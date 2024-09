La contenerización ofrece importantes beneficios a los desarrolladores y equipos de desarrollo. Entre ellos están los siguientes:

Portabilidad: un contenedor crea un paquete ejecutable de software que se abstrae (no vinculado o dependiente) del sistema operativo host y, por lo tanto, es portátil y puede ejecutarse de forma uniforme y consistente en cualquier plataforma o nube.



Agilidad: el Docker Engine de código abierto para ejecutar contenedores ha iniciado el estándar de la industria para contenedores con herramientas de desarrollo simples y un enfoque de empaquetado universal que funciona en los sistemas operativos Linux y Windows. El ecosistema de contenedores se ha desplazado a los motores gestionados por Open Container Initiative (OCI). Los desarrolladores de software pueden seguir utilizando herramientas y procesos ágiles o DevOps para un rápido desarrollo y mejora de aplicaciones.

Velocidad: a los contenedores a menudo se les denomina "ligeros", lo que significa que comparten el kernel del sistema operativo (SO) de la máquina y que no dejan de responder con esta sobrecarga adicional. Esto no solo aumenta la eficiencia del servidor, sino que también reduce los costos de servidor y de licencias, al tiempo que se aceleran los tiempos de inicio, ya que no hay ningún sistema operativo para arrancar.

Aislamiento de fallas: cada aplicación en contenedor está aislada y opera independientemente de otras. El fallo de un contenedor no afecta al funcionamiento continuado de otros contenedores. Los equipos de desarrollo pueden identificar y corregir cualquier problema técnico dentro de un contenedor sin ningún tiempo de inactividad en otros contenedores. Además, el motor del contenedor puede aprovechar cualquier técnica de aislamiento de seguridad del sistema operativo, como el control de acceso de SELinux, para aislar fallos dentro de los contenedores.

Eficiencia: el software que se ejecuta en entornos en contenedores comparte el kernel del sistema operativo de la máquina y las capas de aplicación dentro de un contenedor se pueden compartir entre los distintos contenedores. Por lo tanto, los contenedores son inherentemente más pequeños en capacidad que una VM y requieren menos tiempo de inicio, lo que permite que muchos más contenedores se ejecuten con la misma capacidad de computación como una sola máquina virtual. Esto aumenta la eficiencia del servidor, reduciendo los costos de servidor y de licencias.

Facilidad de gestión: una plataforma de orquestación de contenedores automatiza la instalación, el escalamiento y la gestión de cargas de trabajo y servicios en contenedores. Las plataformas de orquestación de contenedores pueden facilitar tareas de gestión tales como escalar aplicaciones contenerizadas, desplegar nuevas versiones de aplicaciones, proporcionar supervisión, registro y depuración, entre otras funciones. Kubernetes, tal vez el sistema de orquestación de contenedores más popular disponible, es una tecnología de código abierto (originalmente de código abierto de Google, basada en su proyecto interno llamado Borg) que automatiza las funciones de contenedor de Linux en su origen. Kubernetes trabaja con muchos motores de contenedor, como Docker, pero también funciona con cualquier sistema de contenedor que se ajuste a los estándares de Open Container Initiative (OCI) para formatos de imagen de contenedor y tiempos de ejecución.

Seguridad: el aislamiento de las aplicaciones como contenedores impide de forma inherente que la invasión de código malicioso afecte a otros contenedores o al sistema host. Además, se pueden definir permisos de seguridad para bloquear automáticamente que los componentes no deseados entren en contenedores o limitar las comunicaciones con recursos innecesarios.