nueva capacidad informática. Tampoco tendrá que exceder el uso de hardware para considerar las horas pico de tráfico.

  • Elasticidad en el ahorro de costos: algunas aplicaciones también pueden aprovechar la elasticidad de la nube, es decir, la capacidad de activar y desactivar automáticamente los recursos para satisfacer la demanda con precisión. Cuanto mayor sea la elasticidad de su nube y cuanto más pueda aprovecharla en su aplicación, mayores serán los ahorros utilizando solo exactamente los recursos que necesita en un momento dado.

  • Seguridad mejorada: una vez migradas, incluso las aplicaciones heredadas pueden aprovechar los servicios de seguridad en la nube, como el control de acceso basado en roles, la autenticación multifactor y los procesos de seguridad híbridos unificados.

  • Reducción de costos y dolores de cabeza del centro de datos en las instalaciones: cuantas más aplicaciones pueda migrar hacia la nube, más rápido podrá reducir su infraestructura local y sus costos de gestión y mantenimiento.

  • Un primer paso simple hacia una nube híbrida: Lift and shift es una manera fácil de migrar las aplicaciones que estén preparadas y sean adecuadas a una nube pública o privada mientras continúa hospedando otras cargas de trabajo de aplicaciones a nivel local. Con las herramientas de administración correctas, podrá gestionar las plataformas como una infraestructura única y optimizada.

Insistimos en que la transferencia Lift and Shift no generará estos beneficios para todas las aplicaciones. Es posible que una aplicación que esté solo parcialmente optimizada para el entorno de nube nunca obtenga los ahorros potenciales de la nube y, en realidad, su ejecución en la nube podría ser más costosa a largo plazo. Si una aplicación se ejecuta de forma lenta o ineficiente en las instalaciones, es poco probable que se ejecute mejor en la nube sin modificaciones. Los costos de las licencias y las restricciones pueden hacer que la migración de traslados y cambios tenga un precio significativamente alto o sea legalmente imposible de conseguir.
Eleve y cambie las cargas de trabajo de VMware

La tecnología de virtualización de VMware es omnipresente en toda la empresa. VMware representa el 80% del mercado de la virtualización, y el 100% de las empresas Fortune 100 utilizan VMware para virtualizar sus centros de datos. No es de sorprender que la mayoría de los proveedores de nube ofrezcan infraestructura de VMware para aplicaciones de hosting, y algunos ofrecen herramientas y servicios especializados para elevar y trasladar las migraciones de VMware a sus nubes.

Para aplicar el sistema Lift and Shift de una carga de trabajo de VMware existente, el centro de datos local y el centro de datos en la nube de destino deben compartir el mismo hipervisor subyacente VMware ESXi, así como un conjunto de scripts y herramientas de administración comunes compatibles con VMware y vSphere API. El proveedor de la nube debe tener un equipo de operaciones con las habilidades y la experiencia para administrar las soluciones de software de VMware.

La tecnología clave que simplifica una migración de VMware de Lift and Shift es VMware HCX (Hybrid Cloud Extension), una herramienta que esencialmente extiende la red local a un entorno VMware en la nube para implementar rápidamente una infraestructura de nube híbrida. HCX permite la migración segura a gran escala de miles de máquinas virtuales (VM) "tal cual", desde las instalaciones hasta la nube; le permite administrar y operar cargas de trabajo locales y en la nube utilizando las mismas herramientas, scripts y habilidades; y le permite implementar la replicación y recuperación de sus cargas de trabajo locales en la nube.
Lift and Shift frente a otras alternativas de migración

Lift and Shift es una migración tipo IaaS (infraestructura como servicio): está reubicando aplicaciones tal cual desde su infraestructura local a la infraestructura en la nube, por la que paga por suscripción o por uso.

En términos generales, existen otros dos tipos de migración hacia la nube a considerar:

Migración de PaaS
Una migración de PaaS (plataforma como servicio) implica la revisión de su aplicación para aprovechar al máximo las soluciones PaaS del proveedor de la nube. Puede refactorizar la aplicación o cambiar su plataforma, realizando pequeños cambios para optimizar su rendimiento para la nube o para aprovechar las capacidades específicas de la nube, sin cambiar la experiencia del usuario. También puede rediseñar la aplicación para obtener los beneficios de los microservicios, contenedores o computación sin servidor. O puede rediseñar completamente la aplicación utilizando las herramientas de desarrollo del proveedor de la nube y las funcionalidades de la plataforma, las cuales mejoran la productividad del desarrollador.

En comparación con Lift and Shift, la migración de PaaS es más costosa, requiere mucha mano de obra y requiere más tiempo desde el principio. Sin embargo, permite que su aplicación aproveche aún más la automatización de operaciones nativas de la nube, la productividad del desarrollador, la seguridad, la resiliencia y los modelos de costo de pago por uso, que juntos pueden recuperar rápidamente su inversión inicial.

Migración de SaaS
Una migración de SaaS (software como servicio) implica reemplazar su aplicación en las instalaciones por una alternativa lista para su uso basada en la nube, que proporciona una funcionalidad similar y aprovecha mejor las ventajas de la infraestructura de su proveedor de nube.

La migración de SaaS correcta puede ofrecer el bajo costo de migración de Lift and Shift, con las ventajas de la migración de PaaS hacia la nube. Sin embargo, también puede requerir que renuncie o espere ciertas funciones o personalizaciones, y lo más probable es que deba adoptar las funciones de la aplicación SaaS para la gestión de datos, el control de acceso, la seguridad y más.
Casos de uso de lift and shift

Como ya se ha mencionado, a medida que las tecnologías en la nube continúan impulsando la productividad de los desarrolladores y mejorando los modelos de precios de la nube, cada vez tiene menos sentido (y cuesta cada vez más a largo plazo) migrar una nube que no aproveche el entorno de la nube. Pero, todavía hay algunos casos en los que la elevación y el cambio pueden tener más sentido que una migración tipo PaaS:

  • Los costos de su infraestructura local se están disparando, pero aún no está listo para reestructurar sus aplicaciones. En este caso, puede resultar útil 'estacionar' brevemente las aplicaciones en la nube hasta que usted esté listo o pueda reestructurar. Las excepciones son las aplicaciones heredadas que consumen muchos recursos, como la analítica de big data, la animación digital o las imágenes médicas o de ingeniería, que tienden a aumentar las tarifas de pago por uso de la nube más rápidamente de lo que puede predecir.

  • Quiere migrar aplicaciones listas para usar. No puede rediseñarlas, así que la única alternativa real es trasladarlas tal cual a la nube.

  • Necesita un sistema de copia de seguridad y recuperación menos costoso y más escalable La transición de las copias de seguridad de las instalaciones hacia la nube es un caso de uso común en todas las industrias excepto en las más estrictamente reguladas o para aplicaciones con los RPO/RTO (objetivos de punto de recuperación/objetivos de tiempo de recuperación) más estrictos.
Evaluación y planificación de la migración Lift and Shift

Antes de emprender cualquier migración Lift and Shift, evalúe cuidadosamente y prepárese para los factores que pueden afectar la dificultad, el costo y el valor final de la empresa. Estos desafíos incluyen, sin limitaciones:

  1. Vida útil de la aplicación: ¿cuánto tiempo más seguirá utilizando esta aplicación o ejecutando esta carga de trabajo? En la mayoría de los casos, no tiene sentido migrar una aplicación que retirará dentro de los próximos 12 meses.

  2. Restricciones de acceso a la API: asegúrese de que su cambio a la nube no resulte en cuellos de botella para sus herramientas de API actuales.

  3. Herramientas de automatización de la migración: identifique si su proveedor de hosting en la nube ofrece herramientas automatizadas para migraciones y planifique su uso siempre que sea posible.

  4. Prioridad de migración: si planea migrar varias aplicaciones, cree un runbook para asegurarse de que las aplicaciones de misión crítica se migren primero (o en cualquier orden que tenga más sentido para su negocio).

  5. Conformidad: antes de migrar desde su entorno local privado a una nube privada o pública, evalúe su plan de migración y la infraestructura del proveedor de la nube para asegurarse de que se cumplirán todos los requisitos de conformidad durante y después de la migración.

  6. Cambio progresivo del ámbito y las funciones: los entornos en la nube con muchas funciones pueden ser una gran tentación para integrar funcionalidades sobre la marcha, lo que genera retrasos y agotamiento de recursos. Tenga un proyecto claramente definido y no se desvíe de él durante la migración.
Soluciones relacionadas
Migre a IBM Cloud

IBM Cloud ofrece la nube pública más segura y abierta para las empresas, una plataforma de multinube híbrida de última generación, recursos avanzados de datos e inteligencia artificial, y una amplia experiencia empresarial en 20 industrias.

 Explore las soluciones de migración a la nube
Consultoría de migración a la nube

Cree valor y transforme su negocio.IBM Cloud Migration Services le ayuda a gestionar la migración de su empresa hacia la nube para que pueda enfocarse en otros aspectos importantes.

 Explore la consultoría de migración a la nube
IBM Cloud for VMware Solutions

IBM Cloud for VMware Solutions está diseñado para ayudarle a mover cargas de trabajo de VMware locales hacia IBM Cloud.

 Explore las soluciones de IBM Cloud para VMware
Recursos ¿Qué es computación en la nube?
La computación en la nube transforma la infraestructura de TI en un servicio, lo que le permite "conectarse" a los recursos y aplicaciones de computación a través de Internet, sin instalarlos ni mantenerlos en las instalaciones.
¿Qué son las máquinas virtuales?
Una máquina virtual es una representación virtual de una computadora física y las unidades de cómputo para la primera generación de computación en la nube.
¿Qué son los microservicios?
En una arquitectura de microservicios, cada aplicación se compone de muchos servicios más pequeños, poco acoplados y de implementación independiente.
Dé el siguiente paso

Las soluciones y herramientas de IBM le ayudarán a migrar de forma rápida, segura y sin interrupciones a IBM Cloud con una experiencia sin fricciones. Puede migrar cualquier tipo de carga de trabajo desde cualquier entorno. IBM, en asociación con nuestros Business Partners, está equipado para proporcionarle una gran cantidad de herramientas de autoservicio para permitir una ruta de migración sin interrupciones.

 Descubra más y comience su migración