¿Qué es Kubernetes?

A medida que proliferaban los contenedores, hoy en día, una organización podría tener cientos o miles de ellos. Se necesitan equipos de operaciones para programar y automatizar el despliegue de contenedores, las redes, la escalabilidad y la disponibilidad. Ingrese la orquestación de contenedores.

Basado en Borg, la plataforma interna de orquestación de contenedores de Google, Kubernetes se presentó al público como una herramienta de código abierto en 2014, con Microsoft, Red Hat, IBM y otros importantes actores tecnológicos como primeros afiliados a la comunidad de Kubernetes. En 2015, Google donó Kubernetes a la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) (enlace externo a ibm.com), el centro de computación nativa en la nube de código abierto y de proveedor neutral.

Kubernetes se convirtió en el primer proyecto alojado de CNCF en marzo de 2016. Desde entonces, Kubernetes se convirtió en la herramienta de orquestación de contenedores más empleada para ejecutar cargas de trabajo basadas en contenedores en todo el mundo. En un informe de CNCF (enlace externo a ibm.com), Kubernetes es el segundo proyecto de código abierto más grande del mundo (luego de Linux) y la principal herramienta de orquestación de contenedores para el 71 % de las empresas de Fortune 100.

En 2018, Kubernetes fue el primer proyecto graduado del CNCF al convertirse en uno de los proyectos de código abierto de más rápido crecimiento de la historia. Aunque otras opciones de orquestación de contenedores, sobre todo Docker Swarm y Apache Mesos, ganaron cierta popularidad al principio, Kubernetes se convirtió rápidamente en la más adoptada.

Desde que Kubernetes se unió al CNCF en 2016, la cantidad de colaboradores ha crecido a 8012, un aumento del 996 % (enlace externo a ibm.com). A partir de este artículo, los colaboradores han agregado más de 123 000 compromisos al repositorio de Kubernetes en GitHub (enlace externo a ibm.com).