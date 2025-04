¿Qué es una base de datos? 

"Base de datos no relacional" es un término genérico para cualquier base de datos que no almacene datos en un formato rígido, como una tabla. A veces se denominan "bases de datos NoSQL" porque generalmente no requieren SQL para navegar.

Las bases de datos no relacionales surgieron para admitir tipos de datos no estructurados y semiestructurados, como texto de forma libre e imágenes, que no encajan perfectamente en las tablas relacionales.

Los tipos comunes de bases de datos no relacionales incluyen:

Bases de datos gráficas que almacenan datos como “nodos” (que representan entidades) y “bordes” (que representan relaciones entre ellos). Las bases de datos gráficas se usan a menudo para rastrear relaciones, como las conexiones entre usuarios de un sitio de redes sociales.

Las bases de datos de documentos almacenan datos como documentos, incluidos formatos como JSON, XML y BSON. Las bases de datos de documentos son comunes en los sistemas de administración de contenido.

Las bases de datos clave-valor almacenan información como pares clave-valor, donde las claves son identificadores únicos (como un ID de carrito de compras digital) y los valores son matrices de datos (como los artículos en el carrito).