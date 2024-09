¿Qué es business intelligence?

Aproveche esta única solución de analytics en toda su organización para monitorear, explorar y compartir insights de los datos con confianza. "Tenemos mucha más confianza en nuestras métricas; de hecho, ahora hay una actitud en el negocio de que 'no cuenta si no proviene de Cognos'". - Stefanie Nicholson, jefa de operaciones, Go Health Clubs