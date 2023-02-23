Los grupos de recursos de Azure y otras estructuras nativas de los proveedores de la nube le permiten organizar y gobernar los recursos de la nube de manera eficaz. Después de crear la base y usar el grupo de recursos de Azure para proporcionarle la segmentación y la alineación necesarias con su línea de negocio y las aplicaciones que ejecutan, el siguiente paso es comenzar a hacer coincidir eficazmente sus recursos con la demanda de las aplicaciones. Al hacerlo, podrá maximizar el rendimiento de las aplicaciones y, al mismo tiempo, optimizar los costos de sus recursos.

Garantizar el rendimiento de las aplicaciones y optimizar su nube está más allá de la escala humana, por lo que hemos dedicado nuestra misión en IBM a gestionar el rendimiento, el cumplimiento y el costo de cualquier aplicación, en cualquier nube, a cualquier escala.

El software Turbonomic le permite visualizar la relación principal y secundaria entre suscripciones y grupos de recursos con mayor facilidad. Esta capacidad ayuda a trazar visualmente el marco que su organización ha implementado, lo que le permite ver su infraestructura en los contextos de aplicación que ya creó. El software Turbonomic descubrirá automáticamente todas las suscripciones de Azure asociadas, sus grupos de recursos y los recursos dentro de cada grupo, incluidas las máquinas virtuales de Azure, los discos administrados de Azure, los SQL Server de Azure, así como cualquier instancia reservada (RI), ya sea compartida o con ámbito para una suscripción o un grupo de recursos. Luego, el software Turbonomic analizará la utilización de cada recurso y comenzará a generar acciones de optimización. La vista aquí muestra un desglose de una sola suscripción de Azure y varios grupos de recursos de Azure debajo de ella, las acciones de optimización pendientes por grupo de recursos y los ahorros potenciales de las acciones.

Además, el software Turbonomic incluye un potente motor de modelado de optimización diseñado para permitir a los clientes modelar diferentes escenarios en el entorno de la nube en un modo sandbox seguro. Por ejemplo, simule el impacto de la utilización del inventario de instancias de VM reservadas de Azure después de reajustar las cargas de trabajo en un grupo de Recursos frente a sin reajustar las cargas de trabajo.