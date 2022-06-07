Etiquetas
Docker Swarm frente a Kubernetes: una comparación

Docker Swarm frente a Kubernetes: ¿cuál de estas herramientas de orquestación de contenedores es adecuada para usted?

La orquestación de cargas de trabajo es vital en nuestro mundo moderno, donde la automatización de la gestión de microservicios de aplicaciones es más importante que nunca. Pero existe un fuerte debate sobre si Docker Swarm o Kubernetes es una mejor opción para esta orquestación. Tomemos un momento para explorar las similitudes y diferencias entre Docker Swarm y Kubernetes y veamos cómo elegir el más adecuado para su entorno.

     

    ¿Qué son los contenedores?

    En pocas palabras, los contenedores son una forma estándar de empaquetar aplicaciones y todas sus dependencias para que pueda mover perfectamente las aplicaciones entre entornos de tiempo de ejecución. Al empaquetar el código, las dependencias y las configuraciones de una aplicación en un bloque de construcción fácil de usar, los contenedores le permiten tomar medidas importantes para acortar el tiempo de despliegue y mejorar la confiabilidad de la aplicación.

    En las aplicaciones empresariales, la cantidad de contenedores puede crecer rápidamente hasta un número inmanejable. Para usar su contenedor de la mejor manera posible, tendrá que orquestar  sus aplicaciones contenedorizadas, que es donde entran Kubernetes y Docker Swarm.

    ¿Qué es Kubernetes?

    Kubernetes es una plataforma portátil de código abierto para gestionar contenedores, sus complejas cargas de trabajo de producción y escalabilidad. Con Kubernetes, los desarrolladores y los equipos de DevOps pueden programar, desplegar, gestionar y descubrir aplicaciones de alta disponibilidad mediante el uso de la flexibilidad de los clústeres. Un clúster de Kubernetes se compone de hosts informáticos llamados nodos de trabajo. Estos nodos de trabajo son gestionados por un maestro de Kubernetes que controla y supervisa todos los recursos del clúster. Un nodo puede ser una máquina virtual (VM) o una máquina física bare metal.

    En los primeros días de Kubernetes, los colaboradores de la comunidad aprovecharon sus conocimientos sobre la creación y ejecución de herramientas internas, como Borg y Omega, dos sistemas de gestión de clústeres. Con la llegada de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en asociación con Linux Foundation, la comunidad adoptó Open Governance for Kubernetes, un conjunto de reglas para clústeres de Kubernetes que ayudan a los equipos a operar a escala. IBM, como miembro fundador de CNCF, contribuye activamente a los proyectos nativos de la nube de CNCF, junto con otras empresas como Google, Red Hat, Microsoft y Amazon.

    Beneficios de Kubernetes

    • Kubernetes ofrece una amplia gama de funcionalidades clave, que incluyen detección de servicios, ingreso y equilibrio de carga, autocorrección, orquestación de almacenamiento, escalabilidad horizontal, despliegues y retrocesos automatizados y ejecución por lotes.
    • Tiene un conjunto unificado de API y garantías sólidas sobre el estado del clúster.
    • Es una comunidad de código abierto muy activa en el desarrollo del código base.
    • Las conferencias KubeCon de rápido crecimiento a lo largo del año ofrecen insights de los usuarios.
    • Kubernetes tiene la mayor adopción en el mercado.
    • Ha sido probado en condiciones reales por grandes empresas como Google y nuestras propias cargas de trabajo de IBM, y funciona en la mayoría de los sistemas operativos.
    • Está disponible en la nube pública o para uso on premises, y tiene ofertas gestionadas o no gestionadas de todos los grandes proveedores de la nube (por ejemplo, IBM Cloud, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, etc.).
    • Existe un amplio soporte de Kubernetes de un ecosistema de proveedores de herramientas en la nube, como Sysdig, LogDNA y Portworx (entre muchos otros).

    Desafíos de Kubernetes

    • Tiene una curva de aprendizaje pronunciada y la gestión del maestro de Kubernetes requiere conocimientos especializados.
    • Las actualizaciones de la comunidad de código abierto ocurren con frecuencia y requieren parches cuidadosos para evitar interrumpir las cargas de trabajo.
    • Es demasiado pesado para que los desarrolladores individuales lo configuren para aplicaciones simplistas y despliegues poco frecuentes.
    • Los equipos a menudo necesitan herramientas adicionales (por ejemplo, kubectl CLI), servicios, flujos de trabajo de integración continua/despliegue continuo (CI/CD) y otras prácticas de DevOps para gestionar completamente el acceso, la identidad, la gobernanza y la seguridad.

    ¿Qué es Docker Swarm?

    Docker Swarm es otra plataforma de orquestación de contenedores de código abierto que existe desde hace un tiempo. Swarm, o más exactamente, el modo swarm,es el soporte nativo de Docker para orquestar clústeres de motores Docker.  Un clúster consta de nodos de administrador de Swarm desplegados por Docker Engine (que orquestan y gestionan el clúster) y nodos de trabajo (que los nodos de administrador dirigen para ejecutar tareas).

    Beneficios de Docker Swarm

    • Docker es una plataforma de contenedores común que se utiliza para crear y desplegar aplicaciones en contenedores. Swarm está diseñado para su uso con Docker Engine y ya forma parte de una plataforma familiar para la mayoría de los equipos.
    • Es fácil de instalar y configurar para un entorno Docker.
    • Las herramientas, los servicios y el software que se ejecutan con contenedores Docker también funcionarán bien con Swarm.
    • Tiene su propia API Swarm.
    • Se integra sin problemas con herramientas Docker como Docker Compose y Docker CLI, ya que utiliza la misma interfaz de línea de comandos (CLI) que Docker Engine.
    • Utiliza un sistema de filtrado y programación para proporcionar una selección inteligente de nodos, lo que le permite elegir los nodos óptimos en un clúster para el despliegue de contenedores.

    Desafíos de Docker Swarm

    • Docker Swarm ofrece personalizaciones y extensiones limitadas.
    • Es menos amplio en funcionalidades y tiene menos capacidades de automatización que las que ofrece Kubernetes.
    • No hay una manera fácil de separar las cargas de trabajo de desarrollo, pruebas y producción en un pipeline de DevOps.

    Para no complicar demasiado las cosas,Docker Enterprise Edition ahora también es compatible con Kubernetes.

    Kubernetes frente Docker Swarm: una simple comparación directa

    Ahora que hemos cubierto las ventajas y desafíos, analicemos las similitudes y diferencias entre Kubernetes y Docker Swarm. Ambas plataformas le permiten gestionar contenedores y escalar el despliegue de aplicaciones. Sus diferencias son una cuestión de complejidad. Kubernetes ofrece un medio eficiente para la gestión de contenedores que es excelente para aplicaciones de alta demanda con configuración compleja, mientras que Docker Swarm está diseñado para facilitar su uso, lo que lo convierte en una buena opción para aplicaciones simples que son rápidas de desplegar y fáciles de administrar.

    Estas son algunas diferencias detalladas entre Docker Swarm y Kubernetes:

    Instalación y configuración

    Debido a la complejidad de Kubernetes, Docker Swarm es más fácil de instalar y configurar.

    • Kubernetes: la instalación manual puede diferir para cada sistema operativo. No se requiere instalación para las ofertas gestionadas de proveedores de la nube.
    • Swarm: la instalación con Docker es sencilla y las instancias suelen ser coherentes en todos los sistemas operativos.

    Escalabilidad

    Kubernetes ofrece escalado integral basado en el tráfico, mientras que Docker Swarm enfatiza el escalado rápido.

    • Kubernetes: el autoescalado horizontal está integrado.
    • Swarm: ofrece autoescalado de grupos bajo demanda.

    Equilibrio de carga

    Docker Swarm tiene equilibrio de carga automático, mientras que Kubernetes no. Sin embargo, un equilibrador de carga externo se puede integrar fácilmente a través de herramientas de terceros en Kubernetes.

    • Kubernetes: el descubrimiento de servicios se habilita a través de un único nombre DNS. Kubernetes tiene acceso a las aplicaciones de contenedores a través de una dirección IP o ruta HTTP.
    • Swarm: viene con equilibradores de carga internos.

    Alta disponibilidad

    Ambas herramientas proporcionan un alto nivel de disponibilidad.

    • Kubernetes: al desviar el tráfico de los pods en mal estado, Kubernetes tiene autocorrección. Ofrece programación inteligente y alta disponibilidad de servicios a través de la replicación.
    • Swarm: los administradores de Swarm ofrecen controles de disponibilidad y los microservicios se pueden duplicar fácilmente.

    ¿Qué herramienta de orquestación de contenedores es adecuada para usted?

    Como la mayoría de las decisiones sobre plataformas, la herramienta adecuada depende de las necesidades de su organización.

    Kubernetes tiene una adopción generalizada y una gran comunidad de su lado. Es compatible con los principales proveedores de la nube y ofertas autodidactas, como Docker Enterprise Edition. Es más potente, personalizable y flexible, lo que tiene el costo de una curva de aprendizaje inicial más pronunciada. Requiere un equipo experimentado y capaz de ejecutarlo; sin embargo, las empresas también están optando por utilizar un proveedor de servicios gestionados para simplificar las responsabilidades de gestión de código abierto y permitirles centrarse en la creación de aplicaciones.

    La ventaja de Docker Swarm proviene de la familiaridad y el énfasis en la facilidad de uso. Se despliega con Docker Engine y está disponible en su entorno. Como resultado, Swarm es más fácil para empezar y puede ser más ideal para cargas de trabajo más pequeñas.

    Ahora que ha cubierto las diferencias entre Kubernetes y Docker Swarm, profundice en IBM Cloud Kubernetes Serviceaprenda a crear una aplicación web escalable en Kubernetes.

