Kubernetes es una plataforma portátil de código abierto para gestionar contenedores, sus complejas cargas de trabajo de producción y escalabilidad. Con Kubernetes, los desarrolladores y los equipos de DevOps pueden programar, desplegar, gestionar y descubrir aplicaciones de alta disponibilidad mediante el uso de la flexibilidad de los clústeres. Un clúster de Kubernetes se compone de hosts informáticos llamados nodos de trabajo. Estos nodos de trabajo son gestionados por un maestro de Kubernetes que controla y supervisa todos los recursos del clúster. Un nodo puede ser una máquina virtual (VM) o una máquina física bare metal.

En los primeros días de Kubernetes, los colaboradores de la comunidad aprovecharon sus conocimientos sobre la creación y ejecución de herramientas internas, como Borg y Omega, dos sistemas de gestión de clústeres. Con la llegada de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en asociación con Linux Foundation, la comunidad adoptó Open Governance for Kubernetes, un conjunto de reglas para clústeres de Kubernetes que ayudan a los equipos a operar a escala. IBM, como miembro fundador de CNCF, contribuye activamente a los proyectos nativos de la nube de CNCF, junto con otras empresas como Google, Red Hat, Microsoft y Amazon.

Beneficios de Kubernetes

Kubernetes ofrece una amplia gama de funcionalidades clave, que incluyen detección de servicios, ingreso y equilibrio de carga, autocorrección, orquestación de almacenamiento, escalabilidad horizontal, despliegues y retrocesos automatizados y ejecución por lotes.

Tiene un conjunto unificado de API y garantías sólidas sobre el estado del clúster.

Es una comunidad de código abierto muy activa en el desarrollo del código base.

muy activa en el desarrollo del código base. Las conferencias KubeCon de rápido crecimiento a lo largo del año ofrecen insights de los usuarios.

Kubernetes tiene la mayor adopción en el mercado.

Ha sido probado en condiciones reales por grandes empresas como Google y nuestras propias cargas de trabajo de IBM, y funciona en la mayoría de los sistemas operativos.

Está disponible en la nube pública o para uso on premises, y tiene ofertas gestionadas o no gestionadas de todos los grandes proveedores de la nube (por ejemplo, IBM Cloud, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, etc.).

Existe un amplio soporte de Kubernetes de un ecosistema de proveedores de herramientas en la nube, como Sysdig, LogDNA y Portworx (entre muchos otros).

Desafíos de Kubernetes