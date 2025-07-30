¿Qué es un entorno de desarrollo integrado (IDE)?

Los IDE locales se instalan y ejecutan localmente en el hardware personal o de trabajo de un desarrollador. Estos IDE requieren bibliotecas de recursos adicionales, que los desarrolladores deben descargar e instalar localmente según los requisitos del proyecto y las preferencias personales.

Los IDE locales son más personalizables, se benefician de casi ningún problema de latencia y pueden funcionar completamente incluso sin una conexión a Internet activa una vez completada la configuración. Sin embargo, instalar y configurar un IDE local puede ser engorroso, y las diferencias entre la máquina local y el entorno de producción pueden provocar errores o fallas de software no deseados.

Los IDE locales también dependen del hardware local. Al depender de los recursos de memoria local de una máquina, el hardware local puede tener dificultades para ejecutar un IDE local, especialmente cuando se trabaja con grandes cantidades de código complejo.

Algunos ejemplos de IDE locales son:

Microsoft Visual Studio

Eclipse