¿Qué es Kubernetes Ingress?

Hay varias formas de exponer su aplicación al exterior de su clúster de Kubernetes, y querrá seleccionar la adecuada en función de su caso de uso específico.

Las cuatro opciones principales que compararemos en esta publicación son: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer e Ingress. Cada uno proporciona una forma de exponer los servicios y es útil en diferentes situaciones. Un servicio es esencialmente una interfaz para su aplicación que redirige automáticamente el tráfico a los pods disponibles de manera distribuida uniformemente. Los servicios son una forma abstracta de exponer una aplicación que se ejecuta en un conjunto de pods como un servicio de red. Los pods son inmutables, lo que significa que cuando mueren, no resucitan. El clúster de Kubernetes crea nuevos pods en el mismo nodo o en un nuevo nodo una vez que un pod muere.

Al igual que los pods y los despliegues, los servicios son Recursos en Kubernetes. Un servicio proporciona un único punto de acceso desde fuera del clúster y le permite acceder dinámicamente a un grupo de pods de réplica.

Para el acceso a aplicaciones internas dentro de un clúster de Kubernetes, ClusterIP es el método preferido. Es una configuración predeterminada en Kubernetes y utiliza una dirección IP interna para acceder al servicio.

Para exponer un servicio a solicitudes de red externas, NodePort, LoadBalancer e Ingress son opciones posibles. Primero veremos Ingress y compararemos los servicios más adelante en este artículo.