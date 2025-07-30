¿Qué es un entorno de desarrollo integrado (IDE)?

8 minutos
Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es el software empleado por los programadores de DevOps . Reúne varias herramientas de desarrollador útiles, incluido un editor de código fuente, herramientas de automatización de construcción y un depurador, en una única aplicación de interfaz gráfica de usuario (GUI).
Si bien no es estrictamente esencial para el desarrollo de software, ya que el código se puede escribir con cualquier editor de texto y ejecutarse desde la línea de comandos, los IDE combinan características que mejoran la productividad del desarrollador y la calidad del código. Los IDE modernos a menudo incluyen el compilador, intérprete o ambos necesarios, dependiendo del lenguaje de programación específico.
Otras características comunes del IDE incluyen las características que se enumeran aquí:
Si bien algunas características básicas se consideran estándar en todos los IDE, no existe una lista establecida de funciones de referencia para que el software califique como IDE. Dicho esto, es probable que la mayoría de los IDE contengan algún grado de la mayoría (o todas) de las herramientas, características y funciones como estas:
En comparación con un editor de texto estándar, trabajar dentro de un entorno de desarrollo integrado (IDE) durante el desarrollo de aplicaciones ofrece a los programadores una amplia gama de comodidades y beneficios. Los IDE ayudan a agilizar todo el proceso de desarrollo, facilitando a los desarrolladores la escritura y depuración de código y la colaboración con los gestores de proyectos y los equipos ampliados.
Los beneficios asociados con las funciones IDE incluyen:
Los IDE ofrecen muchos beneficios para aumentar la productividad de los desarrolladores. La integración de varias herramientas en una sola aplicación reduce la necesidad de cambiar de contexto entre aplicaciones, lo que mejora el flujo de trabajo general. Los programadores también ahorran tiempo mediante la automatización al permitir que el IDE se encargue de las tareas repetitivas, mientras que los generadores de código ayudan a crear atajos para patrones de scripting comunes. Las herramientas de documentación integradas también ayudan a los desarrolladores con el control de versiones, liberando tiempo para centrar en la creación de código en lugar de catalogarlo.
Los IDE ayudan a mejorar la calidad general del código a través de varias herramientas. La detección de errores en tiempo real reduce el error humano, mientras que las herramientas de análisis de código y refactorización proporcionan optimizaciones automáticas e inteligentes. Los indicadores visuales como el resaltado de sintaxis ayudan a los desarrolladores a crear un mejor orden y estructura al tiempo que mejoran la legibilidad para la revisión del código.
Los IDE son excelentes herramientas para ayudar a los desarrolladores a incorporar a nuevos proyectos o lenguajes de programación. Ayudan a suavizar la curva de aprendizaje a través de plantillas prediseñadas, flujos de trabajo guiados y documentos de soporte integrados.
Los IDE facilitan la colaboración entre los desarrolladores que trabajan en código existente. También mejoran la comunicación con el equipo en general, incluidos los gerentes de proyectos potencialmente menos técnicos y los stakeholders de los clientes. Los IDE se integran bien con los sistemas de control de versiones para una documentación coherente e incorporan herramientas de revisión de código para el análisis y la confirmación de proyectos compartidos.
Para satisfacer las necesidades de los desarrolladores, los entornos de desarrollo integrados (IDE) vienen en una amplia gama de variedades, desde código abierto hasta patentados, fáciles de usar para principiantes y más complejos. Muchos IDE ofrecen soporte multiplataforma, mientras que algunos dependen más del idioma. Existen algunos de los tipos más populares de IDE.
Los IDE locales se instalan y ejecutan localmente en el hardware personal o de trabajo de un desarrollador. Estos IDE requieren bibliotecas de recursos adicionales, que los desarrolladores deben descargar e instalar localmente según los requisitos del proyecto y las preferencias personales.
Los IDE locales son más personalizables, se benefician de casi ningún problema de latencia y pueden funcionar completamente incluso sin una conexión a Internet activa una vez completada la configuración. Sin embargo, instalar y configurar un IDE local puede ser engorroso, y las diferencias entre la máquina local y el entorno de producción pueden provocar errores o fallas de software no deseados.
Los IDE locales también dependen del hardware local. Al depender de los recursos de memoria local de una máquina, el hardware local puede tener dificultades para ejecutar un IDE local, especialmente cuando se trabaja con grandes cantidades de código complejo.
Algunos ejemplos de IDE locales son:
A diferencia de los IDE locales, los IDE en la nube se basan en navegador y no requieren que los desarrolladores descarguen ningún software o biblioteca específicos en su hardware local. Este requisito depende de mantener una conexión a Internet sólida para acceder a la nube de manera efectiva.
En comparación con los IDE locales, los IDE basados en la nube tienen varias ventajas. Los equipos que trabajan con IDE basados en la nube pueden crear un entorno de desarrollo estandarizado, evitando errores que pueden surgir de las diferentes diferencias de configuración de hardware local.
Los IDE en la nube también pueden ofrecer un mejor rendimiento que los IDE locales mediante el uso de recursos basados en la nube. Ciertas funciones IDE complejas a menudo exigen recursos computacionales significativos. Para evitar ralentizaciones con los IDE locales, los desarrolladores pueden descargar esas tareas en centros de datos sólidos basados en la nube .
Algunos ejemplos de IDE en la nube son:
Estos tipos de IDE están diseñados específicamente para el desarrollo de aplicaciones móviles. Los IDE de desarrollo de aplicaciones móviles suelen contar con bibliotecas específicas de tecnología móvily características exclusivas como soporte para emuladores.
Algunos ejemplos de IDE de desarrollo de aplicaciones móviles son:
La programación para bases de datos conlleva su propio conjunto de consideraciones distintivas. Estos tipos de IDE se crean pensando en el desarrollo de bases de datos, con características como creadores de consultas integrados y herramientas de análisis de bases de datos.
Algunos ejemplos de IDE específicos para bases de datos son
Si bien muchos IDE ofrecen soporte para varios lenguajes, algunos están diseñados para adaptar a los parámetros particulares de ciertos lenguajes de programación. Del mismo modo, otros IDE se especializan según el propósito de un proyecto. Algunos ejemplos de IDE específicos de lenguaje o proyecto incluyen los IDE descritos aquí:
Java
Python
Desarrollo web
