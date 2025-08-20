¿Qué es la migración a la nube?

La migración a la nube es el proceso de mover datos, aplicaciones y cargas de trabajo de un centro de datos local a una infraestructura basada en la nube o de un entorno de nube a otro (conocido como migración de nube a nube).

Una empresa puede optar por migrar a una nube única o múltiple, y puede utilizar modelos de nube pública, donde los servicios se entregan a través de Internet público, o modelos de nube privada , en los que una infraestructura de nube segura y patentada es accesible solo para ellos. Muchas organizaciones optan por un entorno de nube híbrida, que combina servicios de nube pública y privada para crear una infraestructura de TI única, flexible y rentable que admite y automatiza la gestión de las cargas de trabajo en todos los entornos de nube.

Las nubes múltiples ofrecen otra opción, lo que permite a las empresas migrar la infraestructura de TI utilizando múltiples proveedores de nube pública. Las nubes múltiples pueden ser tan sencillas como utilizar software como servicio (SaaS) de diferentes proveedores para aprovechar las características de portabilidad entre infraestructuras, pero más a menudo implican la gestión de aplicaciones empresariales en plataforma como servicio (PaaS) o infraestructura como servicio (IaaS) a través de múltiples proveedores de nubes (por ejemplo, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud y Microsoft Azure) desde una consola central.



