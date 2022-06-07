La orquestación de cargas de trabajo es vital en nuestro mundo moderno, donde la automatización de la gestión de microservicios de aplicaciones es más importante que nunca. Pero existe un fuerte debate sobre si Docker Swarm o Kubernetes es una mejor opción para esta orquestación. Tomemos un momento para explorar las similitudes y diferencias entre Docker Swarm y Kubernetes y veamos cómo elegir el más adecuado para su entorno.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
En pocas palabras, los contenedores son una forma estándar de empaquetar aplicaciones y todas sus dependencias para que pueda mover perfectamente las aplicaciones entre entornos de tiempo de ejecución. Al empaquetar el código, las dependencias y las configuraciones de una aplicación en un bloque de construcción fácil de usar, los contenedores le permiten tomar medidas importantes para acortar el tiempo de despliegue y mejorar la confiabilidad de la aplicación.
En las aplicaciones empresariales, la cantidad de contenedores puede crecer rápidamente hasta un número inmanejable. Para usar su contenedor de la mejor manera posible, tendrá que orquestar sus aplicaciones contenedorizadas, que es donde entran Kubernetes y Docker Swarm.
Kubernetes es una plataforma portátil de código abierto para gestionar contenedores, sus complejas cargas de trabajo de producción y escalabilidad. Con Kubernetes, los desarrolladores y los equipos de DevOps pueden programar, desplegar, gestionar y descubrir aplicaciones de alta disponibilidad mediante el uso de la flexibilidad de los clústeres. Un clúster de Kubernetes se compone de hosts informáticos llamados nodos de trabajo. Estos nodos de trabajo son gestionados por un maestro de Kubernetes que controla y supervisa todos los recursos del clúster. Un nodo puede ser una máquina virtual (VM) o una máquina física bare metal.
En los primeros días de Kubernetes, los colaboradores de la comunidad aprovecharon sus conocimientos sobre la creación y ejecución de herramientas internas, como Borg y Omega, dos sistemas de gestión de clústeres. Con la llegada de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en asociación con Linux Foundation, la comunidad adoptó Open Governance for Kubernetes, un conjunto de reglas para clústeres de Kubernetes que ayudan a los equipos a operar a escala. IBM, como miembro fundador de CNCF, contribuye activamente a los proyectos nativos de la nube de CNCF, junto con otras empresas como Google, Red Hat, Microsoft y Amazon.
Docker Swarm es otra plataforma de orquestación de contenedores de código abierto que existe desde hace un tiempo. Swarm, o más exactamente, el modo swarm,es el soporte nativo de Docker para orquestar clústeres de motores Docker. Un clúster consta de nodos de administrador de Swarm desplegados por Docker Engine (que orquestan y gestionan el clúster) y nodos de trabajo (que los nodos de administrador dirigen para ejecutar tareas).
Para no complicar demasiado las cosas,Docker Enterprise Edition ahora también es compatible con Kubernetes.
Ahora que hemos cubierto las ventajas y desafíos, analicemos las similitudes y diferencias entre Kubernetes y Docker Swarm. Ambas plataformas le permiten gestionar contenedores y escalar el despliegue de aplicaciones. Sus diferencias son una cuestión de complejidad. Kubernetes ofrece un medio eficiente para la gestión de contenedores que es excelente para aplicaciones de alta demanda con configuración compleja, mientras que Docker Swarm está diseñado para facilitar su uso, lo que lo convierte en una buena opción para aplicaciones simples que son rápidas de desplegar y fáciles de administrar.
Estas son algunas diferencias detalladas entre Docker Swarm y Kubernetes:
Debido a la complejidad de Kubernetes, Docker Swarm es más fácil de instalar y configurar.
Kubernetes ofrece escalado integral basado en el tráfico, mientras que Docker Swarm enfatiza el escalado rápido.
Docker Swarm tiene equilibrio de carga automático, mientras que Kubernetes no. Sin embargo, un equilibrador de carga externo se puede integrar fácilmente a través de herramientas de terceros en Kubernetes.
Ambas herramientas proporcionan un alto nivel de disponibilidad.
Como la mayoría de las decisiones sobre plataformas, la herramienta adecuada depende de las necesidades de su organización.
Kubernetes tiene una adopción generalizada y una gran comunidad de su lado. Es compatible con los principales proveedores de la nube y ofertas autodidactas, como Docker Enterprise Edition. Es más potente, personalizable y flexible, lo que tiene el costo de una curva de aprendizaje inicial más pronunciada. Requiere un equipo experimentado y capaz de ejecutarlo; sin embargo, las empresas también están optando por utilizar un proveedor de servicios gestionados para simplificar las responsabilidades de gestión de código abierto y permitirles centrarse en la creación de aplicaciones.
La ventaja de Docker Swarm proviene de la familiaridad y el énfasis en la facilidad de uso. Se despliega con Docker Engine y está disponible en su entorno. Como resultado, Swarm es más fácil para empezar y puede ser más ideal para cargas de trabajo más pequeñas.
Ahora que ha cubierto las diferencias entre Kubernetes y Docker Swarm, profundice en IBM Cloud Kubernetes Service y aprenda a crear una aplicación web escalable en Kubernetes.
¿Quiere obtener experiencia práctica y gratuita con Kubernetes? Use IBM CloudLabs, una nueva plataforma interactiva que ofrece tutoriales de Kubernetes con una certificación sin costo ni configuración.
Comprenda cómo las empresas líderes están usando la tecnología de contenedores para impulsar la innovación, la escalabilidad y la eficiencia. Descargue su copia ahora.
Descubra cómo una estrategia de nube híbrida puede impulsar la flexibilidad, la seguridad y el crecimiento de su empresa. Explore los insights de expertos y los estudios de casos del mundo real que muestran por qué las empresas líderes están haciendo el cambio.
Docker simplifica el despliegue de aplicaciones con contenedores ligeros y portátiles, garantizando la coherencia, la escalabilidad y la eficiencia en todos los entornos. Agilice sus procesos y aumente el rendimiento con Docker hoy mismo.
¿Está preparado para transformar su empresa con soluciones de datos avanzadas? Explore cómo las tecnologías de punta de IBM pueden ayudarle a aprovechar el poder de los datos, simplificar operaciones y obtener una ventaja competitiva.
Explore cómo Kubernetes permite a las empresas gestionar aplicaciones a gran escala, mejorar la eficiencia de los recursos y lograr ciclos de entrega de software más rápidos. Averigüe cómo la adopción de Kubernetes puede optimizar su infraestructura de TI y aumentar la eficiencia operativa.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud es una plataforma de contenedores OpenShift (OCP) totalmente gestionada.
Las soluciones de contenedores ejecutan y amplían cargas de trabajo en contenedores con seguridad, innovación de código abierto y despliegue rápido.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de IBM de asesoramiento sobre la nube. Descubra cómo crear conjuntamente soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento a través de estrategias de nube híbrida y asociaciones de expertos.
Modernice su infraestructura con las soluciones de contenedores de IBM. Ejecute, escale y gestione cargas de trabajo en contenedores en todos los entornos con flexibilidad, seguridad y eficiencia mediante el uso de la plataforma integral de contenedores de IBM.