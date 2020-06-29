Ocho consejos y trucos de Kubernetes

Puede dividir un clúster de Kubernetes en varios entornos mediante el uso de espacios de nombres (por ejemplo, Dev1, Dev2, QA1, QA2, etc.), y cada entorno puede ser gestionado por un usuario diferente. Uno de los inconvenientes de escribir comandos de kubectl es que cada vez que escribe un comando, necesita la opción --namespace al final. Las personas a menudo olvidan esto y terminan creando objetos (pods, servicios, despliegues) en el espacio de nombres incorrecto.



Con este truco, puede establecer la preferencia del espacio de nombres antes de ejecutar los comandos de kubectl. Ejecute el siguiente comando antes de ejecutar los comandos de kubectl, y guardará el espacio de nombres para todos los comandos de kubectl posteriores para su contexto actual:

kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace

A continuación, se enumeran algunos de los comandos más comunes y útiles con espacio de nombres: