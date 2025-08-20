La infraestructura como código (IaC) utiliza un lenguaje de codificación descriptiva de alto nivel para automatizar el suministro de la infraestructura de TI. Esta automatización elimina la necesidad de que los desarrolladores suministren y gestionen manualmente servidores, sistemas operativos, conexiones de bases de datos, almacenamiento y otros elementos de la infraestructura cada vez que deseen desarrollar, probar o implementar una aplicación de software.

En una época en la que no es infrecuente que una empresa implemente cientos de aplicaciones en producción todos los días, y en la que la infraestructura se está constantemente renovando, derribando y ampliando y reduciendo en respuesta a las demandas de los desarrolladores y usuarios, es esencial para una organización automatizar la infraestructura para controlar los costos, reducir los riesgos y responder con rapidez a las nuevas oportunidades de negocio y las amenazas competitivas. La IaC hace posible esta automatización.

La IaC es también una práctica esencial de DevOps , indispensable para un ciclo de vida de entrega de software a un ritmo competitivo. Permite a los equipos de DevOps crear y versionar la infraestructura rápidamente de la misma manera que versionan el código de origen y realizar un seguimiento de estas versiones para evitar inconsistencias entre los entornos de TI que pueden generar problemas graves durante la implementación.