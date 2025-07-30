¿Qué es un entorno de desarrollo integrado (IDE)?

DdevOps
30 de julio de 2025

8 minutos

 

Autores

Josh Schneider

Senior Writer

IBM Blog

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

¿Qué es un entorno de desarrollo integrado (IDE)?

Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es el software empleado por los programadores de DevOps . Reúne varias herramientas de desarrollador útiles, incluido un editor de código fuente, herramientas de automatización de construcción y un depurador, en una única aplicación de interfaz gráfica de usuario (GUI).

Si bien no es estrictamente esencial para el desarrollo de software, ya que el código se puede escribir con cualquier editor de texto y ejecutarse desde la línea de comandos, los IDE combinan características que mejoran la productividad del desarrollador y la calidad del código. Los IDE modernos a menudo incluyen el compilador, intérprete o ambos necesarios, dependiendo del lenguaje de programación específico. 

Otras características comunes del IDE incluyen las características que se enumeran aquí:

  • Sistema de control de versiones: el control de versiones es una parte integral de la ingeniería de software moderna y se utiliza para controlar, organizar y rastrear diferentes versiones de código. Los sistemas de control de versiones ayudan a los desarrolladores a monitorear los cambios y actualizaciones del código mientras documentan el historial del código. Aunque las opciones independientes como Git se utilizan ampliamente, muchos IDE también ofrecen opciones integradas potencialmente compatibles. 
  • Navegadores de clases: losnavegadores de clases permiten a los programadores navegar, explorar o visualizar la estructura del código de programación orientado a objetos. 
  • Navegadores de objetos: los navegadores de objetos permiten a los programadores examinar paquetes de software por componente. Pueden mostrar la jerarquía de componentes, las propiedades y los eventos asociados con objetos individuales. 
  • Diagrama de jerarquía de clases: esencial para la ingeniería de software basada en la programación orientada a objetos, los IDE pueden proporcionar diagramas de jerarquía de clases. Estos diagramas estáticos describen la estructura general del sistema por clase de objeto, incluidos sus atributos, operaciones y relaciones entre otros objetos.

Características comunes de los entornos de desarrollo integrados (IDE)

Si bien algunas características básicas se consideran estándar en todos los IDE, no existe una lista establecida de funciones de referencia para que el software califique como IDE. Dicho esto, es probable que la mayoría de los IDE contengan algún grado de la mayoría (o todas) de las herramientas, características y funciones como estas:

  • Automatización de la edición de código: Los IDE ofrecen varias automatizaciones para ayudar a editar y corregir diversos tipos de código de programación. Dado que los distintos lenguajes de programación siguen reglas diferentes, los IDE pueden identificar y ayudar a corregir cuando los desarrolladores cometen errores de sintaxis o se desvían de la estructura correcta del lenguaje. 
  • Autocompletar código inteligente: los IDE a menudo tienen la característica de herramientas automatizadas (similares a autocompletar o sugerencias de búsqueda) para ayudar a los programadores a escribir código sugiriendo frases o términos comunes basados en funciones o intenciones de código reconocidas. 
  • Resaltado de sintaxis: los IDE pueden formatear automáticamente el código escrito, cambiando los colores de fuente y poniendo en negrilla o cursiva determinadas palabras, frases o símbolos. El resaltado de sintaxis puede proporcionar retroalimentación inmediata sobre posibles errores de sintaxis. Esta característica del IDE hace que el código fuente sea más legible para que los programadores revisen su trabajo.
  • Soporte de refactorización: la refactorización de código es el proceso en el que el código fuente eficaz se refina, reestructura o reescribe para no solo ofrecer la función prevista, sino también ajustarse a los principios establecidos de simplicidad. El código suficientemente refactorizado es más eficiente y más legible, manteniendo la función prevista con solo el scripting esencial. La refactorización se considera una parte integral del diseño de software de alto nivel, aunque el proceso puede ser tedioso. En ciertos escenarios, los IDE ayudan a los desarrolladores a mejorar su código refactorizando automáticamente el código fuente con mayor rapidez.
  • Automatización de compilación local: losIDE pueden automatizar varias tareas de desarrollo repetitivas que suelen acompañar a la edición de código, como la actualización de líneas de código escritas previamente para reflejar nuevos cambios.
  • Compilación e interpretación: la mayoría de los programadores escriben en lenguajes de programación de alto nivel porque son más legibles para los humanos y, por lo tanto, más fáciles de trabajar. Sin embargo, antes de que el software pueda ejecutarse, debe traducirse a un lenguaje de máquina de bajo nivel que un sistema operativo, como Linux o Windows, pueda entender. Los compiladores e intérpretes son tipos de software que automatizan el proceso de traducción en función del código fuente original específico del idioma. Si bien los compiladores e intérpretes a menudo se encuentran como piezas de software independientes, muchos IDE modernos ofrecen funciones integradas de compilación e interpretación. 
  • Pruebas: antes de integrar el nuevo código fuente con el código de desarrollador existente, los IDE ofrecen a los desarrolladores herramientas para automatizar las pruebas unitarias locales. Este proceso inicial proporciona una primera ronda de control de calidad antes de probar el código en entornos de producción más complejos.
  • Depuración: El término bug se aplica como un término general para una amplia gama de errores potenciales que se pueden encontrar en código no corregido. Si bien algunos errores pueden manifestarse como simples errores tipográficos o sintácticos, cualquier código que impida que la función de software prevista funcione según lo previsto puede considerarse un error. El proceso de depuración implica muchos niveles de comentarios y pruebas de código para Verify que el código funcione según lo previsto en todas las circunstancias. Aunque los IDE a menudo no ofrecen una depuración de código totalmente integrada, con frecuencia proporcionan una gama de herramientas de depuración. Estas herramientas ayudan a eliminar tantos errores como sea posible, a menudo en tiempo real mientras se escribe el código. Una forma en que los IDE soportan el proceso de depuración es resaltando el código a medida que se ejecuta, línea por línea, ayudando a los desarrolladores a inspeccionar el código y validar su comportamiento. 
  • Linting y análisis de código: elanálisis de código en tiempo real proporciona retroalimentación instantánea, similar a los correctores ortográficos y gramaticales automáticos en los editores de texto comunes. Estas herramientas pueden ir más allá de detectar simples errores tipográficos y ayudar a identificar una amplia gama de posibles problemas. Estos problemas incluyen violaciones de estilo que pueden dificultar la legibilidad y el mantenimiento del código, posibles errores, patrones de lenguaje ineficientes y vulnerabilidades de seguridad críticas.
Desarrollo de aplicaciones

Entérese: desarrollo de aplicaciones empresariales en la nube

En este video, el Dr. Peter Haumer analiza cómo es el desarrollo de aplicaciones empresariales modernas en la nube híbrida y hace una demostración de diferentes componentes y prácticas, incluidos IBM Z Open Editor, IBM Wazi y Zowe.

Explore el desarrollo de aplicaciones en la nube

Beneficios de usar un entorno de desarrollo integrado

En comparación con un editor de texto estándar, trabajar dentro de un entorno de desarrollo integrado (IDE) durante el desarrollo de aplicaciones ofrece a los programadores una amplia gama de comodidades y beneficios. Los IDE ayudan a agilizar todo el proceso de desarrollo, facilitando a los desarrolladores la escritura y depuración de código y la colaboración con los gestores de proyectos y los equipos ampliados.

Los beneficios asociados con las funciones IDE incluyen: 

Aumentar la productividad

Los IDE ofrecen muchos beneficios para aumentar la productividad de los desarrolladores. La integración de varias herramientas en una sola aplicación reduce la necesidad de cambiar de contexto entre aplicaciones, lo que mejora el flujo de trabajo general. Los programadores también ahorran tiempo mediante la automatización al permitir que el IDE se encargue de las tareas repetitivas, mientras que los generadores de código ayudan a crear atajos para patrones de scripting comunes. Las herramientas de documentación integradas también ayudan a los desarrolladores con el control de versiones, liberando tiempo para centrar en la creación de código en lugar de catalogarlo.
Código mejorado

Los IDE ayudan a mejorar la calidad general del código a través de varias herramientas. La detección de errores en tiempo real reduce el error humano, mientras que las herramientas de análisis de código y refactorización proporcionan optimizaciones automáticas e inteligentes. Los indicadores visuales como el resaltado de sintaxis ayudan a los desarrolladores a crear un mejor orden y estructura al tiempo que mejoran la legibilidad para la revisión del código.
Incorporación más rápida

Los IDE son excelentes herramientas para ayudar a los desarrolladores a incorporar a nuevos proyectos o lenguajes de programación. Ayudan a suavizar la curva de aprendizaje a través de plantillas prediseñadas, flujos de trabajo guiados y documentos de soporte integrados.
Colaboración más fácil

Los IDE facilitan la colaboración entre los desarrolladores que trabajan en código existente. También mejoran la comunicación con el equipo en general, incluidos los gerentes de proyectos potencialmente menos técnicos y los stakeholders de los clientes. Los IDE se integran bien con los sistemas de control de versiones para una documentación coherente e incorporan herramientas de revisión de código para el análisis y la confirmación de proyectos compartidos. 

Tipos de entornos de desarrollo integrados

Para satisfacer las necesidades de los desarrolladores, los entornos de desarrollo integrados (IDE) vienen en una amplia gama de variedades, desde código abierto hasta patentados, fáciles de usar para principiantes y más complejos. Muchos IDE ofrecen soporte multiplataforma, mientras que algunos dependen más del idioma. Existen algunos de los tipos más populares de IDE.

IDE locales

Los IDE locales se instalan y ejecutan localmente en el hardware personal o de trabajo de un desarrollador. Estos IDE requieren bibliotecas de recursos adicionales, que los desarrolladores deben descargar e instalar localmente según los requisitos del proyecto y las preferencias personales.

Los IDE locales son más personalizables, se benefician de casi ningún problema de latencia y pueden funcionar completamente incluso sin una conexión a Internet activa una vez completada la configuración. Sin embargo, instalar y configurar un IDE local puede ser engorroso, y las diferencias entre la máquina local y el entorno de producción pueden provocar errores o fallas de software no deseados.

Los IDE locales también dependen del hardware local. Al depender de los recursos de memoria local de una máquina, el hardware local puede tener dificultades para ejecutar un IDE local, especialmente cuando se trabaja con grandes cantidades de código complejo.  

Algunos ejemplos de IDE locales son:

  • Microsoft Visual Studio
  • Eclipse
  • IDE de JetBrains como IntelliJ IDEA y PyCharm

IDE en la nube

A diferencia de los IDE locales, los IDE en la nube se basan en navegador y no requieren que los desarrolladores descarguen ningún software o biblioteca específicos en su hardware local. Este requisito depende de mantener una conexión a Internet sólida para acceder a la nube de manera efectiva.

En comparación con los IDE locales, los IDE basados en la nube tienen varias ventajas. Los equipos que trabajan con IDE basados en la nube pueden crear un entorno de desarrollo estandarizado, evitando errores que pueden surgir de las diferentes diferencias de configuración de hardware local.

Los IDE en la nube también pueden ofrecer un mejor rendimiento que los IDE locales mediante el uso de recursos basados en la nube. Ciertas funciones IDE complejas a menudo exigen recursos computacionales significativos. Para evitar ralentizaciones con los IDE locales, los desarrolladores pueden descargar esas tareas en centros de datos sólidos basados en la nube .

Algunos ejemplos de IDE en la nube son:

  • AWS Cloud9
  • Repetir
  • CodeSandbox

IDE de desarrollo de aplicaciones móviles

Estos tipos de IDE están diseñados específicamente para el desarrollo de aplicaciones móviles. Los IDE de desarrollo de aplicaciones móviles suelen contar con bibliotecas específicas de tecnología móvily características exclusivas como soporte para emuladores. 

Algunos ejemplos de IDE de desarrollo de aplicaciones móviles son:

  • Complementos Flutter IDE para código VS, IntelliJ y otros
  • Android Studio para el desarrollo de Android

IDE específicos de la base de datos

La programación para bases de datos conlleva su propio conjunto de consideraciones distintivas. Estos tipos de IDE se crean pensando en el desarrollo de bases de datos, con características como creadores de consultas integrados y herramientas de análisis de bases de datos. 

Algunos ejemplos de IDE específicos para bases de datos son

  • MySQL Workbench
  • Desarrollador de Oracle SQL
  • pgAdmin

IDE por lenguaje de programación o proyecto

Si bien muchos IDE ofrecen soporte para varios lenguajes, algunos están diseñados para adaptar a los parámetros particulares de ciertos lenguajes de programación. Del mismo modo, otros IDE se especializan según el propósito de un proyecto. Algunos ejemplos de IDE específicos de lenguaje o proyecto incluyen los IDE descritos aquí: 

Java

  • IntelliJ IDEA: un IDE robusto diseñado para admitir Java, con refactorización avanzada, análisis de código y automatización de compilación. 
  • Eclipse: Un IDE versátil de código abierto que se beneficia de un amplio ecosistema de complementos disponibles en repositorios públicos como GitHub. 
  • Frijoles netos: Una popular opción de IDE de código abierto disponible gratis.

Python

  • PyCharm: al ofrecer soporte de computación científica, este IDE ofrece muchas características útiles para la programación en Python. 
  • Spyder: otro IDE diseñado para la ciencia de datos y la computación científica es el lenguaje Python. 
  • IDLE: este IDE relativamente simple es ideal para principiantes que aprenden el lenguaje Python. 

Desarrollo web

  • Visual Studio Code: ligero e intuitivo, este IDE se ha convertido en un entorno confiable para los programadores que trabajan en desarrollo web.
  • WebStorm: un IDE especializado diseñado para programadores que trabajan con JavaScript, TypeScript y tecnologías similares. 

