La nube ofrece innumerables beneficios a las empresas, entre ellos flexibilidad, agilidad, portabilidad y control de costos. Sin embargo, con estos beneficios viene la complejidad de gestionar la nube y entregar las aplicaciones que en ella residen. Kubernetes es una plataforma de orquestación de contenedores que puede ayudar a aliviar esas complejidades.

Los clústeres proporcionan la base arquitectónica de Kubernetes. Piense en los clústeres como bloques de construcción que permiten una entrega rápida y controlada de aplicaciones en la nube. Un clúster de Kubernetes es un conjunto de máquinas conectadas que funcionan juntas como una sola unidad. Consisten en nodos de trabajo, que representan un host de cómputo en el que se pueden desplegar, ejecutar y administrar aplicaciones en contenedores. Los nodos de trabajo son gestionados por nodos maestros, que programan contenedores en los nodos de trabajo eligiendo dónde desplegarlos en función de la capacidad disponible y la configuración definida por el usuario.

Los scripts especifican la configuración del contenedor y qué recursos se necesitan para ejecutar la aplicación, como almacenamiento persistente, servicios, etc. En Kubernetes, los pods son las unidades desplegables más pequeñas de un clúster y agrupan contenedores que deben tratarse como una sola unidad. Kubernetes crea pods para alojar instancias de aplicación. Los pods contienen uno o más contenedores de aplicación y comparten Recursos, como almacenamiento o información de redes.