¿Qué es la migración a la nube?

La migración a la nube es el proceso de mover datos, aplicaciones y cargas de trabajo de un centro de datos local a una infraestructura basada en la nube o de un entorno de nube a otro (conocido como migración de nube a nube).
Una empresa puede optar por migrar a una nube única o múltiple, y puede utilizar modelos de nube pública, donde los servicios se entregan a través de Internet público, o modelos de nube privada , en los que una infraestructura de nube segura y patentada es accesible solo para ellos. Muchas organizaciones optan por un entorno de nube híbrida, que combina servicios de nube pública y privada para crear una infraestructura de TI única, flexible y rentable que admite y automatiza la gestión de las cargas de trabajo en todos los entornos de nube.
Las nubes múltiples ofrecen otra opción, lo que permite a las empresas migrar la infraestructura de TI utilizando múltiples proveedores de nube pública. Las nubes múltiples pueden ser tan sencillas como utilizar software como servicio (SaaS) de diferentes proveedores para aprovechar las características de portabilidad entre infraestructuras, pero más a menudo implican la gestión de aplicaciones empresariales en plataforma como servicio (PaaS) o infraestructura como servicio (IaaS) a través de múltiples proveedores de nubes (por ejemplo, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud y Microsoft Azure) desde una consola central.
Hay distintos tipos de migración a la nube, que varían en función de lo que se migra y adónde se traslada:
Este es el proceso de mover todos los datos, aplicaciones y servicios de los centros de datos locales a los servidores de un proveedor en la nube. Generalmente, este es un proceso extenso que requiere una planificación y pruebas exhaustivas para garantizar una ejecución eficiente.
Esto implica mover una parte de los recursos a la nube pública y dejar otros en centros de datos locales. Este escenario de nube híbrida permite a las organizaciones aprovechar las inversiones actuales en infraestructura local, al tiempo que aprovecha la flexibilidad, la eficiencia, el valor estratégico y otros beneficios de la nube pública.
La migración a la nube híbrida también se utiliza para la copia de seguridad de datos. En este caso, una empresa realizará una copia de seguridad de sus recursos de nube privada en una nube pública como técnica de mitigación en caso de un ataque o desastre que haga que un centro de datos local no funcione.
Las organizaciones pueden trasladar sus recursos de una nube pública a otra por muchas razones, como aprovechar modelos de precios, características de seguridad o productos específicos (como nuevas herramientas de IA o aprendizaje automático) o debido a cambios en la estructura de la empresa o en los acuerdos de nivel de servicio.
Otra opción es migrar cargas de trabajo específicas a la nube. Por ejemplo, una organización podría optar por migrar ciertas bases de datos o mainframes a la nube para capitalizar costos más bajos, rendimiento más confiable, mejor seguridad y otros factores.
La migración a la nube se ha convertido en un imperativo de modernización para las empresas que buscan optimizar las operaciones de TI, implementar medidas de ahorro de costos y realizar una transformación digital integral. Los analistas de tecnología predicen que el 75 por ciento de las organizaciones adoptarán una infraestructura de datos basada en la nube para 2026.1
Para garantizar una transición exitosa, las organizaciones deben seguir un flujo de trabajo bien definido que se centre en la planificación, ejecución y optimización integrales.
El primer paso en el flujo de trabajo es la planificación de la migración a la nube, que incluye articular claramente el caso de negocio para la migración. Una vez que el equipo haya establecido el “por qué”, es importante realizar una evaluación exhaustiva de la infraestructura de TI, las aplicaciones y los datos existentes para identificar qué es adecuado para la migración y evaluar las dependencias que requerirán atención. En esta fase, los equipos suelen:
Cuando se completa la evaluación, es momento de seleccionar el proveedor de nube que mejor se adapte a las necesidades empresariales. Algunos factores a considerar:
Este proceso implica determinar cómo se organizarán las aplicaciones, los datos y la infraestructura en el entorno de la nube. Las consideraciones clave incluyen:
En esta etapa, el equipo transferirá la infraestructura de TI existente al nuevo entorno de nube. Dependiendo de la estrategia de migración (por ejemplo, lift-and-shift, cambio de plataforma, refactorización, etc.), el proceso de ejecución implicará la configuración del entorno de nube de destino; aprovisionamiento de máquinas virtuales (VM), almacenamiento y recursos de red; replicar o migrar datos a la nube; y la implementación y configuración de aplicaciones en la nueva infraestructura en la nube.
Las pruebas rigurosas son vitales para garantizar la funcionalidad de las aplicaciones y los datos recién transferidos. Muchos equipos eligen realizar:
También es importante resolver cualquier problema o error identificado durante el proceso de prueba y validación.
En este punto, el enfoque cambia a la optimización de los recursos y configuraciones de la nube. Esto implica:
Pero la adopción de la nube no es un proceso único. La infraestructura masiva y las transferencias de datos requieren un monitoreo continuo del rendimiento en tiempo real para optimizar realmente las características de la nueva infraestructura en la nube y garantizar el éxito a largo plazo de la migración. Las organizaciones deben estar preparadas para actualizar el software y los protocolos de seguridad, aumentar o reducir la escala en función de la demanda y controlar los costos de la nube para optimizar la rentabilidad.
El éxito de la migración a la nube requiere una estrategia integral que establezca los objetivos de migración y se anticipe a los desafíos. Por ejemplo, es posible que las aplicaciones heredadas de la red de una organización no estén optimizadas para la nube, por lo que deben estar preparadas para el proceso con herramientas y enfoques de migración diseñados para la tarea.
La estrategia de migración debe tener en cuenta las cargas de trabajo que se trasladarán a la nube (y las que permanecerán dentro de la infraestructura local), así como cualquier nueva capacidad y/o aplicación que el equipo deba agregar una vez que se complete la migración. El plan de migración también debe incluir mapas de ruta, cronogramas, métricas y objetivos del proyecto, así como una estrategia para transmitir información a los líderes de equipo, proveedores de la nube y otras partes interesadas.
Si bien el enfoque exacto de cada empresa variará según sus circunstancias y necesidades de servicio en la nube, existen algunas estrategias de migración a la nube comprobadas que pueden optimizar el proceso.
El realojamiento, que suele ser el enfoque de migración más rápido y menos complejo, también llamado lift-and-shift, implica migrar aplicaciones y datos desde la infraestructura en el sitio a una plataforma en la nube sin realizar cambios significativos en la arquitectura (probablemente usando herramientas IaaS). Sin embargo, esta estrategia de transferencia no aprovecha al máximo las características nativas de la nube, por lo que es mejor para las aplicaciones que no están estrechamente acopladas a la infraestructura subyacente.
Por otro lado, una estrategia de cambio de plataforma (también conocida como lift-and-reshape) en la nube intenta aprovechar algunas características nativas de la nube (por ejemplo, arquitectura de microservicios, contenedores Kubernetes, modelos de aprendizaje automático, etc.) manteniendo la compatibilidad mediante cambios específicos, pero mínimos, en la arquitectura de TI existente.
Un enfoque de refactorización o rediseño requiere que la organización rediseñe y redesarrolle las aplicaciones usando una herramienta PaaS para aprovechar al máximo las capacidades nativas de la nube. Dado que a menudo requiere cambios significativos en la arquitectura existente, tiende a hacer que la migración de datos sea más escalable, resiliente y eficiente en el entorno de la nube. La refactorización permite a las empresas maximizar el valor empresarial de las soluciones en la nube y utilizar modelos y patrones arquitectónicos modernos, como microservicios y computación sin servidor.
La estrategia de recompra implica retirar una aplicación existente y reemplazarla por una alternativa SaaS. En lugar de migrar la aplicación a la nube, las empresas optan por una solución SaaS basada en la nube que satisfaga sus necesidades. Este enfoque proporciona acceso instantáneo a aplicaciones basadas en la nube sin necesidad de realizar esfuerzos de desarrollo significativos. La recompra puede ser particularmente útil para transferir aplicaciones no centrales como correo electrónico, gestión de relaciones con el cliente (CRM) y gestión de recursos humanos (HRM).
Finalmente, para implementar un enfoque de jubilación (o puesta de sol), las empresas deben retirar las aplicaciones obsoletas y/o no utilizadas. Como parte del proceso de migración, los equipos identifican aplicaciones o sistemas extraños y los apagan, reduciendo los costos de mantenimiento, eliminando recursos redundantes y optimizando el proceso de migración centrándose solo en aplicaciones críticas.
Asegúrese de cubrir casos de uso específicos (por ejemplo, aplicaciones empresariales de misión crítica, copia de seguridad y recuperación de datos, aplicaciones de productividad/colaboración, proyectos de desarrollo de software) para las cargas de trabajo que está migrando. Definir los casos de uso por adelantado permite tomar mejores decisiones estratégicas y una ejecución más fluida.
Empresas de todo el mundo están adoptando la migración a la nube por las diversas ventajas que ofrece. Estas son solo algunas de las formas en que una organización puede beneficiarse de la migración a la nube:
Debido a que la infraestructura basada en la nube elimina muchos de los obstáculos físicos y financieros para la escalabilidad (por ejemplo, la infraestructura del centro de datos, el mantenimiento de servidores en el sitio, etc.), permite a las empresas aumentar o reducir fácilmente sus requisitos de TI cuando sea necesario.
Los servicios en la nube permiten a las empresas suscribirse a servicios de gestión de cargas de trabajo en régimen de pago por uso. En lugar de agregar capacidad in situ para anticiparse a las necesidades futuras, las empresas pueden pagar por la capacidad que necesitan ahora y escalar bajo demanda. Los servicios en la nube también ayudan a reducir los costos asociados con la configuración y el funcionamiento de los centros de datos in situ, que a menudo requieren grandes gastos de hardware y servicios públicos y una gran red de servidores.
Aunque ningún sistema es infalible, los proveedores de servicios en la nube implementan amplias medidas para proteger los datos confidenciales y cumplir con los estándares de la industria y las regulaciones gubernamentales. Los entornos en la nube pueden protegerse mediante herramientas y protocolos de seguridad y pueden automatizar las actualizaciones de software y seguridad, comprobadas medidas para reducir el riesgo para la seguridad.2
Además, la migración a la nube ayuda a garantizar la seguridad de los datos. En caso de un desastre, la infraestructura en la nube facilita la recuperación de datos y ayuda a mantener la continuidad del negocio con un tiempo de inactividad mínimo, problemas de latencia o pérdida de datos.
La migración de aplicaciones a la nube permite a las empresas adoptar nuevas tecnologías con mayor rapidez y permite una adopción de tecnología asequible y justo a tiempo en respuesta a las nuevas oportunidades de negocio.
Por ejemplo, si una empresa minorista desea introducir un sistema de recomendación impulsado por IA en su tienda en línea sin infraestructura en la nube, la empresa tiene que realizar inversiones considerables en hardware, incluido el costo de compra, instalación y mantenimiento de la infraestructura local, y la contratación de personal para administrarla. También tardaría bastante tiempo en poner en funcionamiento la nueva infraestructura. Con una infraestructura basada en la nube, la empresa podría instalar el nuevo sistema de IA, a escala, en cuestión de minutos, reduciendo significativamente el tiempo entre la toma de decisiones y la implementación.
