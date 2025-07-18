¿Qué es un compilador?

Mientras que los compiladores se emplean para convertir el código fuente en código máquina ejecutable, los intérpretes son otro tipo de programa que puede proporcionar una funcionalidad similar, pero a través de un mecanismo diferente.

En lugar de convertir el código fuente, los intérpretes ejecutan directamente el código fuente o utilizan un código intermedio conocido como bytecode, una representación del código fuente de bajo nivel e independiente de la plataforma. Bytecode sirve como intermediario entre el código fuente legible por humanos y el código de máquina, diseñado para ser ejecutado por una máquina virtual (VM) en lugar de directamente en el hardware de una computadora.

En teoría, cualquier lenguaje de programación se puede ejecutar con un compilador o un intérprete. Sin embargo, los lenguajes de programación individuales tienden a ser más adecuados para la compilación o la interpretación.

En la práctica, la distinción entre lenguajes compiladores y lenguajes de intérprete a veces puede ser borrosa, al igual que la distinción entre compiladores e intérpretes mismos, ya que ambos tipos de programas pueden presentar funcionalidades superpuestas. Si bien algunos lenguajes son más comúnmente compilados y otros más comúnmente interpretados, es posible escribir un compilador para un lenguaje que se interpreta comúnmente y viceversa.

Los lenguajes de alto nivel generalmente se crean con un tipo de conversión (ya sea compilación o interpretación) en mente, pero estas son más sugerencias que limitaciones estrictas. Por ejemplo, BASIC a menudo se conoce como un lenguaje interpretado y C un lenguaje compilado, pero existen compiladores para BASIC al igual que hay intérpretes de C.

La principal diferencia entre intérpretes y compiladores radica en el tiempo y la optimización. Ambos tipos de programas intentan convertir el código fuente en código de destino que primero sea funcional y luego optimizado.

Dependiendo del entorno operativo, el código compilado o interpretado puede ser más adecuado para ejecutar de manera eficiente teniendo en cuenta la capacidad del hardware, la memoria y la capacidad de almacenamiento. Dependiendo de las limitaciones de cada programa, aplicación y hardware específico, la compilación, la interpretación o una combinación de ambas podrían producir los mejores resultados.

Como tal, la interpretación no puede sustituir por completo a la compilación, pero puede mover las tareas de compilación a un segundo plano a través de un proceso de conversión gradual. Los compiladores emplean una estrategia de conversión anticipada (AOT) que convierte el código fuente en código de destino por completo antes de crear un archivo ejecutable.

Los intérpretes, alternativamente, ejecutan el código directamente como lo requiere una aplicación o utilizan bytecode como intermediario para generar el código fuente ejecutable de las máquinas virtuales. De esta manera, los intérpretes pueden proporcionar algunas aceleraciones o flexibilidad, pero en algún momento, se debe proporcionar un conjunto de instrucciones de máquina ejecutadas directamente hacia el final de la pila de ejecución.

En algunos casos, cuando la eficiencia ligera es una prioridad, los intérpretes especiales pueden ser preferibles a los compiladores por su capacidad para realizar la conversión justo a tiempo (JIT). JIT es una estrategia que compila fragmentos de código fuente en código de destino en un búfer de memoria para su ejecución inmediata. La interpretación JIT compila código a pedido, combinando la eficiencia de compilación única de un compilador tradicional con la flexibilidad de ejecutar código repetidamente, a menudo más rápido que los intérpretes de código de bytes estándar.

Sin embargo, a medida que aumentan las tendencias modernas hacia la compilación JIT junto con la interpretación del código de bytes dependiente de la situación, muchos compiladores están siendo diseñados para ofrecer características de compilación e interpretación. Esta superposición difumina aún más las líneas entre estas dos categorías.