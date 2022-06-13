Kubernetes frente a Docker: ¿por qué no ambos?

Docker es una plataforma de contenerización de código abierto. Básicamente, es un kit de herramientas que hace que sea más fácil, seguro y rápido para los desarrolladores crear, desplegar y gestionar contenedores. Este kit de herramientas también se conoce como containerd.

Aunque comenzó como un proyecto de código abierto, hoy Docker también se refiere a Docker, Inc., la empresa que fabrica el producto comercial Docker. Actualmente, es la herramienta más popular para crear contenedores, ya sea que los desarrolladores usen Windows, Linux o MacOS.

De hecho, las tecnologías de contenedores estuvieron disponibles durante décadas antes del lanzamiento de Docker en 2013. En los primeros días, los contenedores Linux (o LXC) eran los más frecuentes. Docker se creó sobre LXC, pero la tecnología personalizada de Docker superó rápidamente a LXC para convertirse en la plataforma de contenerización más popular.

Entre los atributos clave de Docker se encuentra su portabilidad. Los contenedores Docker pueden ejecutarse en cualquier escritorio, centro de datos o entorno de nube. Solo se puede ejecutar un proceso en cada contenedor, por lo que una aplicación puede ejecutarse continuamente mientras una parte de ella se actualiza o repara.

Algunas de las herramientas y terminología comúnmente utilizadas con Docker incluyen las siguientes:

Docker Engine: el entorno de tiempo de ejecución que permite a los desarrolladores crear y ejecutar contenedores.

el entorno de tiempo de ejecución que permite a los desarrolladores crear y ejecutar contenedores. Dockerfile: un archivo de texto simple que define todo lo necesario para crear una imagen de contenedor Docker, como las especificaciones de red del sistema operativo y las ubicaciones de los archivos. Es esencialmente una lista de comandos que Docker Engine ejecutará para ensamblar la imagen.

un archivo de texto simple que define todo lo necesario para crear una imagen de contenedor Docker, como las especificaciones de red del sistema operativo y las ubicaciones de los archivos. Es esencialmente una lista de comandos que Docker Engine ejecutará para ensamblar la imagen. Docker Compose: una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker de varios contenedores. Crea un archivo YAML para especificar qué servicios se incluyen en la aplicación, y puede desplegar y ejecutar contenedores con un solo comando a través de la CLI de Docker.

Ahora revisemos por qué Kubernetes dejó de admitir Docker como tiempo de ejecución de contenedores. Como se señaló en la parte superior de esta sección, Docker es un contenedor y no un tiempo de ejecución de contenedor. Esto significa que Docker se asienta sobre un tiempo de ejecución de contenedor subyacente para proporcionar a los usuarios características y herramientas a través de una interfaz de usuario. Para admitir Docker como tiempo de ejecución, Kubernetes tuvo que admitir e implementar un tiempo de ejecución separado conocido como Docker Shim, que esencialmente se encontraba entre las dos tecnologías y las ayudaba a comunicarse.

Esto se hizo en un momento en que no había muchos tiempos de ejecución de contenedores disponibles. Sin embargo, ahora que existen, con CRI-O como ejemplo de uno de esos tiempos de ejecución de contenedores, Kubernetes puede proporcionar a los usuarios muchas opciones de tiempo de ejecución de contenedores, muchas de las cuales emplean la interfaz de tiempo de ejecución de contenedores (CRI) estándar, una forma para que Kubernetes y el tiempo de ejecución de contenedores se comuniquen de manera confiable sin una capa intermedia que actúe como intermediario.

Sin embargo, aunque Kubernetes ya no proporciona soporte especial a Docker como tiempo de ejecución, aún puede ejecutar y administrar contenedores construidos con Open Container Initiative (OCI), el formato de imagen propio de Docker que le permite usar Dockerfiles y crear imágenes Docker. En otras palabras, Dockers todavía tiene mucho que ofrecer en el ecosistema de Kubernetes.